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Yüzünüzdeki sorunlardan nasıl kurtulursunuz?

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
CİLT SAĞLIĞI HABERLERİ  | 02.08.2018 09:56 | Son Güncelleme

Yeni biriyle tanıştığımızda dikkat ettiğimiz ilk şey görünüştür. Ama çoğumuzun yüz kusurları var. İstatistiklere göre 60 milyon insan akneden muzdarip. Yüz problemlerinizden kurtulmak için birçok yol denediniz ancak başarılı olmadıysanız sizin için derlediğimiz bu yararlı ipuçlarını deneyebilirsiniz.

Yüzünüzdeki sorunlardan nasıl kurtulursunuz?

Kırışıklıklar

1

Muzu bir tatlı kaşığı bal ile ezin. Buna ayrıca yoğurt ve portakal suyu da ekleyebilirsiniz. Karışımı yüzünüze uygulayın 15-20 dakika bekletin. Duruladktan sonra nemlendirici krem uygulayın.

Hafif tahrişler

2

Dişleri temizlemenin yanı sıra diş macununu tahriş olmuş bölgelere uygulamak iyi sonuç almanızı sağlayabilir. Ancak kullanmadan önce reaksiyonunuzu kontrol etmeniz gerekir. Bunun için yüzünüzün sağlıklı olan yerine biraz diş macunu sürün ve biraz bekleyin. Negatif reaksiyon yoksa bu yöntemi kullanabilirsiniz.

Sivilceler

3

Sivilceden kurtulmak için patates suyu kullanın. Sivilcelerinize patates suyunu uygulayın ve kuruyana kadar bekleyin. Bol suyla yıkayın. Sivilcelerinizin kuruduğunu göreceksiniz.

Kuru cilt

4

Avokado, cilt üzerinde rahatlatıcı, hafifletici ve nemlendirici bir etkiye sahiptir. Olgun bir avokadoyu kesin ve krem haline getirin. Cildinize uygulayın ve 15-20 dakika bekletin. Daha sonra durulayın.

Yağlı cilt

5

Yağlı bir cildiniz varsa, bir domates, durumun iyileştirilmesine yardımcı olacaktır. Domatesi 1 çay kaşığı şekerle karıştırın yaklaşık 5 dakika bekletin ve sonra yıkayın. Cildinizin daha az yağlı olduğunu göreceksiniz.

Kalın kaş

6

Kaşlarınızın daha kalın gözükmesini istiyorsanız süt kullanabilirsiniz. Bir pamuk topunu süte batırın kaşlarınıza uygulayın. 15 dakşka bekledikten sonra suyla yıkayın.

Akne

7

Yeşil çay sivilce ile mücadelede size yardımcı olacaktır. Yeşil çayı demleyip soğuttuktan sonra bir pamukla yüzünüzü silin. Yüzünüz çayı emdikten sonra, cildinizi yıkayın. Sivilce izleri varsa, limon suyu kullanabilirsiniz. Limon suyunu su ile seyreltin ve yara izlerini nemlendirin. 15 dakika bekletin ve karışımı çıkardıktan sonra cildi nemlendirin. Derin yaralarınız varsa doktora danışın.

Büyük gözenekler

8

Yüzdeki gözenekleri azaltmak için elma sirkesini kullanabilirsiniz. Elma sirkesini biraz su ile seyreltin ve cildinize uygulayın 5 dakika bekletin ve su ile yıkayın. Kurumayı önlemek için nemlendirin.

Gözlerin altındaki koyu halkalar

9

Badem yağı gözlerin altındaki koyu halkalardan kurtulmanın en iyi yollarından biridir. Akşamları masaj hareketleriyle uygulayabilirsiniz. Sabah kalktığınızda yıkayabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
cilt bakımı yüz problemleri

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