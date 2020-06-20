Yumurta kabuğunu çamaşır makinesine atarsanız... İnanılmaz sonuçlar!

Mutfağınızda bolca yumurta kullanıyorsanız ve kabuklarını çöpe gönderiyorsanız bir daha düşünün. Yumurta kabukları kalsiyum açısından inanılmaz zengindir. Kullanmadan önce dikkat etmeniz gereken tek şey; kabukların temiz ve bakterilerden arınmış olduklarından emin olmaktır. Kabukları iyice yıkadıktan sonra fırında 150 derecede 10 dakika kadar kurutarak kullanıma hazır hale getirebilirsiniz. Yumurta kabuklarıyla evde neler yapabileceğinizi sizler için araştırdık.

YUMURTA KABUKLARIYLA TEMİZLİK



Yumurta kabuklarının aşındırıcı özelliği vardır ama market temizleyicilerindeki toksik kimyasalları içermez. Yani evinizi temizlemek için rahatlıkla kullanabilirsiniz.

l Toz halindeki yumurta kabuğunu 1’e 3 oranında kabartma tozu ile karıştırın (örneğin, 1 çorba kaşığı yumurta kabuğuna 3 yemek kaşığı kabartma tozu) ve karışıma biraz su ekleyin.

l Bu basit karışımı, ocak, tencere, tezgah veya duş başlığını temizlemek için kullanabilirsiniz.

YUMURTA KABUĞU VE KAHVE İLE DOĞAL GÜBRE YAPABİLİRSİNİZ



Yumurta kabuklarını kahve telvesiyle birleştirip bitkileriniz için harika bir doğal gübre yapabilirsiniz. Yine yumurta kabuklarının içine biraz toprak koyup, yetiştirmeyi düşündüğünüz bitkinin tohumunu ekerek fide haline gelene kadar bol kalsiyum içeren bir saksı olarak kullanabilirsiniz.