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    4. Yumurta akı maskesi nasıl yapılır? Yumurta akı maskesi faydaları nelerdir?

    Yumurta akı maskesi nasıl yapılır? Yumurta akı maskesi faydaları nelerdir?

    Ferhan Petek Ferhan Petek
    16.05.2024 01:11
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    Cildi korumak son derece önemlidir. Deride ve ciltte görünen çeşitli lekeler, kızarıklıklar ya da sivilceler küçük sorunlar gibi görünse de ileriki zamanlarda çok daha büyük sorunlara da yol açabilir. Bu sorunların önüne geçebilmek için çeşitli uygulamalar ve ürünler vardır. Yumurta akı maskesi de bu uygulamalardan biridir.

    Doğal yaşamı tercih eden kişiler sadece beslenmelerinde değil saç bakımlarında, cilt bakımlarında ya da diğer kişisel bakım rutinlerinde de doğal ürünler kullanmayı tercih edebilirler. İçeriğinde tamamen doğal ürünler kullanıldığı iddia edilen bazı kozmetik ürünleri olsa da en doğal olan bakım ürünleri doğada bulunan malzemeler ile yapılır.

    Yumurta akı maskesi nedir?

    Yumurta, sarısı ile beyazı ile, hem çiğ hem de pişmiş hâli ile, kabuğu ile sadece gıda olarak değil kişisel bakım ürünü olarak da kullanılabilir. Cilt tiplerine uygun maskeler kullanmak isteyen kişiler bir kozmetik ürünü almak yerine uzman bir kişiden onay olarak evde kendi imkanları ile cilt bakım maskeleri hazırlayabilirler.

    En bilinen yüz bakım maskelerinden biri de yumurta akı ile yapılan yumurta akı maskesidir. Yapımı ve uygulaması son derece kolay olan yumurta akı maskesini belli aralıklarla cilde uygulayarak daha sağlıklı ve daha canlı bir cilde sahip olabilmek mümkün olur.

    maske

    Yumurta akı maskesi nasıl yapılır?

    Evde yumurta akı maskesi yapabilmek son derece kolaydır. Birkaç malzeme ile birkaç dakika içinde hazırlanabilecek çeşitli yumurta akı maskeleri yapılabilir. Malzemeler cilde göre, cilt tipine göre, ihtiyaca ve amaca göre seçilmelidir. Ayrıca bir uzman tarafından onay almadan bilinçsiz bir şekilde maske uygulamak da doğru değildir.

    Hem yumurta akı hem yumurta kabuğu kullanılarak çeşitli maskeler yapılabilir. Kolayca hazırlanarak uygulanabilecek yumurta akı maske tariflerinden biri şu şekildedir:

    1 adet yumurtanın yeterli olduğu maskeyi hazırlamak için önce yumurtanın beyazı ile sarısını ayırmak gerekir. Ayrılan yumurta akı bir fırça yardımı ile yüze sürülür. Sürülen bölge kurumadan önce üzerine tek kat ince bir kağıt mendil yapıştırılır. Kuruduktan sonra yavaşça çekilir. Bol su ile yıkanır.

    Yumurta akı maskesi faydaları nelerdir?

    Ciltte yaşanan soruna göre farklı malzemeler ile birleştirilerek de yapılabilen yumurta akı maskesi faydalarından bazıları şunlardır:

    • Cildi besler.
    • (Saça uygulanacaksa) Saçları güçlendirir.
    • Yağlanmayı azaltır.
    • Siyah noktaları temizler.
    • Cilt tonunu eşitler.
    • Cildi parlaklaştırır.

    Yumurta akı maskesi yapmadan önce lütfen bir cilt uzmanına danışınız. Eğer yumurta akı maskesi yapmaya engel bir durumunuz varsa (alerji, sağlık sorunu vs gibi) lütfen bu maskeyi yapmayınız.

    Vitrin


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    yumurta akı
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