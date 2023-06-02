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Kılıçdaroğlu'ndan kurultay ve ‘kulis yapmayın’ talimatı! İstifa haberi sonrası neler yaşandı?

02.06.2023 07:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP’de seçimlerde alınan sonucun ardından taşlar yerinden oynamaya başladı. Dün gerçekleştirilen toplantıda MYK’daki tüm üyeler istifa etti. Üyelerin istifası ile birlikte Kurultay sürecinin başlaması için talimat veren Kılıçdaroğlu’nun da önümüzdeki hafta yeni yol haritasını açıklaması bekleniyor. MYK’da eleştirileri tek tek not alan CHP liderinden Meclis’teki görevlendirmeler için de “Kulis telefonları yapmayın” diye uyarı geldiği öğrenildi.

Kılıçdaroğlu'ndan kurultay ve ‘kulis yapmayın’ talimatı! İstifa haberi sonrası neler yaşandı?

CHP’de taşlar yerinden oynamaya başladı. 5 saat süren Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında tüm üyeler istifa etti. Üyelerin istifası ile sonuçlanan toplantının ardından kamuoyunun gözü Kılıçdaroğlu’na çevrildi. ‘Kemal Kılıçdardoğlu da istifa edecek mi?’ tartışmaları sürerken ise CHP’de dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim sonrası ilk kez Merkez Yönetim Kurulu’nu (MYK) topladı. Toplantıda MYK üyelerinin istifalarını sunduğu belirtilirken Kılıçdaroğlu’nun yeni üyelerini Parti Meclisi toplantısı sonrası netleştireceği, yeni yol haritasını ise önümüzdeki hafta kendisinin açıklayabileceği kaydedildi. Kılıçdaroğlu’nun olağan kurultay sürecinin başlatılması için talimat verdiği öğrenildi.

SEÇİM SÜRECİ DEĞERLENDİRİLDİ

Kılıçdaroğlu, dün seçimler sonrası partisinin ilk MYK toplantısına başkanlık etti. Toplantı, yaklaşık 5 saat sürdü. Edinilen bilgiye göre; toplantıda seçim gecesi istifasını sunan ancak kabul edilmeyen MYK üyelerinin yeniden istifası gündeme geldi. Kılıçdaroğlu, tüm üyelerin istifalarını kabul etti. Toplantıda hem milletvekili seçimlerinin hem de cumhurbaşkanı seçimlerinin detaylı bir incelemesi yapıldı. Bazı MYK üyelerinin seçim sürecinde Cumhur İttifakı’nın kullandığı devlet imkanlarının ve montajlı videoların seçmene etkisine ilişkin değerlendirmede bulunduğu aktarıldı. Bazı üyelerin ise Millet İttifakı’ndaki partilerin alınan oy oranına katkısına yönelik eleştiriler sunduğu kaydedildi. Ayrıca seçimin ilk turunda “bahar” temasıyla yürütülen kampanyanın da eleştirildiği, seçmende oluşan “terörle işbirliği” algısının değiştirilmesine yeterince odaklanılmadığı vurgusunun yapıldığı belirtildi.

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‘KULİS YAPMAYIN’ UYARISI

Toplantıda ayrıca kurultay ve kongre süreçleri de ele alındı. Kılıçdaroğlu’nun olağan kurultay sürecinin başlaması için talimat verdiği öğrenildi. Partide bundan sonraki süreçte ilk olarak Meclis’te yapılacak görevlendirmelere odaklanılması bekleniyor. Bu kapsamda Meclis’te bugün yapılacak yemin töreni sonrası CHP; yeni grup başkanını, başkanvekillerini, TBMM başkanvekilini ve kâtip üyelerini seçecek. Söz konusu görevleri birden fazla aday gözükse de yine görevlendirmede etkili olacak ismin Kılıçdaroğlu olacağı belirtiliyor. Kılıçdaroğlu’nun parti içinde tartışma çıkmaması için adaylara “Kulis telefonları yapmayın” uyarısında bulunduğu söyleniyor.

ÖNCEKİ DÖNEMDE GÖREV ALANLARIN ÇOĞU DEĞİŞİYOR

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre; CHP’de Meclis’teki görevlendirmeler tamamlandıktan sonra Parti Meclisi’nde seçimlere yönelik daha geniş kapsamlı bir değerlendirme yapılacak. Burada kurultay ve kongre sürecine ilişkin Parti Meclisi üyelerinin görüşleri alınacak. Söz konusu toplantı sonrası Kılıçdaroğlu’nun yeni MYK’sını belirlemesi bekleniyor. Önceki dönemde görev alan isimlerden sadece bazılarının göreve devam edebileceği, yarıya yakınının ise değişeceği söyleniyor.

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke’nin yeni dönemde aktif görev istemediği ileri sürülürken MYK’de yer alan Bülent Tezcan ve Ali Öztunç gibi isimlerin de Meclis’te daha aktif görevler beklediği konuşuluyor.

CHP'de kritik toplantı sonrası MYK üyeleri istifa etti! CHP'de kritik toplantı sonrası MYK üyeleri istifa etti!

YENİ GENEL BAŞKAN KASIM-ARALIK GİBİ BELİRLENECEK

Kılıçdaroğlu’nun MYK’ya son şeklini verdikten sonra kamuoyuna partinin bundan sonraki yol haritasını kendi yapacağı bir açıklama ile duyurabileceği de söyleniyor. Bu kapsamda parti içinde temmuz ayında kurultay sürecinin başlatılmasına yönelik bir beklenti bulunuyor.

Yaz dönemi boyunca yapılacak il ve ilçe kongrelerinden sonra kasım-aralık gibi partide genel başkanın da belirleneceği bir kurultay yapılacağı söyleniyor. Bu kurultayda da Kılıçdaroğlu’nun tekrar aday olarak yerel seçimler öncesi parti içinde güven tazeleyeceği konuşuluyor.


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