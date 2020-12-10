Yüzdeki tüylerden doğal yollarla kurtulmanın yolları! Hindistan'da yüzyıllardır kullanılıyor

Pek çok kadın yüzdeki tüyleri nasıl alacağını bilmek için epilatörlere, ağda kitlerine, düzelticilere binlerce lira harcıyor. Yüzünüzü tıraş etmekten, ağda yapmaktan ve epilasyon yapmaktan bıktıysanız bu basit ev ilaçlarını deneyebilirsiniz. Bunları kullanmak size batık yüz kıllarından kurtulmanızı da sağlayacak. PAPAYA VE ZERDEÇAL Papaya, saç köklerini parçalayan ve daha fazla kıl çıkmasını engelleyen bir enzim olan papain içerir. Yüzünüze papaya uygulamak saç büyümesini engellemeye yardımcı olarak çene bıyıklarınızı, favorilerinizi veya bıyığınızı kontrol altında tutmanızı kolaylaştırır. Yüzünüze papaya uygulamak saç büyümesini engellemeye yardımcı olarak çene bıyıklarınızı, favorilerinizi veya bıyığınızı kontrol altında tutmanızı kolaylaştırır. Karışıma zerdeçal eklemek papayayı daha etkili hale getirir. Zerdeçaldaki stabil bileşikler, tüylerin yeniden büyümesini engelleyerek onları öldürmeye yardımcı olur. Nasıl yapılır? Birkaç parça çiğ papaya eti çıkarmak için bir kaşık kullanın. Yarım çay kaşığı zerdeçal tozu ekleyin ve malzemeleri ezip karıştırmak için bir çatal kullanın. Sonunda kalın bir macun almalısın.

Parmaklarınızı kullanarak macunu yüzünüzün saç olan kısımlarına uygulayın. Macunun saçınıza ve cildinize emilmesini sağlamak için cildinize nazikçe masaj yapın. Ilık suyla yıkamadan önce 15 dakika bekletin. İşlemi yaklaşık iki haftada bir tekrarlayın ve yüzünüzdeki tüylerin kendiliğinden kaybolduğunu göreceksiniz! EV YAPIMI AĞDA Mağazadan balmumu almanıza gerek yoktur, ancak mutfağınızda bulacağınız birkaç basit malzemeyi kullanarak kendi ağdanızı hazırlayabilirsiniz. Nasıl yapılır? Mikrodalgada güvenli bir kaba veya kaba iki yemek kaşığı şeker dökün ve her birini bir çorba kaşığı bal ve su ekleyin. Karışımı mikrodalgaya 30 saniye koyun veya ocaktaki çift kazan içinde ısıtın. Şeker eriyip sıvılarla karışana kadar kaynatın. Sonunda kalın, mumlu bir maddeye sahip olacaksın. Ağdayı karıştırmak için bir spatula veya balmumu aplikatörü kullanın ve yüzünüzün yok etmek istediğiniz kısımlarına uygulayın. Yeni uygulanmış ağdayı üzerine bir şerit kumaş yerleştirin, birkaç saniye soğumaya bırakın, sonra çekin. Ağda saçı yırtıp yüzünüzü taze ve temiz bırakacaktır.

Ev yapımı ağda soğursa, tekrar çift kazana koyun veya mikrodalgada 5 ila 10 saniye ısıtın. Yüzünüzde tüy kalmayana kadar tekrarlayın! ŞEKERDEN AĞDA Bu, oldukça iyi çalışan eski bir epilasyon yöntemidir! Ağda kadar etkilidir, ancak cildiniz için daha az ağrılı ve tahriş edici olabilir. Kızarıklığa eğilimli hassas bir cildiniz varsa, bu epilasyon için en iyi doğal seçenek olabilir. Nasıl yapılır? Bir tencereye çeyrek bardak su koyun ve tencereyi ocağın üzerine koyun. Su ısındıktan sonra, bir ¼ fincan limon suyu ve 2 fincan normal sofra şekeri ekleyin. Karıştırın ve köpürmeye başlayıncaya kadar ısıtmaya devam edin, ardından ateşi kısın ve kaynamaya bırakın. Karışım kehribar rengine döndüğünde kapatın. Tencereyi ocaktan alın ve biraz soğumaya bırakın. Karışım soğurken cildinize bir miktar bebek pudrası veya mısır nişastası sürün. Bu, karışımın cildinize yapışmasını önleyerek tahrişi azaltacaktır. Hafifçe soğutulmuş macunu saçın ters yönüne doğru yüzünüze uygulayın. Macunun üzerine pamuklu bir şerit veya temiz bir bez yerleştirin. Macun sertleşene kadar birkaç dakika bekletin. Tüylerinizin yönünde çekerek onu koparın. Yüzdeki tüm tüyler alınana kadar tekrarlayın.