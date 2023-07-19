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  4. Yürekler ağza geldi! Aniden yola fırlayan çocuğa otomobil böyle çarptı

Yürekler ağza geldi! Aniden yola fırlayan çocuğa otomobil böyle çarptı

19.07.2023 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da cadde üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan çocuk, otomobilin kendisine çarpmasıyla savruldu. Çevredekilerin yardımına koştuğu çocuk, kazayı şans eseri ufak sıyrıklarla atlattı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Cadde üzerinde ilerleyen bir otomobil sürücüsü, yolun karşısına geçmek için yola aniden çıkan çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan çocuk yere düşerken, çevredekiler de hemen yardımına koştu. Olay yerine ambulans çağrıldı. Kazazede çocuğa sağlık ekipleri müdahalede bulunurken, polis ekipleri de tahkikat başlattı.

Yürekleri ağza getiren kaza bir işyerine ait güvenlik kamerasına yansırken, tedavisi yapılan çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

(İHA)

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