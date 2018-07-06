Yumurtlama dönemlerinde hormonlar kadınlara ne yaşatır?

Kadınların davranış biçiminde yaşanan değişimlerde hormonlar, yani östrojen, testosteron ve progesterona bağlı menstruel siklus değişimleri etkindir. Menstruel siklus iki adet kanaması arasındaki 28 günü kapsar ve siklusun günlerine göre doğal olarak salgılanan hormonlar, psikolojik durumunuzu, enerji düzeyinizi, romantik hayatınızı, içe veya dışa dönük olmanızı, beslenme şeklinizi ve kilonuzu etkileyebilir.

Adet kanamasının ilk gününden itibaren östrojen hormonu giderek yükselir. Östrojen hormonunun artmasıyla, vücutta enerji düzeyi artar ve kadınlar daha mutlu hale gelir. Bu dönemde kadınların iştahı kontrol altındadır, diyete uymakta zorlanmazlar, diyet yapanlar, daha kolay kilo verdikleri ve oldukça motive oldukları bir dönemden geçerler. Östrojen düzeyi arttıkça daha sosyal olur, ev dışına çıkmak sosyalleşmek ister, alışverişten zevk alırlar, matematiksel aktivite gerektiren işler ile uğraşmak istemezler.

Adetin 8. günü ile başlayan ve yaklaşık 14. gününde sona eren ovulasyon döneminde östrojen artarak, en üst seviyesine ulaşır. Bununla birlikte erkeklik hormonu testosteronda artar. Testosteronla özgüveniniz yükselir, hafızanız keskinleşir. Menstruel siklusun 12 ve 16. günlerine gelindiğinde yumurtlama gerçekleşir ve östrojen de en yüksek seviyeye ulaşır. Yumurtlama dönemi kadının en farklı olduğu dönemdir. Östrojen seviyesinin yükselmesine bağlı olarak güzelleşir, cildi ışıl ışıl parlar, hareketlidir, canlıdır. Daha pozitif, konuşkan ve kendisine daha güvenli olur. Hafıza daha keskindir, düşünceler hızlı akar. Bu sayede hem sosyal hem iş hayatında çok daha verimli olur.