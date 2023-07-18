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  4. Yunanistan'da Yunanistan'da orman yangınları yerleşim birimlerini tehdit ediyor

Yunanistan'da Yunanistan'da orman yangınları yerleşim birimlerini tehdit ediyor

18.07.2023 01:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan’ın başkenti Atina yakınlarındaki Kuvara bölgesinde ormanlık alanda çıkan yangın, yerleşim birimlerini tehdit etmeye başladı. Yunan İtfaiye Teşkilatı yetkilileri, söndürme çalışmalarına 4 helikopter, 6 uçak, 55 itfaiye personeli ve 20 araçla müdahale edildiğini aktardı.

Yunanistan'da Yunanistan'da orman yangınları yerleşim birimlerini tehdit ediyor

Yunan medyasına yansıyan haberlere göre, öğle saatlerinde çıkan ve kısa sürede çevreye yayılan yangın nedeniyle Kuvara, Lagonisi, Anavisos ve Saronida yerleşim birimleri tedbir amaçlı boşaltılmaya başladı.

Yunan İtfaiye Teşkilatı yetkilileri, söndürme çalışmalarına 4 helikopter, 6 uçak, 55 itfaiye personeli ve 20 araçla müdahale edildiğini aktardı.

AA-20230717-31703213-31703212-YUNANISTANDA_ORMAN_YANGINLARI_YERLESIM_BIRIMLERINI_TEHDIT_EDIYOR

Saroniko Belediye Başkanı Hristos Ginis, bir televizyon programına katılarak, alevlerin yerleşim birimine ulaştığını ve bazı evlerin yandığını belirterek, "acil yardım" çağrısında bulundu.

AA-20230717-31703213-31703210-YUNANISTANDA_ORMAN_YANGINLARI_YERLESIM_BIRIMLERINI_TEHDIT_EDIYOR
Yunan İtfaiye Teşkilatı, gelecek günlerde ülkenin birçok bölgesi için "yüksek orman yangını riski" uyarısı yapmış, son 24 saatte 46 orman yangını çıktığını bildirmişti. (AA)

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Yunanistan

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