Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşı, Türkiye'de her yaz gittiği restoranda ödediği hesapları paylaştı! 2022 yılıyla 2024 yılı arasındaki fark şaşırttı

Sosyal medyada yurt dışında yaşayan bir Türk vatandaşının paylaşımı gündem yaratmayı başardı. Her yıl aynı restoranda yemek yediklerini ifade eden gurbetçi, "Yurt dışında yaşayan vatandaşlarla ilgi şöyle bir algı var. Türkiye'ye geldiğimizde diyelim ki şunun fiyatını pahalı bulduk 'Bu pahalıymış' dediğimizde hemen üzerimize saldırıyorlar. 'Sen dövüz bozuyorsun. Sen de konuşursan, senin için pahalı değil zaten. Ne olacak' diyerek üzerimize yükleniyorlar. Ancak bu konuyla ilgili bir şey anlatmak istiyorum. Şu anda bulunduğumuz restorana biz her sene geliyoruz. 2 sene önce aynı masa için 40 dolar vermiştik. Geçen sene aynı masaya 80 dolar verdik. Bugün aynı masa için toplamda 176 dolar ödedim" dedi.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bir de bizi düşünün" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Fiyatların artışı herkesi şaşırtıyor" yorumunu ekledi.