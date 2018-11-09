HABER

Yurtdışından gelen kağıtla hayatının şokunu yaşadı!

YAŞAM HABERLERİ  | 09.11.2018 10:24 | Son Güncelleme

Avusturya’ya hiç gitmeyen 48 yaşındaki Muharrem Şengül'e ülkeden 350 euroluk trafik cezası geldi. Cezayla neye uğradığını şaşıran adam olanları önce şaka sandı doğru olduğunu anlayınca, "Herhalde bunu ilk yaşayan benim" diye isyan etti

Türkiye ve Gürcistan çifte vatandaşı olan Muharrem Şengül, Samsun’da yaşamını sürdürüyor. Türkiye pasaportu ile en son 2010 yılında Libya’dan Türkiye’ye giriş yapan Şengül, Gürcistan pasaportu ile de en son 2014 yılında Türkiye’ye giriş yaparak bir daha yurt dışına çıkmadı. Şengül geçen gün Avusturya’dan evine gelen ceza kağıdı ile hayatının şokunu yaşadı. 350 euroluk trafik cezası yediğini gören Şengül, şaşkına döndü.

1 / 4

'ŞAKA SANDIM'

'ŞAKA SANDIM'
Evine trafik cezası kağıdı geldiğinde şaka sandığını belirten Muharrem Şengül, “Yabancı bir mektup gördüm. Mektubu açında 350 avro yazdığını görünce birisinin para gönderdiğini sandım. Daha sonra Almanca bilenlere mektubu gösterdiğimde trafik cezası yediğimi anladım. En son Türkiye’ye 2014 yılında giriş yaptım. Ondan sonra da yurt dışına hiç çıkmadım.
2 / 4

Avusturya’ya da hayatımda hiç gitmedim. Gitmeyi düşünüyordum ama artık korkuyorum. Adıma kesilen cezayı görünce kararımdan vazgeçtim. Bana gelen evrakta, hız limitinin 70 km olduğu yerden 122 km hızla geçtiğim yazıyor. Bu ceza beni huzursuz etti.
3 / 4

Konuyla alakalı Türk yetkililere başvurdum. Bana, herhangi bir Avrupa ülkesine giriş yaptığımda tutuklanabileceğim belirtildi ve bu cezayı ödemem gerektiği söylendi. Ceza da az bir miktar değil. Mağdur durumdayım. Eğer benim adıma kayıtlı aracım varsa cezayı yatırayım bana aracımı versinler. Hiç gitmediğim bir ülkede bilgimin olmadığı bir araba nedeniyle ceza yedim.
4 / 4

Hala onun şaşkınlığını yaşıyorum. Yediğim ceza, Türk parasıyla 2 bin 200 liraya denk geliyor. Mağduriyetimin giderilmesini istiyorum. Haberlerde, ‘Ankara’daki adam Gaziantep’te ceza yedi’ diye olaylar görüyordum ama uluslararası bir yerde ceza yiyen ise ilk benim sanırım” dedi. Muharrem Şengül, 2014 yılından beri Türkiye’den ayrılmadığını ve üzerine kayıtlı başka bir araba bulunmadığını sözlerine ekledi.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
trafik cezası Avusturya muharrem şengül

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'nin anketinden Mansur Yavaş çıktı!

AK Parti'nin anketinden Mansur Yavaş çıktı!

Cihangir İslam canlı yayını terk etti

Cihangir İslam canlı yayını terk etti

Tuğba Ekinci'nin Ahmet Kural - Sıla ve kadına şiddet yorumu olay oldu! 'Türk erkeği sevdiği kadına el kaldırır'

Tuğba Ekinci'nin Ahmet Kural - Sıla ve kadına şiddet yorumu olay oldu! 'Türk erkeği sevdiği kadına el kaldırır'

Mehmet Günsür'ün babası Teoman Günsür son yolculuğuna uğurlandı

Mehmet Günsür'ün babası Teoman Günsür son yolculuğuna uğurlandı

Hayattaki tek isim anlattı: Tabut açıldı, Atatürk'ün yüzünü gördüm...

Hayattaki tek isim anlattı: Tabut açıldı, Atatürk'ün yüzünü gördüm...

İbrahim Kalın Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na atandı

İbrahim Kalın Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na atandı

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Cezayı görünce avusturyaya gitmeyi düşündüğü aklına gelmiş :) Saçma sapan bir millet olduk gitti yaw
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
8 yaşında başladı, 50 yıldır beton yiyor!

8 yaşında başladı, 50 yıldır beton yiyor!

Kanserli hücre sandılar bakın akciğerinden ne çıktı

Kanserli hücre sandılar bakın akciğerinden ne çıktı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün az bilinen fotoğrafları yayınlandı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün az bilinen fotoğrafları yayınlandı

Kayınpeder gelinini dövünce ortalık karıştı: 4 yaralı

Kayınpeder gelinini dövünce ortalık karıştı: 4 yaralı

Malatya'da kötü koku halkı sokağa döktü

Malatya'da kötü koku halkı sokağa döktü

Konya'da uçak restoranda yangın

Konya'da uçak restoranda yangın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.