Kusursuz makyajın sırrı ürün değil, fırça! Doğru makyaj fırçasını seçmenin püf noktası ise...

Şekillendirme, karıştırma ve gölgeleme kelimeleri kafanızı karıştırıyor mu? Size yıllarca dayanacak bir fırça mı arıyorsunuz? Bu sorulardan herhangi birine evet yanıtı verdiyseniz, doğru makyaj fırçasını seçmenin sırrını öğrenmek için okumaya devam edin!

CİLDİNİZDEKİ FARKI ORTAYA ÇIKARAN ŞEY MAKYAJ ÜRÜNÜ DEĞİL!

Muhtemelen bunu daha önce duymuşsunuzdur: Doğru makyaj ürünlerine ve araçlarına sahip olmak, makyaj rutininiz hakkındaki hislerinize katkıda bulunacaktır. Aslında, doğru makyaj fırçalarına sahip olmak, makyaj rutininizin önemli bir bileşenidir. Çoğu zaman farkı yaratan makyaj ürünü değil fırçadır.

Makyaj fırçaları her şekil, boyut, renk, doku ve fiyatta gelir. Ve bunun için bir sebep var. Hemen hemen tüm makyaj fırçaları için geçerli olan bazı temel unsurlar vardır. Kılların şekli, kılların uzunluğu, çapı ve yoğunluğu gibi özellikler, makyaj ürününün yüzünüze nasıl dağıldığına ve istediğiniz hedefleri karşılayıp karşılamadığına göre rol oynar.

DOĞRU FIRÇA NASIL SEÇİLİR?

Dayanıklı ve yüksek kaliteli bir fırça bulmak için basit bir test var: Cildinize sürün. Kıllar yumuşak olmalı, sert veya cızırtılı olmamalıdır. Kılların gücünü test etmek için, herhangi bir kılın dökülüp düşmediğini görmek için fırçayı elinize doğru sallayın. Kıllar düşüyorsa, satın almayın. Kıllar sağlam kalırsa ve yumuşaksa iyidir. Kıllar, dökülmeyi önlemek için sağlam, metal bir yüksük ile yerinde tutulmalıdır.