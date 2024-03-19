Yunus Emre'nin eşi gündemden düşmüyordu... "Yarışmacıların ailelerine varan..."

Yunus Emre'nin eşi Beria Özden "Aleyna'dan uzak dur" notundan sonra bebeğini kaybettiğini açıklamasıyla gündeme geldi.

Aleyna'nın annesi ise Özden'e "Kızımı zan altında bırakıp yaşadığı durumu Aleyna'ya bağlayan Beria Türkiye'nin %70'ini kandıramadın. 2022 mide endeskobini değil tarih doktor ve hastane raporunla gebeliğini yayınla ha bir de gebeliğin sonlandığı dokümanları rica edelim" diyerek sert çıktı.

Beria Özden ise fanların ve Zuhal Kalaycıoğlu'nun yorumlarından sonra avukatı aracılığıyla bir açıklama yayınladı.

Yunus Emre'nin eşinin avukatı açıklamada "Yarışma sebebiyle adli rekabete saygı duymakla birlikte; fan gruplarından yarışmacıların ailelerine varan, yapılan bu kötü niyetli paylaşımların kabulü mümkün değildir" dedi.





