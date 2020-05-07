Yüz germe ile gençlik ışıltısı

Zamana yenik düşen en önemli bölgelerimizden biri yüzümüzdür. Yıllar içerisinde kişisel ve çevresel faktörlerden ötürü genç görünümünü yitiren yüzümüz için oldukça başarılı bir çözüm sunan yüz germeye dair merak edilenleri, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Burak Türkyılmaz anlattı.

Yüz Germe Hangi İşlemleri Kapsamaktadır?

Yüzde sarkmaların oluşmasının temel sebebi yaşlanmaya bağlı olarak başta çene kemikleri olmak üzere yüz kemiklerinin erimesi ve cildin yüz kemiklerine bol gelmesidir. Sigara tüketimi ve gereğinden fazla güneş ışınlarına maruz kalınması da cildi olumsuz yönde etkileyerek kırışıklıkları ve sarkmaları kalıcı hale getirmektedir.

Yüz germe olarak adlandırılan estetik operasyon aslında birçok işlemin kombin olarak uygulanmasıdır. Kaşlardaki düşüklüğün giderilmesi, çene konturunun düzeltilmesi, boyun bölgesinin gerilmesi, alın bölgesindeki sarkıklıkla kırışıklıkların giderilmesi ile yanak ve orta yüz bölmesindeki sarkmaların ortadan kaldırılması, yüz germe operasyonu kapsamına girmektedir.