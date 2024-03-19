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  4. Yunus Emre'nin eşi gündemden düşmüyordu... "Yarışmacıların ailelerine varan..."

Yunus Emre'nin eşi gündemden düşmüyordu... "Yarışmacıların ailelerine varan..."

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
19.03.2024 13:31
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Yunus Emre'nin eşi Beria Özden hamile olduğun ve ardından da bebeğini kaybettiğini duyurmuştu. Hakkında çeşitli iddialar olan ve Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesinin de hedefinde olan Özden'in avukatından açıklama gecikmedi.

Yunus Emre'nin eşi gündemden düşmüyordu... "Yarışmacıların ailelerine varan..."

Yunus Emre'nin eşi Beria Özden "Aleyna'dan uzak dur" notundan sonra bebeğini kaybettiğini açıklamasıyla gündeme geldi.

Aleyna'nın annesi ise Özden'e "Kızımı zan altında bırakıp yaşadığı durumu Aleyna'ya bağlayan Beria Türkiye'nin %70'ini kandıramadın. 2022 mide endeskobini değil tarih doktor ve hastane raporunla gebeliğini yayınla ha bir de gebeliğin sonlandığı dokümanları rica edelim" diyerek sert çıktı.

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Beria Özden ise fanların ve Zuhal Kalaycıoğlu'nun yorumlarından sonra avukatı aracılığıyla bir açıklama yayınladı.

Ekran Alıntısı

Yunus Emre'nin eşinin avukatı açıklamada "Yarışma sebebiyle adli rekabete saygı duymakla birlikte; fan gruplarından yarışmacıların ailelerine varan, yapılan bu kötü niyetli paylaşımların kabulü mümkün değildir" dedi.

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Yunus Emre Özden anne
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