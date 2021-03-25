Yunanistan nasıl kuruldu, 200 yıl önce neler yaşandı?

Yunanistan bugün Yunan halkının Osmanlı yönetimine karşı ayaklanmasının 200'üncü yıldönümünü kutlayacak. Atina, "25 Mart Bağımsızlık Günü" kutlamalarında "Türkiye ile iyi geçinmek istediği" mesajları veriyor.

Fransız Le Monde gazetesine konuşan Yunanistan Cumhurbaşkanı Ekaterina Sakellaropoulou, "Yunanistan Türkiye ile iyi komşu olmak ve barış içinde yaşamak istiyor. Türkiye'de de aynı niyet varsa, biz buna hazırız" dedi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, kutlamalara katılmak için Atina'ya gelen Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis'i karşılarken, "Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj gemilerini çekmesi, gerginliğin azalması yolunda attığı olumlu bir adımdır. Türkiye'nin bu iyi niyet gösterisinin sürekli hale gelmesini arzu ediyoruz" diye konuştu.

Bu yıl kutlama törenlerine, Yunan Devleti'nin kuruluşuna fiilen destek veren Rusya, İngiltere ve Fransa'nın yanı sıra ayaklanmayı uzaktan destekleyen ve savaş alanına gönüllü asker gönderen ABD'nin temsilcileri de katılacak.

Bu kapsamda İngiltere Prensi Charles ve eşi, Rusya Başbakanı Mihail Mişustinin ve eşi, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly de törenlere katılacak.