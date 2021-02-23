Yüz şekline göre allık uygulamanın yolu! Yuvarlak yüzünüz varsa aşağı, uzun yüzünüz varsa...

Yanaklarda sağlıklı, genç bir renk dalgası ile cildinizi anında uyandırın ve güzelleştirin. Sadece birkaç allık dokunuşu teninizin daha sağlıklı daha ışıltılı görünmesini ve cildinizin daha genç görünmesini sağlayabilir. Ancak allık, kullanımı en kafa karıştıran makyaj ürünlerinden biri olabilir.

ALLIK NASIL SÜRÜLÜR?

Makyajda bir doğru orantı vardır. Öne çıkartılmak istenen yerler aydınlatılır, arka plana atılmak istenen yerler ise koyu bırakılır. Bu mantıkla elmacık kemiklerinin daha önde görünmesini istiyorsanız, alt tarafı koyulaştırıp, üst tarafı pırıltılı bir allıkla renklendirildiğinde daha kemikli görünürsünüz.

Sarışın kadınlar özellikle sıcak renkler tercih etmelidirler. Çünkü sarı saç insanı biraz daha solgun gösteren bir saç rengidir. Onun için somonlar, şeftaliler daha sıcak renkler tercih edilebilir. Esmerlere bronz ve mürdüm renkleri daha yakışmaktadır. Fakat tamamen zevk sizindir.

Modelimde biraz yanak yapmak için, alt kısmı çökertip üst kısmı renklendirerek makyaj yapmak daha başarılı sonuç verecektir.