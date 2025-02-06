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Yüzüğünü bir gören bir daha baktı! Sosyal medyadan tepkiler gecikmedi: "Takmaya utanıyorum"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
06.02.2025 15:19
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TikTok'ta "davinagirlyfinds" kullanıcı adıyla paylaşım yapan Davina isimli bir kadın erkek arkadaşının kendisine evlenme teklifi ettiği sırada hediye verdiği yüzüğünü paylaştı. TikTok'ta 19 milyon izlenen görüntülerde Davina, yüzüğünü takmaya utandığını söyledi. Sosyal medya kullanıcılarının tepkileri gecikmedi.

Yüzüğünü bir gören bir daha baktı! Sosyal medyadan tepkiler gecikmedi: "Takmaya utanıyorum"

MYNET|DIŞ HABERLER Günümüzde yüzükler çiftlerin birbirlerine olan bağlılıklarını ifade eden durumlardan birine dönüştü. Yüzüklerin tasarımı kimi zaman eleştiriye kapalı olsa da Davina isimli bir kadın TikTok'tan yaptığı paylaşımda sevgilisinin kendisine hediye ettiği yüzüğü adeta eleştiriye açık hale getirdi.

ZANNEDİLDİĞİNDEN DAHA UYGUN FİYATLI

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Davina, yüzüğün nereden satın alındığına dair bir fikri olmadığını söylerken mücevherin tahmin edilenden daha uygun fiyatlı olduğunu dile getirdi. 19 milyondan fazla izlenen videoda Davina, "Bunu bana verdi ama takmaya biraz utanıyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Kesinlikle benim tarzım değil gibi" dedi.

SOSYAL MEDYA KULLANICILARINDAN YORUMLAR GECİKMEDİ

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Sosyal medya kullanıcılarının bazıları yüzüğün tasarımını eleştirirken bazıları ise Davina'nın partnerine teşekkür etmesi gerektiğini savundu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bundan utanmak yerine kesinlikle gurur duymalısın ve hava atmalısın" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Ben de aynı durumdan utanırdım" yorumunu yaptı.

Siz yüzüğün tasarımını nasıl buldunuz?

Yüzüğün tasarımı çok kötü, haklı.
Yüzüğün fiyatı önemli değil, tasarım daha önemli.
Ben çok beğendim, haksız.

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Anahtar Kelimeler:
yüzük
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