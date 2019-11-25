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Yüzünüzdeki her kırışıklık sağlığınız hakkında bir mesaj gönderiyor

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CİLT SAĞLIĞI HABERLERİ  | Son Güncelleme

Kırışıklıkları kimse sevmez ancak kabul etmek gerekir ki yaşlanmanın doğal bir parçası. Peki kırışıklıkların yaşınızı göstermekten başka anlamları olduğunu vücudunuz ve sağlığınız hakkında etkileyici ipuçları verdiğini biliyor muydunuz?

Cildiniz çeşitli nedenlerle zaman içerisinde elastik yapısını kaybedebilmekte, buna bağlı olarak kırışıklık ve sarkma gibi istenmeyen sonuçlar ortaya çıkabilmektedir.

Her geçen gün cildimizi genç ve güzel tutmanın yollarını arıyor, kozmetikçiler cildimizin belli bir tonda olmasını sağlamak için binlerce prosedür öneriyor. Ancak inkar edemeyiz, doğanın kanunları var. Yüzümüzdeki çizgilere dur diyemiyoruz.

YÜZÜNÜZDEKİ HER KIRIŞIKLIK SAĞLIĞINIZ HAKKINDA BİLGİ VERİYOR

Peki kırışıklıkların yaştan daha fazla göstergeleri olduğu biliyor musunuz? Bakın kırışıklıklar sağlığınız hakkında ne diyor?

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