HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Zafaran çayı faydaları nelerdir? Zafaran çayı nasıl yapılır?

Zafaran çayı faydaları nelerdir? Zafaran çayı nasıl yapılır?

11.10.2022 21:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitki çayları bilinçli olarak tüketildiği zaman insan sağlığına son derece faydalı olabilir. Zafaran bilinen diğer adı ile safran çayı da birçok konuda sağlığa dost olan bitki çayları arasında yer alır. Kalbe, solunum yollarına, hafızaya ve daha birçok sağlık sorununa iyi geldiği bilinir.

Zafaran çayı faydaları nelerdir? Zafaran çayı nasıl yapılır?

Zafaran bitkisi kurutulduğunda ip gibi bir görüntüye bürünür. İpçiğe benzeyen bu bitkiler safran yapımında kullanılır. Elle toplanan ve yetişmek için geniş alanlara ihtiyaç duyan bir bitkidir. Hasadı çok emek istediği için dünyadaki en pahalı bitkiler arasında yer alır. Baharat olarak da kullanılır. Zafaran çayı aynı zamanda Süryani çayı olarak da bilinir. Mardin'e özgü bir çaydır. Mardin'deki Detrulzafaran Manastırı'nın bahçesinde yetişen safrandan (zafaran) bitkisinden elde edilir.

Zafaran ya da diğer adı ile safran bitkisinden çay da yapılır. Bu sayede astıma, öksürüğe, damar sertliğine, depresyona, strese, her türlü ağrılara iyi gelmesi ile bilinir. Uyku sorunlarına, cilde, unutkanlığa iyi geldiğine de inanılır. Doktor önerisi ve onayı ile düzenli olarak kullanılabilir. Peki, zafaran çayı neye iyi gelir?

Ayva kabuğu çayı faydaları nelerdir? Ayva kabuğu çayı nasıl yapılır?Ayva kabuğu çayı faydaları nelerdir? Ayva kabuğu çayı nasıl yapılır?

Zafaran çayı faydaları nelerdir?

Uzman doktorlara danışarak kullanıldığında sindirim sistemine, sinir sistemine, cilde, göze, kalbe, adet döneminde yaşanan kramplara ve sancılara, mideye iyi gelen etkileri vardır. Safran ya da zafaran çayı faydaları şu şekildedir:

  • Strese iyi gelir.
  • Sakinleştirici etkisi ile bilinir.
  • Adet döneminde yaşanan ağrılara, kramplara iyi gelir.
  • Adet düzenlemesinde yardımcıdır.
  • Kanser tedavisinde önerilen bir bitki çayıdır.
  • Kalp dostudur.
  • Sindirimi kolaylaştırır.
  • Kalın bağırsağı temizlediği bilinir.
  • Göz sağlığı için de faydalıdır.
  • Kan basıncını dengeler.
  • Cilde iyi gelir.
  • Libidoya destek verdiği bu özelliği ile afrodizyak içerdiği bilinir.
  • Soğuk kış günlerinde sıkça tercih edilir. Gribe, nezleye, soğuk algınlığına iyi gelir.
  • Mide rahatsızlıklarında tavsiye edilen bir bitki çayıdır. Mideyi rahatlatır.
  • Gaz ya da ülser gibi sıkıntılarda yardımcı olur.
Rezene çayı faydaları nelerdir? Rezene çayı nasıl yapılır?Rezene çayı faydaları nelerdir? Rezene çayı nasıl yapılır?

Zafaran çayı nasıl yapılır?

Zafaran çayını evde hazırlamak son derece kolaydır. Aktarlardan temin edilebilecek malzemeler ile birkaç dakika içinde hazırlanabilir. Bu malzemeler şu şekildedir:

  • Bir fincan temiz içme suyu
  • Çay kaşığının ucu ile saftan
  • Tercihe göre ek olarak yeşil çay ya da siyah çay kullanılabilir.

Damak tadına göre de bal ile tatlandırmak mümkün olur. Taze nane ya da zencefil ekleyerek tüketmeyi tercih edenler de vardır. Safran ya da diğer adı ile zafaran çayı tarifi şu şekildedir:

  • Temiz içme suyu kaynatılır.
  • Suyu bekletmeden zafaran eklenir.
  • On beş dakika bekletilerek demlenir.
  • İlk sıcaklığı çıktığı zaman tüketilebilir.

Arzuya göre bal, siyah çay, yeşil çay ya da bal gibi malzemeler ile tatlandırabilmek de mümkündür. Limon ile tüketmeyi tercih edenler de vardır. Ancak önemli nokta taze olarak tüketmektir. Zafaran çayı nasıl demlenir?

Kaynatılmış temiz içme suyunun içine atılarak birkaç dakika beklenir. Su ile birlikte kaynatılmamalıdır. Aksi takdirde içerdiği vitaminler ve faydalar yok olur. Kaynatılmış olan suyun içinde bekletilerek demlenmelidir.

Papatya çayı faydaları nelerdir? Papatya çayı nasıl yapılır?Papatya çayı faydaları nelerdir? Papatya çayı nasıl yapılır?

Zafaran çayı ne işe yarar?

Zafaran çayının bir çok faydası vardır. Astım, öksürük, balgam söktürücü olarak kullanılabilir bu nedenle üst solunum yolu sorunlarındaki tedavilerde destekleyici olarak içilebilir. Bunun yanı sıra bağırsak gazı gibi sindirim sorunlarında da destekleyici etkisi vardır. Fiziksel rahatsızlıkların yanı sıra anksiyete, uykusuzluk, Alzehimer gibi ruhsal rahatsızlıkların tedavisinde de destekleyici olarak kullanılabilir. Ancak zafaran dâhil hiçbir bitki ve bitkiden elde edilmiş ürünler direkt olarak tedavi niyetinde kullanılmamalıdır. Eğer böyle rahatsızlıklar yaşıyorsanız mutlaka doktor kontrolüne başvurmanız gerekir.

Zafaran çayı bir fincandan fazla tüketilmemelidir. Ayrıca her bitki çayının olduğu gibi bünyeye göre değişiklik gösteren bazı yan etkiler zafaran çayı için de geçerlidir. Bu olası yan etkilerden bazıları şunlardır:

  • Göz ve ciltte sıkıntılar
  • Baş dönmesi, gözde, dudaklar da ya da burunda kanama
  • Kanlı ishal
  • Kusma
  • Alerjik reaksiyonlar

Hamilelik ve emzirmede zafaran kullanımı güvenli değildir. Fazla miktarlarda tüketilirse düşük riski yaratabilir.

Kekik çayı faydaları nelerdir? Kekik çayı nasıl yapılır?Kekik çayı faydaları nelerdir? Kekik çayı nasıl yapılır?

Zafaran çayı zayıflatır mı?

Yapılan uzman doktor açıklamalarına göre hiçbir gıda direkt olarak zayıflama etkisine sahip özellikler barındırmaz. Ancak bazı etkileri ile kilo vermek isteyen, rejim yapan ya da bazı diyetler uygulayan kişilere destek olabilirler. Uzman diyetisyen önerisi ya da onayı ile tüketilebilen birçok bitki çayı vardır. Safran çayının da uzman önerisine istinaden bazı bünyeler için danışanlara önerildiği durumlar olur. Metabolizmayı çalıştırıcı etkisi ile kilo vermeye yardımcı olabilir.

Zafaran çayı adet söktürür mü?

Zafaran çayının adet söktürücü özelliği olduğu bilinir. Menstrüasyon dönemine yardımcı olur. Fakat hamilelik şüphesi ya da durumu varsa kullanılmamalıdır çünkü zafaran çayı kullanımı düşük riski yaratabilir. Doktor tavsiyesi olmadan düzenli tüketimi doğru değildir. Ağrılı adet dönemi ya da düzensiz adet dönemi problemleri varsa hiçbir ürünü, doğal ürünler olsa bile, doktor kontrolü olmadan tedavi amaçlı kullanmak doğru değildir.

Ekinezya çayı faydaları nelerdir? Ekinezya çayı nasıl yapılır?Ekinezya çayı faydaları nelerdir? Ekinezya çayı nasıl yapılır?


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Faydalarını duyan markete koşuyor! Baştan aşağı yeniliyorFaydalarını duyan markete koşuyor! Baştan aşağı yeniliyor
Atamada sürpriz isim gündem olmuştu! "Geri çekme imkanımız var"Atamada sürpriz isim gündem olmuştu! "Geri çekme imkanımız var"
6 yaşındaki çocuk: Kardeşim doğduğunda boğazını sıkacağım6 yaşındaki çocuk: Kardeşim doğduğunda boğazını sıkacağım
Anahtar Kelimeler:
safran faydaları nelerdir safran faydaları safran cayı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Atina '12 mil' derse savaş çıkar mı?

Atina '12 mil' derse savaş çıkar mı?

Şoke eden anlar! Suikastı, normal bir şeymiş gibi izlediler

Şoke eden anlar! Suikastı, normal bir şeymiş gibi izlediler

Kadıköy’deki patlamada inanılmaz gerçek! ‘İntikam’ için yapmış…

Kadıköy’deki patlamada inanılmaz gerçek! ‘İntikam’ için yapmış…

Akaryakıtta bir haftalık zam fırtınası duruldu! İndirim...

Akaryakıtta bir haftalık zam fırtınası duruldu! İndirim...

Bu da iPhone turizmi: 20 bin lira daha ucuz...

Bu da iPhone turizmi: 20 bin lira daha ucuz...

AK Parti'ye katıldığını duyurmuştu! Sessizliğini bozdu

AK Parti'ye katıldığını duyurmuştu! Sessizliğini bozdu

İlginizi Çekebilir

Bu hafta yıldız gibi parlayacaksınız! Kendinizi şımartın

Bu hafta yıldız gibi parlayacaksınız! Kendinizi şımartın

Sevgilisinin penisini çekip koparmaya çalışmıştı!

Sevgilisinin penisini çekip koparmaya çalışmıştı!

Beklenen gün geldi! Binlerce üründe büyük indirim! İşte kaçırmamanız gereken o ürünler

Beklenen gün geldi! Binlerce üründe büyük indirim! İşte kaçırmamanız gereken o ürünler

''Mucize çocuk'': Vücudunu 200 zımba ile bir araya getirdiler!

''Mucize çocuk'': Vücudunu 200 zımba ile bir araya getirdiler!

Tüyler ürperten o anları yakaladı! Kiev patlamasından an be an..

Tüyler ürperten o anları yakaladı! Kiev patlamasından an be an..

3350 TL'nin üzerinde indirim! Robot süpürgede kaçırılmayacak fırsat

3350 TL'nin üzerinde indirim! Robot süpürgede kaçırılmayacak fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.