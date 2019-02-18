Yumurtalık kistleri her zaman operasyon gerektirmez

Her ay rutin bir döngü şeklinde, yumurtalıklardan bir veya ikisinde, birer yumurta hücresini içeren follikül, aktive olup büyüyerek yaklaşık 2 cm çapa ulaşır ve adet kanaması ile başlayan döngünün ortalama 14. gününde çatlayarak içeriğindeki yumurta hücresi tüplere doğru atılır. Sıklıkla genç erişkin kadınlarda saptanan yumurtalık kistleri de işte bu çatlama olayının gerçekleşmemesi sonucu ortaya çıkar. Fonksiyonel kist olarak tabir ettiğimiz bu durum, yumurtalık kistleri içerisinde en sık saptanan tiptir.

AĞRI, ŞİŞKİNLİK HİSSİ, KANAMA DÜZENSİZLİKLERİ

Fonksiyonel (basit) kistler, ultrasonografik görüntülemede düzgün sınırlı içi sıvı dolu yapılar şeklinde saptanan, hızla gelişen ve hızla gerileyen, genellikle sessiz seyreden ve çoğu kez tesadüfen saptanan oluşumlardır. Bu tip kistler belirti verdiğinde sıklıkla, ağrı, şişkinlik hissi veya kanama düzensizlikleri şeklinde belirtiler görülür.

Ağrı, kistin neden olduğu baskıya bağlı sürekli ve hafif-orta şiddette olabileceği gibi, kist patlaması ve kist içeriğinin karın içine boşalması sonucu ani başlayan çok şiddetli şekilde de olabilir. Bazen kist boyutlarının fazlaca büyümesine bağlı dolgunluk, hazımsızlık ve şişkinlik hissi gelişebilir veya kist yapısının neden olduğu hormonal değişkenliklere bağlı olarak ara kanama, azalmış-artmış kanama gibi adet düzensizlikleri gelişebilir.