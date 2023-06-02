Cumhurbaşkanı Erdoğan 2 kez görüştü... Sonunda kararını verdi! Ekonomi yönetimi Mehmet Şimşek'te! İşte kulislerde konuşulan diğer isimler

Seçimlerden sonra gözler açıklanacak yeni Kabine'ye çevrildi. Yeni Kabine'de yer alacak isimler herkes tarafından merak edilirken özellikle ekonominin başına geçecek isim araştırılıyor. Ekonomi yönetimi için Mehmet Şimşek ismi bir süredir gündemdeki yerini korurken çarpıcı bir gelişme de yaşandı.

EKONOMİ YÖNETİMİ MEHMET ŞİMŞEK'TE

Yeni Kabine'deki en önemli koltuklardan bir tanesi olarak gösterilen ekonomi yönetimi için Mehmet Şimşek'e görev verilip verilmeyeceği son günlerin en çok konuşulan konularından oldu. Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şimşek ile dün iki kez görüştüğü kaydedildi. Bunun sonucunda da Mehmet Şimşek'in ekonomi yönetimini üstlenmeyi kabul ettiği öğrenildi.

Öte yandan gazeteci İsmail Saymaz da, Mehmet Şimşek ile ilgili edindiği kulis bilgilerini paylaştı. Saymaz, "Mehmet Şimşek ile ilgili iki ayrı görüş var. Ekonomiden sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak da gelebilir. Bakan olarak da gelebilir. Geldiği takdirde yanında iki tane ismi göreceğiz. Cevdet Yılmaz ve Lütfi Elvan. Kendisi Cumhurbaşkanı Yardımcısı olursa ikisini ayrı ayrı bakanlıklarda da görebiliriz. Bakan olursa birini Merkez Bankası’nda diğerini başka bir görevde görebiliriz." dedi.

Saymaz devamında, "Örneğin Lütfi Elvan için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın strateji başkanı diye bir bölüm de düşünülüyor. Orada da görebiliriz. Benim duyduğum kadarıyla Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile çalışmak istemiyor ve Merkez Bankası’na başka isimler düşünüyor. 3 tane kamu bankasının genel müdürlerinden birisi olabilir ya da belki Lütfi Elvan bilemiyorum." şeklinde konuştu.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

Saymaz, İçişleri Bakanlığı ve Süleyman Soylu ile ilgili de dikkat çeken ifadeler kullanarak "Kabinede ise bazı bakanlar şimdiden yerini garantilemiş gibi görünüyor. Örneğin İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın İçişleri Bakanı olmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Bakan Soylu için de ya cumhurbaşkanlığında ya da AK Parti’de genel başkan vekilliği bir pozisyon düşünülüyor. Şu anda Soylu AK Parti kabinesinde en uzun görev yapmış bakanlardan birisi Mevlüt Çavuşoğlu ile beraber." dedi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

Dışişleri Bakanlığı'na dair de konuşan Saymaz, "Dışişleri Bakanlığı’nda Mevlüt Çavuşoğlu’nun da muhtemelen son dönemi onun yerine de Hakan Fidan’ı ya da İbrahim Kalın’ın düşünüldüğünü söylediler. Bu iki isim ya o bakanlıkta olacak ya da ayrı ayrı bir yerde olacak bu iki isme kesin gözüyle bakılıyor. Hakan Fidan gideceği için yerine de onun yardımcılarından birinin geleceği konuşuluyor. Savunma Bakanlığı’na Hulusi Akar ya da mevcut Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler gelecek. Yaşar Güler’in olma ihtimali daha yüksek." ifadelerini kullandı.

SAĞLIK BAKANLIĞI İLE SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

Ayrıca Saymaz, "Sağlık Bakanı kesinlikle görev istemiyor gidecek. Onun yerine Naci Ünver ismini söylediler. Çok fazla kamuoyu tanımıyor. Bu arada Mustafa Varank da ayrılıyor. Varank’ın yerine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na Fatih Kacır ismini söylediler. Fatih Kacır aynı zamanda Selçuk Bayraktar’ın çalışma ekibinden." şeklinde konuştu.

O İSMİN ADI İKİ AYRI BAKANLIK İÇİN GEÇİYOR

Diğer bakanlıklara ilişkin de konuşan Saymaz "Gençlik ve Spor Bakanlığı’na 3 kişinin adı geçiyor. Bülent Turan, Fatih Şahin ve Hamza Dağ’ın adı geçiyor. Adalet Bakanlığı’na çok tanıdık bir ismin adı geçiyor Ali İhsan Yavuz. Yavuz’un adı aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığı için de geçiyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy hariç bütün bakanların değişeceği konuşuluyor. Bir de şunu duydum onu da söyleyeyim. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın Ulaştırma Bakanı olabileceğini söylediler. Deprem döneminde çok başarılıydı Konya Büyükşehir Belediyesi…" dedi.

