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  4. Yurt dışından gelen Türkler yurtlarda karantinaya alındı

Yurt dışından gelen Türkler yurtlarda karantinaya alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2020 12:50 | Son Güncelleme

Yurt dışından uçakla İstanbul'a gelen yolcular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında Kırklareli'ndeki Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı Hundi Hatun ile Evladı Fatihan öğrenci yurtlarına yerleştirildi. Polis, yurtların bulunduğu alanın 1 kilometre uzağında güvenlik önlemi alırken yolcular, 14 gün boyunca karantinada tutulacak.

İstanbul Havalimanı'na gelen yolcular, buradan otobüslerle Kırklareli'ne getirildi. Sağlık kontrollerinin ardından 300 kişi polis eşliğinde otobüsle karantina için önceden boşaltılan Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlara yerleştirildi.

14 GÜN KARANTİNAYA TUTULACAKLAR

Sağlık ekiplerinin maske dağıttığı yolcular, 14 gün boyunca karantinada tutulacak.

Yurtta, Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkililerinin yanı sıra Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Kızılay ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında görevli sosyolog ve psikologlar da vatandaşlara destek sunacak.

GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Polis ekipleri, yurtların bulunduğu alanın 1 kilometre uzağında güvenlik önlemi aldı.

Bölgeye görevliler dışında hiç kimsenin girmesine müsaade edilmiyor.

Kaynak: AA

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koronavirüs Karantina

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