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    4. Yürüyüş yaparken bir anda gördü! Yüzü aşağıya dönüktü ve boğulmuş gibi görünüyordu... "Donup kaldım"

    Yürüyüş yaparken bir anda gördü! Yüzü aşağıya dönüktü ve boğulmuş gibi görünüyordu... "Donup kaldım"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    06.08.2024 07:59
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    Yeni Zelanda'daki Taranaki'deki Tapuae Plajı'nda yürüyüş yapan bir kişi plaja saplanmış bir şekilde duran kadın figürünü görünce şoke oldu. Kesilmiş insan vücudunu anımsatan görüntünün ardından polise haber verdiğini ifade eden ismi açıklanmayan görgü tanığı kadın figürünün bir şişme bebek olduğunu fark etti. O anları sosyal medyadan paylaşınca gündem yarattı.

    Yürüyüş yaparken bir anda gördü! Yüzü aşağıya dönüktü ve boğulmuş gibi görünüyordu... "Donup kaldım"

    MYNET|DIŞ HABERLER Yeni Zelanda'daki Taranaki'deki Tapuae Plajı'nda bir kadın sahilde başsız bir ceset bulunca dehşete kapıldı. Birkaç gün öncesinde aynı bölgede iki keçinin cansız bedeninin bulunduğunu söyleyen kadın sahilde bulunan kadın figürünün korkmasına neden olduğunu belirtti.

    RNZ'ye konuşan görgü tanığı, "İlk gördüğüm anda tuhaf olduğunu fark ettim. Bir anda donup kaldım ve kendimi hasta hissettim. Kesinlikle bir gövdenin şekli olduğunu görebiliyordum, yüzü aşağı dönüktü ve bir kadın figürü olduğunu anlayabiliyordum. Tırnakları olduğunu ve ayak parmaklarının gerçekten gerçekçi olduğunu görebiliyordum, bu yüzden gerçekten bir insan figürüne benziyordu" dedi.

    POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNE GELDİ

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    Polis ekipleri olay yerine geldiğinde ise gerçek ortaya çıktı. Memurların cansız beden olduğu düşünülen kadın figürüne yaklaştığını anlatan görgü tanığı, "Sonra polislerden birinin ayağıyla dürttüğünü gördüm ve düşündüm ki eğer bir cesetse dürtmeyecektir ve onu ters çevirdiğinde bir seks bebeği olduğu ortaya çıktı" diye konuştu.

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