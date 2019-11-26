Yumurtalık kistlerine karşı alabileceğimiz önlemler nelerdir?

İyi bir beslenme programı, bağımlılıklardan uzak durmak ve vücudu tanımak yumurtalık kistleri ile birlikte pek çok sağlık sorunundan korunmanıza yardımcı olur. Düzenli ve kaliteli beslenmek vücudun hormon dengesi açısından çok önemli. Bununla birlikte ideal kiloda olmak, spor yapmak, işlenmiş gıdalardan uzak durmak da uzun vadede daha sağlıklı olmak için yapılabilecekler arasında yer alır.

Genetik yatkınlık dışında yani ailesinde yumurtalık kisti, rahim ya da yumurtalık kanseri olan kişiler dışında bahsedilen pek çok sebebin temelinde vücutta oluşturdukları hormonal dengesizlikler yer alır.

Genetik yatkınlıktan ilaç kullanımına; alkol, sigara ve madde bağımlığından sağlıksız beslenmeye oldukça geniş bir yelpazede kist oluşumları tetiklenebilir. Ancak temel olarak yumurtalık kistlerinin ortaya çıkışında hormonal dengesizliklerin olduğunu unutmamak gerekir.

Sağlıklı beslenme denildiği zaman günümüzde pek çok farklı yöntem üzerinde tartışmalar olsa da burada önemli olanın bedenin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak olduğunu unutmamak gerekir.

Hazır, paketli ve işlenmiş gıdalardan uzak durmak, fast food tüketimini azaltmak, günlük şeker alımını kontrol altında tutmak, bol su içmek temel seviyede sağlıklı beslenmek için yapılması gerekenler arasında yer alır. Günlük olarak Dünya sağlık Örgütü tarafından da önerilen 10.000 adım atma önerisine de olabildiğince uyum sağlamak sağlıklı yaşam için oldukça önemli.

STRESTEN KAÇININ

Stres farkında olmasanız da hormon dengenizi bozabilen, sağlığınıza olumsuz yönde etki eden bir duygu durum değişimidir.

Düzenli uyunan, yeterli miktarda uyku; stresi azaltmak için yapılabilecek aktiviteler hem ruhsal hem de fiziksel açıdan çok daha iyi hissetmenize yardımcı olur. İnsan zihninin karmaşık bir yapısı olduğunu unutmamak ve zihnimize ihtiyacı olan dikkati göstermek çok daha sağlıklı olmamıza yardımcı olur.

DÜZENLİ DOKTOR KONTROLLERİ

Elbette sağlığımıza her açıdan dikkat etsek bile bazı sağlık sorunlarından %100 korunmak mümkün değil. Bu nedenle her zaman en geçerli olan önlem düzenli olarak doktor kontrollerine gider.