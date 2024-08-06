Yürüyüş yaparken bir anda gördü! Yüzü aşağıya dönüktü ve boğulmuş gibi görünüyordu... "Donup kaldım"

MYNET|DIŞ HABERLER Yeni Zelanda'daki Taranaki'deki Tapuae Plajı'nda bir kadın sahilde başsız bir ceset bulunca dehşete kapıldı. Birkaç gün öncesinde aynı bölgede iki keçinin cansız bedeninin bulunduğunu söyleyen kadın sahilde bulunan kadın figürünün korkmasına neden olduğunu belirtti.

RNZ'ye konuşan görgü tanığı, "İlk gördüğüm anda tuhaf olduğunu fark ettim. Bir anda donup kaldım ve kendimi hasta hissettim. Kesinlikle bir gövdenin şekli olduğunu görebiliyordum, yüzü aşağı dönüktü ve bir kadın figürü olduğunu anlayabiliyordum. Tırnakları olduğunu ve ayak parmaklarının gerçekten gerçekçi olduğunu görebiliyordum, bu yüzden gerçekten bir insan figürüne benziyordu" dedi.

POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNE GELDİ

Polis ekipleri olay yerine geldiğinde ise gerçek ortaya çıktı. Memurların cansız beden olduğu düşünülen kadın figürüne yaklaştığını anlatan görgü tanığı, "Sonra polislerden birinin ayağıyla dürttüğünü gördüm ve düşündüm ki eğer bir cesetse dürtmeyecektir ve onu ters çevirdiğinde bir seks bebeği olduğu ortaya çıktı" diye konuştu.