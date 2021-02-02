Kusursuz makyajın sırrı ürün değil, fırça! Doğru makyaj fırçasını seçmenin püf noktası ise...

Şekillendirme, karıştırma ve gölgeleme kelimeleri kafanızı karıştırıyor mu? Size yıllarca dayanacak bir fırça mı arıyorsunuz? Bu sorulardan herhangi birine evet yanıtı verdiyseniz, doğru makyaj fırçasını seçmenin sırrını öğrenmek için okumaya devam edin!
Muhtemelen bunu daha önce duymuşsunuzdur: Doğru makyaj ürünlerine ve araçlarına sahip olmak, makyaj rutininiz hakkındaki hislerinize katkıda bulunacaktır. Aslında, doğru makyaj fırçalarına sahip olmak, makyaj rutininizin önemli bir bileşenidir. Çoğu zaman farkı yaratan makyaj ürünü değil fırçadır.
Makyaj fırçaları her şekil, boyut, renk, doku ve fiyatta gelir. Ve bunun için bir sebep var. Hemen hemen tüm makyaj fırçaları için geçerli olan bazı temel unsurlar vardır. Kılların şekli, kılların uzunluğu, çapı ve yoğunluğu gibi özellikler, makyaj ürününün yüzünüze nasıl dağıldığına ve istediğiniz hedefleri karşılayıp karşılamadığına göre rol oynar.
Dayanıklı ve yüksek kaliteli bir fırça bulmak için basit bir test var: Cildinize sürün. Kıllar yumuşak olmalı, sert veya cızırtılı olmamalıdır. Kılların gücünü test etmek için, herhangi bir kılın dökülüp düşmediğini görmek için fırçayı elinize doğru sallayın. Kıllar düşüyorsa, satın almayın. Kıllar sağlam kalırsa ve yumuşaksa iyidir. Kıllar, dökülmeyi önlemek için sağlam, metal bir yüksük ile yerinde tutulmalıdır.
Piyasadaki en pahalı makyaj ürününe sahip olabilirsiniz, ancak kaliteli bir fırça kullanmazsanız, kullandığınız ürünün bir anlamı yok! Makyaj sanatçıları, yüzünüze hayat vermek için yedi standart fırça önerir. Bunlar; fondöten fırçası, toz fırçası, allık fırçası, kapatıcı fırça, göz farı aplikatörü, eyeliner fırçası ve dudak fırçasıdır.
Makyaj fırçalarının fiyatı genellikle boyutlarına ve kılların yapıldığı malzemeye bağlıdır. Seçtiğiniz kıl türüne bağlı olarak, fırçalarınızın bakımı çok önemlidir! Bakım yapmayı ne kadar önemserseniz fırça o kadar uzun süre dayanır. İşte bizim tavsiyemiz: Kılları hafif sıvı sabunla yıkayın, iyice durulayın, yatay bir yönde kuru bir havluya yatırın, ardından daha fazla kurumaya bırakarak havayla kurutun. Kolların asla suya batırılmaması gerektiğine dikkat etmek önemlidir. Bu, zamanla kıllara zarar verir ve çoğu zaman dökülmeye neden olur. Günde bir makyaj yapanlar için fırçalarınızı haftada bir temizlemenizi tavsiye ederiz.
Günümüzde piyasada bulunan yüksek kaliteli sentetik malzemeler sayesinde hayvan kıllarından yapılan fırçaları kullanmaya gerek yok. Bu yüzden hayvan kılından yapılanı değil, sentetik fırçaları tercih edin. Sentetik kıllar genellikle naylon veya polyesterden yapılır.
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