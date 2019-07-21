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Yunanistan'da "Kapadokya'nın geleneklerini" yaşatıyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2019 16:10 | Son Güncelleme

Kapadokya'dan mübadeleyle Yunanistan'a giden Rumlar, bölgenin gelenek ve göreneklerini yaşatmak amacıyla Uluslararası Güneş ve Taş Festivali'nin 39'ucusunu düzenledi

Kapadokya'dan mübadeleyle Yunanistan'a giden Rumlar, düzenledikleri Uluslararası Güneş ve Taş Festivali ile bölgenin gelenek ve göreneklerini yaşatmaya çalışıyor.

Mübadeleyle, 1924 yılında Selanik'te yaşayan Türkler, Aksaray'ın Güzelyurt ilçesine (Gelveri) yerleşirken, Güzelyurt'taki Rumlar da Yunanistan'ın Kavala iline giderek, Nea Karvali (Yeni Gelveri) isimli yeni yerleşim alanı kurdu.

Nea Karvali'deki Rumlar, Kapadokya sevgisini ve kültürünü yaşatmak için dernek kurarken, düzenledikleri eğlence ve festivallerde de bölgenin gelenek ve göreneklerini canlandırmaya çalışıyor.

Bu kapsamda düzenlenen Uluslararası Güneş ve Taş Festivali'nin 39'uncusu, 9 ülkeden katılımla gerçekleştirildi.

Nea Karvali Kültür Evi Derneği Başkanı Kaplanis İosifidis, AA muhabirine yaptığı açıklamada, anne ve babalarının mübadeleyle Kapadokya'dan geldiğini, kendilerinin de bölgenin gelenek ve göreneklerini yaşatmaya devam ettiğini söyledi.

Uluslararası Güneş ve Taş Festivali'nin bu yıl 39'uncusunu düzenlediklerini belirten İosifidis, "Bu 39 senenin içinde 175 devletle karıştık. Sevgi ve barış festivali düzenliyoruz. Bu yılki festivale Brezilya, Panama, ABD, Macaristan, Bosna Hersek, Çin, Ukrayna, Kolombiya ve Yunanistan katıldı." dedi.

- "Vazgeçilmezimiz Konyalım türküsü"

Eğlence ve festivallerinin vazgeçilmez türküsünün "Konyalım" olduğunu anlatan İosifidis, şunları kaydetti:

"Festivalde çok beğenilen 'Konyalım' ve 'Harmandalı'nı festival sonrası partimizde de söylüyoruz. Türkü eşliğinde yabancılarla kaşıklarla oynuyoruz. 100 yıl öncesindeki mübadele dönemi kıyafetlerimizle ziyaretçilere görsel şölen sunuyoruz. Diğer ülkeler de kendi gelenek göreneklerini müzik ve dansla tanıtıyor."

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Anahtar Kelimeler:
Güneş ve Taş Festivali Güzelyurt Kapadokya Kavala

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