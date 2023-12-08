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YUNAN ADALARI VİZE MUAFİYETİ: Yunan adalarına vize kalktı mı, vize muafiyeti ne zaman başlayacak? 7 günlük turist vizesi verilen 10 ada hangileri?

08.12.2023 08:32 | Son Güncelleme:
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Yunan adalarına vize muafiyeti ile ilgili sorgulamalar dün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in gerçekleştirdiği ortak basın toplantısı sonrası merak konusu oldu. Yapılan açıklama yurt dışı seyahat planı yapan vatandaşlar tarafından büyük heyecan ile karşılandı. Peki, Yunan adalarına vize kalktı mı, vize muafiyeti ne zaman başlayacak, 10 ada hangileri? Yunan adalarına 7 günlük vize muafiyeti ile ilgili detaylar...

YUNAN ADALARI VİZE MUAFİYETİ: Yunan adalarına vize kalktı mı, vize muafiyeti ne zaman başlayacak? 7 günlük turist vizesi verilen 10 ada hangileri?

Türk vatandaşlarına 10 Yunan adası için 7 günlük turist vizesi uygulaması başlıyor. Yunanistan Başbakanı Miçotakis Türkiye-Yunanistan ilişkilerinin yeniden canlandırılmasına karar verildiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında “Türklere 7 günlük turist vizesi sağlanacak” ifadelerini kullandı.Bu gelişme sonrası birçok kişi internette "Yunan adalarına vize kalktı mı, vize muafiyeti ne zaman başlayacak?" gibi sorulara yanıt arıyor. Peki, 7 günlük turist vizesi verilen 10 ada hangileri? İşte detaylar...

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YUNAN ADALARINA VİZE MUAFİYETİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yunan adalarına vize muafiyetinin başlayacağı tarih vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Yunanistan Başbakanı Miçotakis Türkiye-Yunanistan ilişkilerinin yeniden canlandırılmasına karar verildiğini açıkladı. Vize meselesinde Türk öğrenciler ve Avrupalı öğrenciler arasında muaf meselesini de ele alındı. Yunanistan Başbakanı Miçotakis "10 Yunan adasında Türk vatandaşlarının 7 gün vizesiz seyahat etmesi konusunda karar olarak ele aldık." dedi.

Yunan adalarına vize muafiyetinin başlayacağı tarih henüz belli olmadı. Konuya ilişkin açıklama yapıldığı takdirde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

HANGİ YUNAN ADALARINA VİZE MUAFİYETİ SAĞLANACAK?

10 Yunan adası ise Sakız, Samos, Kos, Rodos, Simi, Meis, Midilli, Limni, Kalymnos, Leros olarak duyuruldu.

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