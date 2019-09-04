KADIN

Yüz bölgesinde doğal hatlar ile gençleşin

Dr. Seran Göçer Dr. Seran Göçer
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 04.09.2019 15:53 | Son Güncelleme

Günümüzde, ağır estetik ameliyatlar yerine kısa sürede uygulanan ve vücuda herhangi bir zararı bulunmayan mineral dolgular tercih ediliyor. Yüzde doğal hatların oluşumunu sağlayan Crystalys dolgu da bunların başında geliyor.

Yüz bölgesinde doğal hatlar ile gençleşin

Medikal Estetik Hekimi Dr. Seran Göçer, burun bölgesi, elmacık kemiği, nazolobial kıvrımlar, alt yanak bölgesi ve çene ucunda olumlu sonuçlar alınan yeni nesil dolguların cilde nasıl uygulandığını ve etkilerini anlattı.

Uygulama içerisinde yer alan calsiyum hidroksiapatit mikro küreciklerin gözeneksiz ve pürüzsüz yapısı, uygulama alanında doğal bir gönümü elde etmeyi sağlar. Bu küreciklerin uygulama alanında oluşturduğu platform ile bölgenin doğal kolajen oluşumunu da olumlu yönde etkiler.

Ayrıca fibroblast artışı ile elde edilen sonuç son derece doğaldır. İçeriğinde yer alan kalsiyum hidroksiapatit, onlarca yıldır çeşitli rahatsızlıklarda ve cerrahi implantlarda kullanılan, güvenli bir bileşendir.

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KISA SÜREDE YÜZDE GENÇ V GÖRÜNÜMÜ ORTAYA ÇIKAR

Crystalys’in uygulaması yüzün büyük bir bölümüne gerçekleştirilebilir. Özellikle V şeklinde yüze sahip olmak isteyenler için kolay, hızlı ve uzun süreli bir uygulama yöntemi olarak ortaya çıkar.

Burun bölgesi, elmacık kemiği, nazolobial kıvrımlarda, alt yanak bölgesinde ve çene ucunda olumlu sonuçlar elde edilebilir. İçerisinde yer alan kalsiyum hidroksiapatit ve taşıyıcı jel bölgedeki hücrelerin büyümesini sağlayacak bir platform görevi görür.

Uygulama ile oldukça uzun süreli etkiler elde etmek mümkün. Zaman içerisinde bu kalsiyum hidroksiapatit parçacıkları kalsiyum ve fosfat iyonlarına dönüşür. Bu iyonlar vücudun içerisinde yer alan doğal iyonlardır.

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GÜVENLİ VE KONFORLU BİR YÖNTEM

Dolgu uygulaması son derece ağrısız ve acısız bir şekilde gerçekleştirilir. Ancak hastaların kendilerini daha rahat hissedebilmesi için lokal anestezi kremleri uygulanabilir. Uygulama sonrasında, enjeksiyon yapılmış olan bölgelerde kısa süreli renk değişimi görülebilir. Fakat bu etkiler tamamen normal olmak ile birlikte bir kaç saat içerisinde ortadan kalkar.

Uygulama süresi yaklaşık olarak 15 ile 30 dakika arasında değişir. Sonrasında elde edilen sonuç ise diğer uygulamalara göre oldukça uzundur. Elde edilen görünüm 2 yıl boyunca kalıcı olmakla birlikte daha sonraki tekrar uygulamalarında ise bu süre daha da uzayabilir.

Medikal Estetik Hekimi
Dr. Seran Göçer

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Anahtar Kelimeler:
Crystalys dolgu estetik

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