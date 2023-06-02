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'Yüzde 48'e rağmen' deyip istifaya çağırdı! Fatih Altaylı, Kılıçdaroğlu'na sert çıktı: 'Saksıyı aday gösterseniz o da alırdı!'

02.06.2023 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçim sonuçlarının etkisini en derinden yaşayan partilerden biri CHP oldu. Seçimden yenik çıkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa edip etmeyeceği merak edilirken gazeteci Fatih Altaylı'dan CHP liderine ve partisine çok sert eleştiriler geldi. "Çalışkanlığı ve Merzifonlusu ünlü bir canlıyı bağlasa idiniz, o da zaten ikinci turda en az yüzde 48 alırdı" diyen Altaylı, Kılıçdaroğlu'na seslenirken "İşin acısı, kazanamayacağınızı siz de biliyordunuz" dedi. Altaylı, Kılıçdaroğlu'nu istifaya çağırdı.

'Yüzde 48'e rağmen' deyip istifaya çağırdı! Fatih Altaylı, Kılıçdaroğlu'na sert çıktı: 'Saksıyı aday gösterseniz o da alırdı!'

YSK'nın açıkladığı resmi seçim sonuçlarına göre yüzde 47,82 ile cumhurbaşkanlığı seçimi 2. turundan yenik çıkan Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki dönemde nasıl bir yol haritası izleyeceği merak ediliyor. İstifa çağrıları yükselirken Kılıçdaroğlu'nun 2024'teki yerel seçimleri bekleyeceği de kulislerde konuşulanlar arasında. Seçim sonuçları dolayısıyla hem Kılıçdaroğlu'nu hem de CHP yönetimini başarısız bulduğunu belirten gazeteci Fatih Altaylı sert eleştiriler yöneltti.

"SAKSIYI ADAY GÖSTERSENİZ YÜZDE 48 ALIRDI"

"“Yüzde 48 oy aldık” söyleminin arkasına sığınamazsınız" diyen Altaylı, köşe yazısında şöyle devam etti:

"Bakın çok açık yazacağım, kusura bakmayın. Oraya ismini anmak istemediğim ama çalışkanlığı ve Merzifonlusu ünlü bir canlıyı bağlasa idiniz, o da zaten ikinci turda en az yüzde 48 alırdı. Saksıyı aday gösterseydiniz, yüzde 48 alırdı. Siz de benim kadar biliyorsunuz ki, yüzde 48 size verilmedi."

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"İŞİN ACISI..."

Altaylı, yüzde 48'lik oyun Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'ye karşı verildiğini savundu. Kılıçdaroğlu'nun yüzde 48'in üzerine yüzde 2,01 ekleyemediğini belirten Altaylı, "Çünkü siz doğru aday değildiniz, yönetiminiz ise zaten çalışkan değildi. Kazanamayacağınızı, size yıllar öncesinden söyledik. İşin acısı siz de bunu biliyordunuz" değerlendirmesinde bulundu.

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"KENDİ KÜÇÜK HEDEFİNİZE ULAŞTINIZ"

Kılıçdaroğlu'nun altılı masayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yenmek için değil, kendi adaylığını pekiştirmek için kurduğu görüşünü dile getiren Altaylı "Kendi küçük hedefinize ulaştınız ama yetmedi Kemal Bey. Ve emin olun, berbat bir çevreniz, berbat bir takımınız var" dedi.

"YÜZDE 48'E RAĞMEN ŞEREFİYLE BIRAKAN OLUN"

Altaylı, Kılıçdaroğlu'nu şu sözlerle istifaya çağırdı:

"Bugün 'Artık yeter' diyorum. Çevrenizde toplananların sizi daha fazla kötü duruma düşürmesine izin vermeyin. Yüzde 48 ile kalmaya çalışan değil, yüzde 48’e rağmen şerefiyle bırakan olun."

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