Yüzüğünü bir gören bir daha baktı! Sosyal medyadan tepkiler gecikmedi: "Takmaya utanıyorum"

MYNET|DIŞ HABERLER Günümüzde yüzükler çiftlerin birbirlerine olan bağlılıklarını ifade eden durumlardan birine dönüştü. Yüzüklerin tasarımı kimi zaman eleştiriye kapalı olsa da Davina isimli bir kadın TikTok'tan yaptığı paylaşımda sevgilisinin kendisine hediye ettiği yüzüğü adeta eleştiriye açık hale getirdi.

ZANNEDİLDİĞİNDEN DAHA UYGUN FİYATLI

Davina, yüzüğün nereden satın alındığına dair bir fikri olmadığını söylerken mücevherin tahmin edilenden daha uygun fiyatlı olduğunu dile getirdi. 19 milyondan fazla izlenen videoda Davina, "Bunu bana verdi ama takmaya biraz utanıyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Kesinlikle benim tarzım değil gibi" dedi.

SOSYAL MEDYA KULLANICILARINDAN YORUMLAR GECİKMEDİ

Sosyal medya kullanıcılarının bazıları yüzüğün tasarımını eleştirirken bazıları ise Davina'nın partnerine teşekkür etmesi gerektiğini savundu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bundan utanmak yerine kesinlikle gurur duymalısın ve hava atmalısın" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Ben de aynı durumdan utanırdım" yorumunu yaptı.