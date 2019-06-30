Yüksekova’da yaylacı kadınların zorlu mesaisi

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde havaların ısınmasıyla birlikte, koyunlar yaylalara çıkarılırken, 'berivan' adı verilen yaylacı kadınların da zorlu çilesi başladı. Sabah saatlerinde kamyonlarla yaylalara giden kadınlar, koyunları sağıp, yoğurt, süt ve peynir yaparak akşam saatlerinde dönüyor. Van ve Hakkari çevresinde Haziran ayından itibaren çobanlar tarafından yüksek rakımlı yaylalara çıkartılan koyunlar, yaklaşık 3 ay boyunca burada bakılıp besleniyor. Yörede berivan adı verilen yaylacı kadınlar da bu süre içerisinde süt sağıp, yağ ve peynir yapıyor. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin güvenlik güçlerinin etkin ve kararlı operasyonlarıyla teröristlerden arındırılmasının ardından, halkın can güvenliği nedeniyle gidilmesi yasak olan bazı yaylalara izin verildi. Bu yaylalardan olan, ilçeye yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Yukarı Uluköy yakınlarında bulunan 2 bin 300 rakımlı İsbiriz ve Tıloran yaylaları da sıcakların artmasıyla birlikte şenlendi. Çobanlar koyunları yaylara çıkarırken, kadınlar da günlük olarak kamyonlarla gidip, koyunları sağarak peynir yapıyor. Akşam saatlerinde de yeniden evlerine dönüyor. En büyük sıkıntıyı yollarda yaşadıklarını belirten kadınlar, yayla yollarının yapılmasını istediklerini söyleyerek, yetkililerden çözüm bulunmasını istedi.

