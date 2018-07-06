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Yumurtlama dönemlerinde hormonlar kadınlara ne yaşatır?

Doç. Dr. A.Taner Usta Doç. Dr. A.Taner Usta
KADIN SAĞLIĞI HABERLERİ  | 06.07.2018 11:14 | Son Güncelleme

Hormonların vücuda yön veren yani bir anlamda kadınları yöneten en önemli sistemlerin başında geldiğini söyleyen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Taner Usta, kadınlar üzerindeki etkisini anlattı.

Yumurtlama dönemlerinde hormonlar kadınlara ne yaşatır?

Kadınların davranış biçiminde yaşanan değişimlerde hormonlar, yani östrojen, testosteron ve progesterona bağlı menstruel siklus değişimleri etkindir. Menstruel siklus iki adet kanaması arasındaki 28 günü kapsar ve siklusun günlerine göre doğal olarak salgılanan hormonlar, psikolojik durumunuzu, enerji düzeyinizi, romantik hayatınızı, içe veya dışa dönük olmanızı, beslenme şeklinizi ve kilonuzu etkileyebilir.

Adet kanamasının ilk gününden itibaren östrojen hormonu giderek yükselir. Östrojen hormonunun artmasıyla, vücutta enerji düzeyi artar ve kadınlar daha mutlu hale gelir. Bu dönemde kadınların iştahı kontrol altındadır, diyete uymakta zorlanmazlar, diyet yapanlar, daha kolay kilo verdikleri ve oldukça motive oldukları bir dönemden geçerler. Östrojen düzeyi arttıkça daha sosyal olur, ev dışına çıkmak sosyalleşmek ister, alışverişten zevk alırlar, matematiksel aktivite gerektiren işler ile uğraşmak istemezler.

Adetin 8. günü ile başlayan ve yaklaşık 14. gününde sona eren ovulasyon döneminde östrojen artarak, en üst seviyesine ulaşır. Bununla birlikte erkeklik hormonu testosteronda artar. Testosteronla özgüveniniz yükselir, hafızanız keskinleşir. Menstruel siklusun 12 ve 16. günlerine gelindiğinde yumurtlama gerçekleşir ve östrojen de en yüksek seviyeye ulaşır. Yumurtlama dönemi kadının en farklı olduğu dönemdir. Östrojen seviyesinin yükselmesine bağlı olarak güzelleşir, cildi ışıl ışıl parlar, hareketlidir, canlıdır. Daha pozitif, konuşkan ve kendisine daha güvenli olur. Hafıza daha keskindir, düşünceler hızlı akar. Bu sayede hem sosyal hem iş hayatında çok daha verimli olur.

Testosteron etkisi ile cinsel isteğiniz artar. Bu dönem yumurtlamanın etkisiyle çocuk yapmak için de en uygun süreçtir. Çocuk yapmak istemiyorsanız kesin korunmalısınız. Psikolojik olarak kendinizi iyi hissetmediğiniz bir dönemdeyseniz, anksiyeteniz artabilir, küçük meseleleri büyütme eğilimine girebilirsiniz. Yükselen enerji ile baş edemezseniz bu süreçte yoga ve meditasyon gibi pratiklerle rahatlamak, iyi bir uyku için bitki çaylarından faydalanmak iyi gelebilir.

Doç. Dr. Taner Usta
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
www.drtanerusta.com
Instagram: /drtanerusta

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Anahtar Kelimeler:
Östrojen hormonu yumurtlama dönemi hormonlar

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