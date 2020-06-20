Yumurta kabuğunu çamaşır makinesine atarsanız... İnanılmaz sonuçlar!

Mutfağınızda bolca yumurta kullanıyorsanız ve kabuklarını çöpe gönderiyorsanız bir daha düşünün. Yumurta kabukları kalsiyum açısından inanılmaz zengindir. Kullanmadan önce dikkat etmeniz gereken tek şey; kabukların temiz ve bakterilerden arınmış olduklarından emin olmaktır. Kabukları iyice yıkadıktan sonra fırında 150 derecede 10 dakika kadar kurutarak kullanıma hazır hale getirebilirsiniz. Yumurta kabuklarıyla evde neler yapabileceğinizi sizler için araştırdık.
YUMURTA KABUKLARIYLA TEMİZLİK
Yumurta kabuklarının aşındırıcı özelliği vardır ama market temizleyicilerindeki toksik kimyasalları içermez. Yani evinizi temizlemek için rahatlıkla kullanabilirsiniz.
l Toz halindeki yumurta kabuğunu 1’e 3 oranında kabartma tozu ile karıştırın (örneğin, 1 çorba kaşığı yumurta kabuğuna 3 yemek kaşığı kabartma tozu) ve karışıma biraz su ekleyin.
l Bu basit karışımı, ocak, tencere, tezgah veya duş başlığını temizlemek için kullanabilirsiniz.
YUMURTA KABUĞU VE KAHVE İLE DOĞAL GÜBRE YAPABİLİRSİNİZ
Yumurta kabuklarını kahve telvesiyle birleştirip bitkileriniz için harika bir doğal gübre yapabilirsiniz. Yine yumurta kabuklarının içine biraz toprak koyup, yetiştirmeyi düşündüğünüz bitkinin tohumunu ekerek fide haline gelene kadar bol kalsiyum içeren bir saksı olarak kullanabilirsiniz.
EVCİL HAYVANLARIN TEDAVİSİNDE KULLANABİLİRSİNİZ
Yumurta kabuğunun mucizevi etkilerinden biri de özellikle köpeklerde ishal gibi bazı sağlık problemlerinde işe yaraması. Yumurta kabuklarını iyice ezerek gün boyunca köpeğinizin mamasının içine birkaç çay kaşığı ilave edebilirsiniz.
YUMURTA KABUĞUNDAN TEBEŞİR
Yumurta kabuğundan tebeşir fikri çocukları eğlendirmek için hiç de fena bir fikir değil.
l 5-8 adet yumurtanın kabuğunu incecik öğütün.
l 1 çay kaşığı sıcak su, 1 çay kaşığı un, isteğe bağlı renkli gıda boyasını karıştırın.
l İnce karton ruloların içine koyun ve kurumasını bekleyin.
YUMURTA KABUĞUYLA KENDİ KOZMETİĞİNİZİ YAPIN
Kozmetik olarak güçlendirici bir etkisi olan yumurta kabuklarıyla tırnaklarınız daha güçlü olabilir, yüzünüzdeki kırışıklıklar azalabilir.
l Kurumuş yumurta kabuklarını incecik toz haline getirin ve tırnaklarınızı güçlendirmek için ojenize biraz ekleyin.
l Aynı toza biraz su ekleyin ve yüzünüze sürüp biraz bekletin ve yıkayın.
ÇAMAŞIR BEYAZLATICISI OLARAK KULLANABİLİRSİNİZ
Beyaz çamaşırlarınız zamanla griye dönüyorsa çözüm yumurta kabuklarında olabilir. Bunun için çamaşır makinenizin içine, çamaşırların arasına küçük bir tülbent içine bir avuç temiz, kırık yumurta kabuğu ve 2 dilim limon koyun ve bağlayın. Bu karışım işe yarayacak.
KALSİYUM TAKVİYESİ OLARAK YUMURTA KABUĞU
Organik yumurta kabuklarını kalsiyum takviyesi olarak kullanabilirsiniz. Bir yumurta kabuğu, yaklaşık iki gram kalsiyum içerir ki bu da yetişkinler için önerilen günlük alım miktarının iki katıdır. Peki nasıl kullanabilirsiniz? Pişirdiğiniz her türlü yemeğe ince öğütülmüş yumurta kabukları ekleyebilirsiniz.
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