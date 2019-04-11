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"YUVAYA DÖNÜŞ" FİLMİ OYUNCULARI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ İLE BULUŞTU

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 17:43 | Son Güncelleme

  'Yuvaya Dönüş' filmi oyuncuları, İstanbul Üniversitesi öğrencileri ile buluştu İran-Irak savaşının devam ettiği 1985'te, 215 Japon vatandaşının Tahran'dan İstanbul'a getirilmesini konu alan 'Yuvaya Dönüş' adlı sinema filminin oyuncuları İstanbul Üniversitesi öğrencileri ile bir araya geldi.

Yılmaz BEZGİN/İSTANBUL, (DHA)
'Yuvaya Dönüş' filmi oyuncuları, İstanbul Üniversitesi öğrencileri ile buluştu
İran-Irak savaşının devam ettiği 1985'te, 215 Japon vatandaşının Tahran'dan İstanbul'a getirilmesini konu alan 'Yuvaya Dönüş' adlı sinema filminin oyuncuları İstanbul Üniversitesi öğrencileri ile bir araya geldi. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi konferans salonundaki etkinliğe filmin başrol oyuncuları Furkan Palalı, Magumi Masaki, Burhan Öçal ile filmin yapımcısı Erdal Güven ve yönetmen Hakan Kurşun katıldı. Yapımcı Erdal Güven film ile ilgili bilgi verirken öğrencilerin sorularını da yanıtladı. Öğrenciler Japon oyuncu Magumi Masaki'ye büyük ilgi gösterdi. Daha sonra katılımcılara İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Ergün Yolcu tarafından teşekkür plaketi verildi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen ve yakında önce Japonya'da daha sonra Türkiye'de vizyona girecek olan filmin konusu şöyle:
Gazeteci-Yazar Erdal Güven'in Tahran'dan Kaçış kitabından senaryoya uyarlanan filmde Furkan Palalı, taksi şoförü Mesut karakterine hayat veriyor. İran- Irak savaşının devam ettiği 1985 yılında Tahran'dan büyük bir operasyonla Türkiye'ye getirilmek için uçağa bindirilen 215 yolcu arasında Keiko adlı Japon bir genç kız da bulunmaktaydı. Keiko ile Türk Büyükelçiliğinde görevli, özel kuvvetlerden Üsteğmen Zafer arasında büyük bir aşk yaşanıyordu. Keiko'yu uçağa son anda yetiştiren Zafer'in bilmediği ise Keiko'nun hamile olduğuydu. 30 yıl sonra ölen Keiko, ardında kızı Yumi'ye tüm gerçekleri anlatan bir mektup bırakmıştı. Yumi hayal kırıklıklarıyla birlikte babasının izini sürmek ve hesap sormak için Türkiye'ye gitmeye karar vermişti.

Görüntü Dökümü:
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-Salondan detaylar
-Erdal Güven'in soruları yanıtlaması
-Filmin oyuncuları
-Filmin kamera arkasından detaylar

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