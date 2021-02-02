KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. GÜZELLİK - MODA
  4. Kusursuz makyajın sırrı ürün değil, fırça! Doğru makyaj fırçasını seçmenin püf noktası ise...

Kusursuz makyajın sırrı ürün değil, fırça! Doğru makyaj fırçasını seçmenin püf noktası ise...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 02.02.2021 16:06 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Makyaj yapmak sizi harika hissettirebilir. Ancak kullandığınız araçların size en iyi ve kusursuz sonuçları vermesi için uygulamanız gereken bazı adımlar var. Cildinize uygulayacağınız kozmetikler gibi kullandığınız araçların seçimi de oldukça önemlidir. Tıpkı makyaj fırçaları gibi. Makyaj fırçası seçerken nelere dikkat edilmeli, görelim.

Şekillendirme, karıştırma ve gölgeleme kelimeleri kafanızı karıştırıyor mu? Size yıllarca dayanacak bir fırça mı arıyorsunuz? Bu sorulardan herhangi birine evet yanıtı verdiyseniz, doğru makyaj fırçasını seçmenin sırrını öğrenmek için okumaya devam edin!

CİLDİNİZDEKİ FARKI ORTAYA ÇIKARAN ŞEY MAKYAJ ÜRÜNÜ DEĞİL!

Muhtemelen bunu daha önce duymuşsunuzdur: Doğru makyaj ürünlerine ve araçlarına sahip olmak, makyaj rutininiz hakkındaki hislerinize katkıda bulunacaktır. Aslında, doğru makyaj fırçalarına sahip olmak, makyaj rutininizin önemli bir bileşenidir. Çoğu zaman farkı yaratan makyaj ürünü değil fırçadır.

Makyaj fırçaları her şekil, boyut, renk, doku ve fiyatta gelir. Ve bunun için bir sebep var. Hemen hemen tüm makyaj fırçaları için geçerli olan bazı temel unsurlar vardır. Kılların şekli, kılların uzunluğu, çapı ve yoğunluğu gibi özellikler, makyaj ürününün yüzünüze nasıl dağıldığına ve istediğiniz hedefleri karşılayıp karşılamadığına göre rol oynar.

DOĞRU FIRÇA NASIL SEÇİLİR?

Dayanıklı ve yüksek kaliteli bir fırça bulmak için basit bir test var: Cildinize sürün. Kıllar yumuşak olmalı, sert veya cızırtılı olmamalıdır. Kılların gücünü test etmek için, herhangi bir kılın dökülüp düşmediğini görmek için fırçayı elinize doğru sallayın. Kıllar düşüyorsa, satın almayın. Kıllar sağlam kalırsa ve yumuşaksa iyidir. Kıllar, dökülmeyi önlemek için sağlam, metal bir yüksük ile yerinde tutulmalıdır.

Piyasadaki en pahalı makyaj ürününe sahip olabilirsiniz, ancak kaliteli bir fırça kullanmazsanız, kullandığınız ürünün bir anlamı yok! Makyaj sanatçıları, yüzünüze hayat vermek için yedi standart fırça önerir. Bunlar; fondöten fırçası, toz fırçası, allık fırçası, kapatıcı fırça, göz farı aplikatörü, eyeliner fırçası ve dudak fırçasıdır.

Screenshot_38

BAKIMI NASIL OLMALI?

Makyaj fırçalarının fiyatı genellikle boyutlarına ve kılların yapıldığı malzemeye bağlıdır. Seçtiğiniz kıl türüne bağlı olarak, fırçalarınızın bakımı çok önemlidir! Bakım yapmayı ne kadar önemserseniz fırça o kadar uzun süre dayanır. İşte bizim tavsiyemiz: Kılları hafif sıvı sabunla yıkayın, iyice durulayın, yatay bir yönde kuru bir havluya yatırın, ardından daha fazla kurumaya bırakarak havayla kurutun. Kolların asla suya batırılmaması gerektiğine dikkat etmek önemlidir. Bu, zamanla kıllara zarar verir ve çoğu zaman dökülmeye neden olur. Günde bir makyaj yapanlar için fırçalarınızı haftada bir temizlemenizi tavsiye ederiz.

KALİTELİ SENTETİK FIRÇALARI SEÇİN

Günümüzde piyasada bulunan yüksek kaliteli sentetik malzemeler sayesinde hayvan kıllarından yapılan fırçaları kullanmaya gerek yok. Bu yüzden hayvan kılından yapılanı değil, sentetik fırçaları tercih edin. Sentetik kıllar genellikle naylon veya polyesterden yapılır.

Birçok kişi yanlış yapıyor... Kusursuz fondöten sürmenin ilk adımı buymuş! Test etmek için en iyi yer...Birçok kişi yanlış yapıyor... Kusursuz fondöten sürmenin ilk adımı buymuş! Test etmek için en iyi yer...
Ev yapımı dudak nemlendiricisi: Yapılışı 10 dakikadan az, kullanım ömrü en az 1 yıl!Ev yapımı dudak nemlendiricisi: Yapılışı 10 dakikadan az, kullanım ömrü en az 1 yıl!
Para dökmenize gerek yok! Çatlak izlerine karşı en etkili çözüm: Hint yağını iki ay boyunca...Para dökmenize gerek yok! Çatlak izlerine karşı en etkili çözüm: Hint yağını iki ay boyunca...


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERGüneşle bağı olanlar el kaldırsınGüneşle bağı olanlar el kaldırsın
En etkili çözüm: Hint yağı ve...En etkili çözüm: Hint yağı ve...
Vajinit nasıl anlaşılır? Tedavi yöntemleri nelerdir? Vajinit nasıl anlaşılır? Tedavi yöntemleri nelerdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bülent Serttaş ve Oryantal Didem olayının iç yüzü ortaya çıktı

Bülent Serttaş ve Oryantal Didem olayının iç yüzü ortaya çıktı

72 milyon TL değerindeki arabası ağızları açıkta bıraktı

72 milyon TL değerindeki arabası ağızları açıkta bıraktı

Cilt lekelerini silgi gibi siliyor!

Cilt lekelerini silgi gibi siliyor!

En etkili çözüm: Hint yağı ve...

En etkili çözüm: Hint yağı ve...

Merkür retrosunun etkisi! Bugün burçları neler bekliyor?

Merkür retrosunun etkisi! Bugün burçları neler bekliyor?

Yapılışı 10 dakikadan az, kullanım ömrü en az 1 yıl!

Yapılışı 10 dakikadan az, kullanım ömrü en az 1 yıl!

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Sıkmak çözüm değil! Doğal yöntemle tanışın

Sıkmak çözüm değil! Doğal yöntemle tanışın

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Biliyor musunuz? Kum saati gibiyse...

Biliyor musunuz? Kum saati gibiyse...

Hazineyi gözümüzü bile kırpmadan çöpe atıyormuşuz!

Hazineyi gözümüzü bile kırpmadan çöpe atıyormuşuz!

Prezervatifin yırtılması ve vajina içerisinde kalması...

Prezervatifin yırtılması ve vajina içerisinde kalması...

Diğer Haberler

Birçok kişi yanlış yapıyor... Kusursuz fondöten sürmenin ilk adımı buymuş! Test etmek için en iyi yer...

Birçok kişi yanlış yapıyor! En iyi sonucu veren yer...

Para dökmenize gerek yok! Çatlak izlerine karşı en etkili çözüm: Hint yağını iki ay boyunca...

En etkili çözüm: Hint yağı ve...

Cilt lekelerini silgi gibi siliyor! İşte lekeleri ortadan kaldıran ev yapımı BB krem tarifi

Cilt lekelerini silgi gibi siliyor!

Ev yapımı dudak nemlendiricisi: Yapılışı 10 dakikadan az, kullanım ömrü en az 1 yıl!

Yapılışı 10 dakikadan az, kullanım ömrü en az 1 yıl!

Birçok kadının ortak derdi! Dış dudakların büyük ve sarkık olması...

Birçok kadının ortak derdi! Dış dudakların büyük ve sarkık olması...

Dudaktaki çatlaklar ve yaraları doğal yolla tedavi etmenin yolu! Tuzlu su ve bal...

Dudaktaki çatlaklar ve yaraları doğal yolla tedavi etmenin yolu! Tuzlu su ve bal...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.