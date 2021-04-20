Yunanistan'da çok uluslu 'İniohos' askeri tatbikatı düzenleniyor

Korfu Adası'ndan (Kerkira) Meis'e (Kastellorizo) ve Trakya'dan Girit'e kadar tüm Atina FIR hattı içerisinde icra edilen tatbikatta Yunanistan’ın kara, hava ve deniz kuvvetleri unsurları yer alıyor.

ÇOK SAYIDA ÜLKE KATILDI

12 Nisan’da başlayan ve 22 Nisan’a kadar sürecek tatbikata ABD'den F-16 uçakları, MQ-9 İHA'lar ve bir KC-135 tanker uçağı, Fransa'dan Rafale ve Mirage savaş uçakları, BAE'den F-16'lar, İspanya'dan F/A 18 Hornet savaş uçakları, İsrail'den F-15 ile F-16'lar, Kanada'dan CGI- Air Weapon Managers sistemi ve Rum kesimi AW 139 tipi bir helikopter ile katılıyor.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ülkede her yıl gerçekleştirilen çok uluslu “İniohos 21” askeri tatbikatının, Yunanistan'ın Akdeniz havzası bölgesindeki stratejik konumunu ve bölgedeki birçok ülkeyle sıkı iş birliğini yansıttığını öne sürdü.

ATİNA'NIN OLUMLU BİR GÜNDEM TEŞVİK ETTİĞİNİ İDDİA ETTİ

Mora Yarımadası'nın kuzeybatısında yer alan Andravida Hava Üssü'nde "İniohos 2021" tatbikatını izleyen Miçotakis, Atina'nın ortak değer, uluslararası hukuk, deniz hukuku sözleşmesi ve iyi komşuluk kurallarına uyum içerisinde olumlu bir gündem teşvik ettiğini iddia etti.

Miçotakis, dünyanın son derece karmaşık olduğunu ve Yunanistan’ın da yer aldığı bölgenin gittikçe istikrarsızlaştığını ifade ederek, "Yunanistan savunma imkanlarını güçlendirmeye ve silahlı kuvvetlerini yükseltmeye devam edecektir." diye konuştu. (AA)

