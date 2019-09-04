Yüz bölgesinde doğal hatlar ile gençleşin

Medikal Estetik Hekimi Dr. Seran Göçer, burun bölgesi, elmacık kemiği, nazolobial kıvrımlar, alt yanak bölgesi ve çene ucunda olumlu sonuçlar alınan yeni nesil dolguların cilde nasıl uygulandığını ve etkilerini anlattı.

Uygulama içerisinde yer alan calsiyum hidroksiapatit mikro küreciklerin gözeneksiz ve pürüzsüz yapısı, uygulama alanında doğal bir gönümü elde etmeyi sağlar. Bu küreciklerin uygulama alanında oluşturduğu platform ile bölgenin doğal kolajen oluşumunu da olumlu yönde etkiler.

Ayrıca fibroblast artışı ile elde edilen sonuç son derece doğaldır. İçeriğinde yer alan kalsiyum hidroksiapatit, onlarca yıldır çeşitli rahatsızlıklarda ve cerrahi implantlarda kullanılan, güvenli bir bileşendir.

KISA SÜREDE YÜZDE GENÇ V GÖRÜNÜMÜ ORTAYA ÇIKAR

Crystalys’in uygulaması yüzün büyük bir bölümüne gerçekleştirilebilir. Özellikle V şeklinde yüze sahip olmak isteyenler için kolay, hızlı ve uzun süreli bir uygulama yöntemi olarak ortaya çıkar.

Burun bölgesi, elmacık kemiği, nazolobial kıvrımlarda, alt yanak bölgesinde ve çene ucunda olumlu sonuçlar elde edilebilir. İçerisinde yer alan kalsiyum hidroksiapatit ve taşıyıcı jel bölgedeki hücrelerin büyümesini sağlayacak bir platform görevi görür.