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'MİT'e alacağız' yalanıyla liseli kıza cinsel istismar! 2 okul müdürü memuriyetten ihraç edildi

02.06.2023 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da lise öğrencisi G.A.'nın (17), 'Seni Milli İstihbarat Teşkilatı'na (MİT) memur olarak alacağız' diyerek kandırılıp, elektrik ustası A.M.'nin (35) cinsel istismarına uğramasına ilişkin davada yeni bir gelişme yaşandı. Olayla ilgili tutuklanan okul müdürleri H.A. (57) ile A.S.K.'nin (48), Milli Eğitim Bakanlığı'nın yürüttüğü idari soruşturma kapsamında memurluktan ihraç edildiği ortaya çıktı.

'MİT'e alacağız' yalanıyla liseli kıza cinsel istismar! 2 okul müdürü memuriyetten ihraç edildi

Lise müdürü H.A., geçen yıl son sınıfta okuyan G.A. isimli kız öğrenciyi, derslerinde başarılı olduğu için 'Seni Milli İstihbarat Teşkilatı'na memur olarak alacağız' diyerek kandırıp, evli ve 3 çocuk babası A.M. ile tanıştırdı. A.M., iddiaya göre; G.A.'ya günlerce cinsel istismarda bulundu. G.A.'nın durumu anlatması ile ailesi şikayetçi oldu.

Kendisini 'MİT mensubu' olarak tanıtan elektrik ustası A.M., gözaltına alınıp 25 Kasım'da 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklandı.

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G.A. ile aynı okulda okuyan K.K. adlı kız öğrenci de A.M.'nin tacize uğradığını belirterek şikayette bulundu. G.A.'nın arkadaşı da olan K.K., ifadesinde, "A.M., 'Seni MİT'e alacağız' diyerek benimle yakınlık kurdu. 'Seni seviyorum' diyerek sarılıp öptü" dedi.

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Soruşturma kapsamında; yeni deliller ışığında dini nikah kıyan okul müdürü H.A. ile G.A. ve A.M.'nin dini nikahının kıyıldığı okulun müdürü olan A.S.K. tutuklandı.

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37'ŞER YIL HAPİS İSTEMİ

Şüpheliler hakkında savcılık soruşturması tamamlandı. A.M., H.A., A.S.K. hakkında 'cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı', 'sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı' suçlarından 37'şer yıla kadar hapis; tutuksuz sanıklar A.A., M.K., B.K., H.K. içinse 'cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçlarından hapis cezası istendi.

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Milli Eğitim Bakanlığı da okul müdürleri hakkında idari soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 3 hafta önce H.A. ile A.S.K.'nin Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu'nca memurluktan ihraç edildiği ortaya çıktı.

(DHA)

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