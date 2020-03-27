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Yüzdeki lekeler için en doğal maskeler! Biraz yoğurt ile...

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GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Genetik, hormon düzeyindeki değişiklikler, yaş alma ya da rahatsızlıklar nedeniyle oluşabilen yüz lekeleri; doğru bakım yapılan ciltlerde daha belirgin olarak görülür. Yüz lekelerinin oluşmasının en büyük nedeni ise; güneşe doğrudan ve koruma olmadan maruz kalmaktır. Özellikle yaz aylarında artan lekeler, kadınlar için can sıkıcı olmaya devam ediyor. Herkesin korkulu rüyası olan cilt lekelerinden kurtulmak için uzmanlar, doğal bakım tariflerini başlıyor.

Yüzdeki lekeler için en doğal maskeler! Biraz yoğurt ile...

Cilde rengini veren melanin pigmentinin çeşitli nedenlerle bir bölgede daha çok yoğunlaşması lekelere neden olur. Yüzdeki lekelerden temizleme, tazeleme, nemlendirme, besleme ve canlandırma
yöntemlerini kullanarak kurtulabilirsiniz. Ancak bu yöntemler bazen kapsamlı ve uzun süren tedavileri de beraberinde getirmeye başlar.
Yüz lekelerinin alınan bazı önlemler ile daha oluşmadan önünü kesmek mümkündür.

İlk adımda mevsime bakılmaksızın güneşten korunmak için dışarıya çıkmadan önce güneş kremi kullanımına dikkat etmeniz gerekir. Cildin sağlığı için su tüketimi de oldukça önemlidir. Sıvı tüketimi ve güneş
kremi kullanımının yanında; yüzdeki lekelerden kurtulmak için herkesin evinde olan doğal malzemeler ile bakım kürü yapabilirsiniz.

YÜZDEKİ LEKELERDEN KURTULMAK İÇİN KULLANABİLECEĞİNİZ DOĞAL MASKELER NELERDİR?

Yüzdeki lekelerden kurtulmak için A, C ve E vitaminlerini içeren besinler ağırlıklı olmak üzere doğru ve dengeli beslenmek önemlidir. Cilt tipinize uygun olan maskeler ile cildin serinlemesini ve gözeneklerin
sıkışmasını sağlayarak lekelerin görünürlüğünü azaltabilirsiniz.

Limon + Maydanoz

1-2 dal maydanozu ince ince doğrayın ve yarım bardak suyun içerisine atarak kaynatın. 15 dakika bu karışımın soğumasını bekleyin ve içerisine 5 yemek kaşığı limon suyu ekleyin. Lekeleri azaltmak için bu karışımı her gün yüzünüze pamuk ile sürün.

Su+ Elma Sirkesi

2 su bardağı suyu ve 3 yemek kaşığı elma sirkesini bir cezvenin içerisine koyun ve kaynatın. Bu karışımın buharını yüzünüze tutun. Karışım soğuduktan sonra pamuk ile yüzünüzü silebilirsiniz.

Bal+ Tarçın

1 yemek kaşığı bal ve 1 yemek kaşığı tarçını bir kapta karıştırın. Macun kıvamına gelen karışımı temiz ve kuru olan yüzünüze sürüp 10 dakika bekleyin. Kuruduktan sonra ılık su ile durulayın.

Havuç+ Yumurta

1 havucu rendeleyin ve 2 yumurta ile karıştırın. Bu karışımı yüzünüze sürüp 30 dakika kuruması için bekleyin. Ardından ılık su ile yıkayarak durulayın.

Bal+ Limon+ Zerdeçal

1 yemek kaşığı bal, 1 adet limonun suyu ve 1 tatlı kaşığı zerdeçal tozunu krem kıvamına gelene kadar karıştırın. Karışımı özellikle lekeli olan bölgelere sürün. Bol su ile yıkayarak durulayabilirsiniz.

Yoğurt+ Karbonat+ Zeytinyağı+ Limon

1 yemek kaşığı yoğurt, 1 tatlı kaşığı zeytinyağı, yarım tatlı kaşığı karbonat ve 2 tatlı kaşığı limon suyunu bir kapta karıştırın. Fırça ya da spatula yardımıyla karışımı yüzünüze sürün ve 20 dakika bekletin. Cildinizi ılık su ile durulayıp masaj yaparak çıkartın.

Maydanoz+ Limon+ Kafur Yağı+ Salatalık+ Kil+ Soğan

2 yemek kaşığı maydanoz ezmesi, 1 çorba kaşığı kafur yağı, 2 çorba kaşığı rendelenmiş salatalık, yarım limon suyu, 1 yemek kaşığı kil ve 1 yemek kaşığı rendelenmiş soğanı bir kasede karıştırın. Karışımı özellikle lekeli olan bölgelere uygulayın ve kuruyana kadar bekleyin.

Zerdaçal+ Süt+ Limon+ Yoğurt+ Hindistan Cevizi Yağı

1 yemek kaşığı zerdeçal, 1 yemek kaşığı süt, 1 yemek kaşığı limon, 1 yemek kaşığı yoğurt ve 1 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağını karıştırın. Temiz olan bölgeye sürün ve ardından hemen masaj yaparak cildinizin bu karışımı emmesini sağlayın.

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