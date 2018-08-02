Yüzünüzdeki sorunlardan nasıl kurtulursunuz?

Kırışıklıklar
Muzu bir tatlı kaşığı bal ile ezin. Buna ayrıca yoğurt ve portakal suyu da ekleyebilirsiniz. Karışımı yüzünüze uygulayın 15-20 dakika bekletin. Duruladktan sonra nemlendirici krem uygulayın.
Hafif tahrişler
Dişleri temizlemenin yanı sıra diş macununu tahriş olmuş bölgelere uygulamak iyi sonuç almanızı sağlayabilir. Ancak kullanmadan önce reaksiyonunuzu kontrol etmeniz gerekir. Bunun için yüzünüzün sağlıklı olan yerine biraz diş macunu sürün ve biraz bekleyin. Negatif reaksiyon yoksa bu yöntemi kullanabilirsiniz.
Sivilceler
Sivilceden kurtulmak için patates suyu kullanın. Sivilcelerinize patates suyunu uygulayın ve kuruyana kadar bekleyin. Bol suyla yıkayın. Sivilcelerinizin kuruduğunu göreceksiniz.
Kuru cilt
Avokado, cilt üzerinde rahatlatıcı, hafifletici ve nemlendirici bir etkiye sahiptir. Olgun bir avokadoyu kesin ve krem haline getirin. Cildinize uygulayın ve 15-20 dakika bekletin. Daha sonra durulayın.
Yağlı cilt
Yağlı bir cildiniz varsa, bir domates, durumun iyileştirilmesine yardımcı olacaktır. Domatesi 1 çay kaşığı şekerle karıştırın yaklaşık 5 dakika bekletin ve sonra yıkayın. Cildinizin daha az yağlı olduğunu göreceksiniz.
Kalın kaş
Kaşlarınızın daha kalın gözükmesini istiyorsanız süt kullanabilirsiniz. Bir pamuk topunu süte batırın kaşlarınıza uygulayın. 15 dakşka bekledikten sonra suyla yıkayın.
Akne
Yeşil çay sivilce ile mücadelede size yardımcı olacaktır. Yeşil çayı demleyip soğuttuktan sonra bir pamukla yüzünüzü silin. Yüzünüz çayı emdikten sonra, cildinizi yıkayın. Sivilce izleri varsa, limon suyu kullanabilirsiniz. Limon suyunu su ile seyreltin ve yara izlerini nemlendirin. 15 dakika bekletin ve karışımı çıkardıktan sonra cildi nemlendirin. Derin yaralarınız varsa doktora danışın.
Büyük gözenekler
Yüzdeki gözenekleri azaltmak için elma sirkesini kullanabilirsiniz. Elma sirkesini biraz su ile seyreltin ve cildinize uygulayın 5 dakika bekletin ve su ile yıkayın. Kurumayı önlemek için nemlendirin.
Gözlerin altındaki koyu halkalar
Badem yağı gözlerin altındaki koyu halkalardan kurtulmanın en iyi yollarından biridir. Akşamları masaj hareketleriyle uygulayabilirsiniz. Sabah kalktığınızda yıkayabilirsiniz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum