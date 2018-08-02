Yüzünüzdeki sorunlardan nasıl kurtulursunuz?

Kırışıklıklar

Muzu bir tatlı kaşığı bal ile ezin. Buna ayrıca yoğurt ve portakal suyu da ekleyebilirsiniz. Karışımı yüzünüze uygulayın 15-20 dakika bekletin. Duruladktan sonra nemlendirici krem uygulayın.

Hafif tahrişler

Dişleri temizlemenin yanı sıra diş macununu tahriş olmuş bölgelere uygulamak iyi sonuç almanızı sağlayabilir. Ancak kullanmadan önce reaksiyonunuzu kontrol etmeniz gerekir. Bunun için yüzünüzün sağlıklı olan yerine biraz diş macunu sürün ve biraz bekleyin. Negatif reaksiyon yoksa bu yöntemi kullanabilirsiniz.

Sivilceler

Sivilceden kurtulmak için patates suyu kullanın. Sivilcelerinize patates suyunu uygulayın ve kuruyana kadar bekleyin. Bol suyla yıkayın. Sivilcelerinizin kuruduğunu göreceksiniz.

Kuru cilt

Avokado, cilt üzerinde rahatlatıcı, hafifletici ve nemlendirici bir etkiye sahiptir. Olgun bir avokadoyu kesin ve krem haline getirin. Cildinize uygulayın ve 15-20 dakika bekletin. Daha sonra durulayın.

Yağlı cilt

Yağlı bir cildiniz varsa, bir domates, durumun iyileştirilmesine yardımcı olacaktır. Domatesi 1 çay kaşığı şekerle karıştırın yaklaşık 5 dakika bekletin ve sonra yıkayın. Cildinizin daha az yağlı olduğunu göreceksiniz.