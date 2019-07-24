Yumurtadaki ihracat sıkıntısı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi Veysel Eroğlu, Irak'a yapılan yumurta ihracatında yaşanan sorunlara ilişkin, "Bağdat Büyükelçimiz bu konuyu Irak hükumetinin gündemine taşıdı. Yarın da Irak Büyükelçisi, Ankara'da beni ziyarete gelecek. Kendisine bu meseleyi tekrar dile getireceğim." dedi.

Eroğlu, 24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla, AFBEL termal otelde, Afyonkarahisar Valiliği ile Belediye Başkanlığının ortaklaşa düzenlediği programda, ulusal ve yerel medya temsilcileriyle bir araya geldi.

Hükumet olarak ulusal ve yerel basına büyük önem verdiklerini dile getiren Eroğlu, bütün medya çalışanlarının 24 Temmuz Basın Bayramı'nı tebrik etti.

Eroğlu, Anadolu'daki yerel yayıncılığın maddi anlamda zorluklarla yürüdüğünü belirterek, hükumetin de bu konuda her türlü desteği verdiğini vurguladı.

Yerel medya noktasında uygun bir kanun çıkması gerektiği fikrinde olduğunu aktaran Eroğlu, "Bu konuda bir hazırlık yapalım ve uygun bir komisyon oluşturalım. Daha sonra da bunu Ankara'ya taşıyalım diye teklif ediyorum. Bu konu hem gazeteciler hem de televizyoncular için olmalı. Hakikaten masraflar çok ağır. Onları da yavaş yavaş aşağıya çekmek lazım. AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri olarak bu konuyu takip edeceğiz." diye konuştu.