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Yüz germe ile gençlik ışıltısı

Op. Dr. Burak Türkyılmaz Op. Dr. Burak Türkyılmaz
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Gençliğin en güzel aynası olan yüzümüz, yaşlılığa bağlı olarak sarkma ve kırışma gibi çeşitli deformasyonlara maruz kalır. Bu noktada uzun yıllardır etkili çözüm sunan yüz germe ile cildin ve yüzün genel görünümü kaybettiği gençlik ışıltısını geri kazanabiliyor

Yüz germe ile gençlik ışıltısı

Zamana yenik düşen en önemli bölgelerimizden biri yüzümüzdür. Yıllar içerisinde kişisel ve çevresel faktörlerden ötürü genç görünümünü yitiren yüzümüz için oldukça başarılı bir çözüm sunan yüz germeye dair merak edilenleri, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Burak Türkyılmaz anlattı.

Yüz Germe Hangi İşlemleri Kapsamaktadır?

Yüzde sarkmaların oluşmasının temel sebebi yaşlanmaya bağlı olarak başta çene kemikleri olmak üzere yüz kemiklerinin erimesi ve cildin yüz kemiklerine bol gelmesidir. Sigara tüketimi ve gereğinden fazla güneş ışınlarına maruz kalınması da cildi olumsuz yönde etkileyerek kırışıklıkları ve sarkmaları kalıcı hale getirmektedir.

Yüz germe olarak adlandırılan estetik operasyon aslında birçok işlemin kombin olarak uygulanmasıdır. Kaşlardaki düşüklüğün giderilmesi, çene konturunun düzeltilmesi, boyun bölgesinin gerilmesi, alın bölgesindeki sarkıklıkla kırışıklıkların giderilmesi ile yanak ve orta yüz bölmesindeki sarkmaların ortadan kaldırılması, yüz germe operasyonu kapsamına girmektedir.

Operasyon Süreci ve Sonrası Nasıldır?

Yüz germe ameliyatında öncelikli olarak cildin kas ve bağ dokularına yönelik germe işlemi yapılır. Bunun için de yüz deformitesine göre saç içinden başlayarak kulak ön çizgisinden arkasına dönen ve yeniden saç içinde biten kesi gerçekleştirilir. Cilt kaldırılarak fazla cilt ve birikmiş yağ fazlalıkları çıkarıldıktan sonra germe işlemi yapılır. Her zaman genel anestezi altında yapılan germe işleminde yağ fazlalıklarının tamamı temizlendikten sonra açılan tüm kesiler kapatılarak ameliyat sona ermektedir.

Hastanın yüzündeki deformasyonun durumuna göre değişkenlik göstermekle birlikte yüz germe ameliyatları ortalama 3 ile 5 saat arasında sürmektedir. İki gün yatışın ardından taburcu olunabilen operasyondan en fazla 7 gün sonra ameliyat esnasında yüze atılan dikişler tamamıyla kaybolmaktadır. İki hafta boyunca buz uygulamasının da eşlik ettiği iyileşme sürecinde yüzdeki gergin his de kısa süre içerisinde kaybolmaktadır.

Op. Dr. Burak Türkyılmaz

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı

www.drburakturkyilmaz.com
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Instagram: @drturkyilmaz
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