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  4. Yürek burkan görüntü! Arnavutköy'de kanadı kırılan leyleğin göç yolculuğu yarım kaldı

Yürek burkan görüntü! Arnavutköy'de kanadı kırılan leyleğin göç yolculuğu yarım kaldı

07.04.2022 09:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'İlkbaharın habercisi' göçmen kuşların Afrika ve güneydeki ülkelerden kuzeye göç dalgası sürerken Arnavutköy'de kanadı kırılan leyleğin göç yolculuğu yarım kaldı. Yaralı leylek belediye ekiplerince tedavi altına alınırken, leyleği ilk fark eden Görkem İpsalalı, ''Yanına yaklaştım, çok yaklaştırmadı. Ekmek vermeye çalıştım ama acısından dolayı sanırım yemek istemedi. Kanadı kırılmıştı, ben de ekiplere haber verdim" dedi.

Yürek burkan görüntü! Arnavutköy'de kanadı kırılan leyleğin göç yolculuğu yarım kaldı

Göç yolculuğunda kanadı kırılan leylek, Arnavutköy'de otoyol kenarına indi. Yaralı leyleği gören Görkem İpsalalı, veterineri aradı. İpsalalı, ekipler gelinceye kadar leyleğin çevresinde bekledi.

Kanadı kırık olduğu için uçamayan leylek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından bulunduğu otoyoldan alınarak, tedavisi yapılmak üzere götürüldü.

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''ACISINDAN DOLAYI EKMEK YEMEDİ''

Yaralı leyleği fark eden Görkem İpsalalı, "Ben benzin istasyonunda çalışıyorum. Sabah geldim bu leyleğin yaralı olduğunu fark ettim. Yanına yaklaştım, çok yaklaştırmadı. Ekmek vermeye çalıştım ama acısından dolayı sanırım yemek istemedi. Kanadı kırılmıştı, ben de ekiplere haber verdim" dedi.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Arnavutköy
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