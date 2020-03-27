Yüzdeki lekeler için en doğal maskeler! Biraz yoğurt ile...

Cilde rengini veren melanin pigmentinin çeşitli nedenlerle bir bölgede daha çok yoğunlaşması lekelere neden olur. Yüzdeki lekelerden temizleme, tazeleme, nemlendirme, besleme ve canlandırma

yöntemlerini kullanarak kurtulabilirsiniz. Ancak bu yöntemler bazen kapsamlı ve uzun süren tedavileri de beraberinde getirmeye başlar.

Yüz lekelerinin alınan bazı önlemler ile daha oluşmadan önünü kesmek mümkündür.

İlk adımda mevsime bakılmaksızın güneşten korunmak için dışarıya çıkmadan önce güneş kremi kullanımına dikkat etmeniz gerekir. Cildin sağlığı için su tüketimi de oldukça önemlidir. Sıvı tüketimi ve güneş

kremi kullanımının yanında; yüzdeki lekelerden kurtulmak için herkesin evinde olan doğal malzemeler ile bakım kürü yapabilirsiniz.

YÜZDEKİ LEKELERDEN KURTULMAK İÇİN KULLANABİLECEĞİNİZ DOĞAL MASKELER NELERDİR?

Yüzdeki lekelerden kurtulmak için A, C ve E vitaminlerini içeren besinler ağırlıklı olmak üzere doğru ve dengeli beslenmek önemlidir. Cilt tipinize uygun olan maskeler ile cildin serinlemesini ve gözeneklerin

sıkışmasını sağlayarak lekelerin görünürlüğünü azaltabilirsiniz.