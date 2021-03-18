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Yunanistan ve Mısır arasında kritik Doğu Akdeniz görüşmesi

18.03.2021 02:50 | Son Güncelleme:
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Yunanistan ve Mısır arasında kritik Doğu Akdeniz görüşmesi

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, yaptıkları telefon görüşmesinde Doğu Akdeniz ve Libya konularını ele aldı.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Sisi ile Miçotakis telefonda görüştü.

Görüşmede, ekonomi, güvenlik ve enerjinin yanı sıra Libya ve Doğu Akdeniz'deki bölgesel konulara ilişkin fikir alışverişi yapıldı.

İKİLİ YA DA ÜÇLÜ DÜZEYDE ORTAK İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Miçotakis, ülkesinin Mısır ile ikili düzeyde veya "Mısır, Kıbrıs ve Yunanistan arasındaki üçlü iş birliği mekanizması çerçevesinde" ortak iş birliğini geliştirmeye istekli olduğunu ifade etti.

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İki ülke için ortak öneme sahip konulara işaret eden Miçotakis, bu konularda koordinasyon ve istişarelerin devamını istediklerini bildirdi.

Sisi de "Mısır'ın Yunanistan ile yapıcı iş birliği görüntüsünden, gerek iki ülke arasında gerekse üçlü iş birliği mekanizması çerçevesinde oluşan olumlu gelişmeden duyduğu memnuniyeti" ifade etti. (AA)

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