KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. GÜZELLİK - MODA
  4. Yüz şekline göre allık uygulamanın yolu! Yuvarlak yüzünüz varsa aşağı, uzun yüzünüz varsa...

Yüz şekline göre allık uygulamanın yolu! Yuvarlak yüzünüz varsa aşağı, uzun yüzünüz varsa...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 23.02.2021 14:23 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Allık yüzünüze ışıltı ve renk veren makyajın olmazsa olmazlarındandır. Ancak allığı düzgün, orantılı ve yüzünüze göre uygulamak oldukça önemlidir. Doğru uygulama yöntemlerini, cildinize uyan rengi seçmenin yolunu bilmiyorsanız okumaya devam edin.

Yanaklarda sağlıklı, genç bir renk dalgası ile cildinizi anında uyandırın ve güzelleştirin. Sadece birkaç allık dokunuşu teninizin daha sağlıklı daha ışıltılı görünmesini ve cildinizin daha genç görünmesini sağlayabilir. Ancak allık, kullanımı en kafa karıştıran makyaj ürünlerinden biri olabilir.

ALLIK NASIL SÜRÜLÜR?

Makyajda bir doğru orantı vardır. Öne çıkartılmak istenen yerler aydınlatılır, arka plana atılmak istenen yerler ise koyu bırakılır. Bu mantıkla elmacık kemiklerinin daha önde görünmesini istiyorsanız, alt tarafı koyulaştırıp, üst tarafı pırıltılı bir allıkla renklendirildiğinde daha kemikli görünürsünüz.

Sarışın kadınlar özellikle sıcak renkler tercih etmelidirler. Çünkü sarı saç insanı biraz daha solgun gösteren bir saç rengidir. Onun için somonlar, şeftaliler daha sıcak renkler tercih edilebilir. Esmerlere bronz ve mürdüm renkleri daha yakışmaktadır. Fakat tamamen zevk sizindir.

Modelimde biraz yanak yapmak için, alt kısmı çökertip üst kısmı renklendirerek makyaj yapmak daha başarılı sonuç verecektir.

Screenshot_31

ALLIK SÜRMENİN PÜF NOKTALARI NELERDİR?

Her yüz şekline göre allık sürme aslında çok farklıdır. Bir kaç tane püf noktası vardır.

Eğer uzun bir yüzünüz varsa onu bölmeniz lazımdır. Dolayısıyla daha aşağı doğru değilde bölerek allık sürüldüğünde göz yanılmasıyla daha iyi görüntü alırlar. Yuvarlak bir yüzünüz varsa, o zaman biraz daha aşağı doğru sürerek yüz uzatılabilir.

Uzun bir çene varsa, boya hafifçe çeneye sürüldüğünde orada bir derinlik yaratılır ve yüz daha derli toplu görünür. Allık sürerken mimik çizgilerine dikkat edilmelidir.

Sarışın hanımlar sıcak renkler tercih edebilirler, esmer hanımlar bronz ve mürdüm renkleri seçebilirler.

Birçok kişi yanlış yapıyor... Kusursuz fondöten sürmenin ilk adımı buymuş! Test etmek için en iyi yer...Birçok kişi yanlış yapıyor... Kusursuz fondöten sürmenin ilk adımı buymuş! Test etmek için en iyi yer...
Kusursuz makyajın sırrı ürün değil, fırça! Doğru makyaj fırçasını seçmenin püf noktası ise...Kusursuz makyajın sırrı ürün değil, fırça! Doğru makyaj fırçasını seçmenin püf noktası ise...


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yüzündeki yara her geçen gün büyüyor: Eski halime dönmek istiyorum Yüzündeki yara her geçen gün büyüyor: Eski halime dönmek istiyorum
Sırrı buymuş! Daha büyük göstermek için...Sırrı buymuş! Daha büyük göstermek için...
Güneş lekelerine ne iyi gelir? Yüzdeki güneş lekeleri nasıl geçer?Güneş lekelerine ne iyi gelir? Yüzdeki güneş lekeleri nasıl geçer?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Bu gerçekten bir tanga mı merak etmiştim...'

'Bu gerçekten bir tanga mı merak etmiştim...'

Şeyma Subaşı aşkını dövme yaptırdı! Sosyal medyadan paylaştı

Şeyma Subaşı aşkını dövme yaptırdı! Sosyal medyadan paylaştı

Adım adım çözüm yolları! Sadece 20 dakikanızı ayırın ve...

Adım adım çözüm yolları! Sadece 20 dakikanızı ayırın ve...

Bu yöntemi daha önce bilmiyorduk!

Bu yöntemi daha önce bilmiyorduk!

İşte günlük burç yorumları

İşte günlük burç yorumları

Mutlaka manikür suyu hazırlayın! Eğer tırnaklarınız kırılgansa...

Mutlaka manikür suyu hazırlayın! Eğer tırnaklarınız kırılgansa...

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Girmeden önce aklınızda bulunsun! Banyo kapısını kapatıp...

Girmeden önce aklınızda bulunsun! Banyo kapısını kapatıp...

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Gözünüzde büyümesin! İşte sadece 2 dakikada yapılan topuz modeli

Gözünüzde büyümesin! İşte sadece 2 dakikada yapılan topuz modeli

Muayene ile belli oluyor! Vajinaya bakıldığında...

Muayene ile belli oluyor! Vajinaya bakıldığında...

En çok kalçada ve uylukta görülüyor! Sıvazlama hareketiyle...

En çok kalçada ve uylukta görülüyor! Sıvazlama hareketiyle...

Diğer Haberler

Gözleri daha büyük göstermenin püf noktaları: Eğer koyu renk makyaj yapacaksanız bu noktaya dikkat!

Sırrı buymuş! Daha büyük göstermek için...

Bildiklerinizi unutun! Gül suyu ve maydanoz göz altı morluklarına, kırışıklığa lahana ve...

Bu yöntemi daha önce bilmiyorduk!

Evde manikür yapmanın kolay yolu! Mutlaka manikür suyu hazırlayın: Eğer tırnaklarınız kırılgansa...

Mutlaka manikür suyu hazırlayın! Eğer tırnaklarınız kırılgansa...

Basen eritme hareketlerini adım adım anlattık: Günde 20 dakikanızı ayırmak yeterli!

Adım adım çözüm yolları! Sadece 20 dakikanızı ayırın ve...

Uzun etekle hangi ayakkabılar giyilir? Babetleri yaz kış giyebilirsiniz ama boyunuza dikkat!

Uzun etekle hangi ayakkabılar giyilir? Babetleri yaz kış giyebilirsiniz ama boyunuza dikkat!

Dudak dolgunlaştırma işleminde dikkat etmeniz gerekenler: Morarma ve kanama olursa...

Dudak dolgunlaştırma işleminde dikkat etmeniz gerekenler: Morarma ve kanama olursa...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.