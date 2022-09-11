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  4. Yürek yakan olay! Boğulma tehlikesi geçiren arkadaşını kurtarmak için girdi, sonrası çok acı

Yürek yakan olay! Boğulma tehlikesi geçiren arkadaşını kurtarmak için girdi, sonrası çok acı

11.09.2022 19:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alibeyköy Barajı’nda kahreden bir olay meydana geldi. Yasak olmasına rağmen baraja giren ve boğulma tehlikesi geçiren arkadaşını kurtaran çocuk boğularak yaşamını yitirdi. Çocukların boğulduğunu gören vatandaşlar yürek yakan o anları anlattı.

Yürek yakan olay! Boğulma tehlikesi geçiren arkadaşını kurtarmak için girdi, sonrası çok acı

Yürek yakan olay, saat 16.00 sıralarında Sultangazi Alibey Baraj Gölü’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet D. (15) ile E.E.G. yüzmek için Sultangazi Alibeyköy Barajı’na geldi. Yasak olmasına rağmen baraja giren 11 yaşındaki E.E.G., bir süre sonra çırpınmaya başladı. Bunu gören arkadaşı Mehmet D., E.E.G.’yi kurtardı. Boğulma tehlikesi geçiren arkadaşını kurtaran Mehmet D. de boğulma tehlikesi geçirdi.

VATANDAŞLARIN YARDIMIYLA SUDAN ÇIKARILDI! HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Arkadaşını göremeyen E.E.G., çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Vatandaşların yardımı ile sudan çıkarılan Mehmet D.’nin hareket etmediğini gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine ihbar etti.

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İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Mehmet D.’nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken Mehmet D.’nin cansız bedeni otopsi yapılması üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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"İKİSİ SUYA GİRDİ"

Çocukların boğulduğunu gören Mahir Sido, "Biri suya girdi sonra arkadaşını çağırdı. İkisi suya girdi. İkisi boğuluyordu sonra biz bağırdık. Biri kurtarıldı, diğeri hayatını kaybetti" dedi.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Alibeyköy Barajı boğulma
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