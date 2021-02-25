Yürekleri burktu: Sahipleri tarafından satılan köpekler gözyaşlarını yaladı

Sahipleri tarafından Çin'deki hayvan pazarında satışa çıkarılan iki köpeğin görüntüleri yürekleri dağladı.

31 Ocak'ta kaydedilen görüntülerde iki hayvan küçük kafeslerde yeni sahiplerini beklerken görülüyor.

Tasmalarından kafeslere bağlı olan köpeklerden biri arkadaşının gözyaşlarını yalıyor. Zira diğer köpek sahibi tarafından terk edildiği için ağlıyor.

Videoyu kaydeden kişinin daha sonra sesi duyuluyor. Mao isim bu kişi "Köpek ağlıyor bu kaydı daha fazla sürdürecek cesaretim yok" diyor.

O anlar sosyal medya kullanıcıları tarafından binlerce beğeni aldı ve defalarca paylaşıldı.



