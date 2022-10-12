Zafaran çayı faydaları nelerdir? Zafaran çayı nasıl yapılır?

Zafaran bitkisi kurutulduğunda ip gibi bir görüntüye bürünür. İpçiğe benzeyen bu bitkiler safran yapımında kullanılır. Elle toplanan ve yetişmek için geniş alanlara ihtiyaç duyan bir bitkidir. Hasadı çok emek istediği için dünyadaki en pahalı bitkiler arasında yer alır. Baharat olarak da kullanılır. Zafaran çayı aynı zamanda Süryani çayı olarak da bilinir. Mardin'e özgü bir çaydır. Mardin'deki Detrulzafaran Manastırı'nın bahçesinde yetişen safrandan (zafaran) bitkisinden elde edilir.

Zafaran ya da diğer adı ile safran bitkisinden çay da yapılır. Bu sayede astıma, öksürüğe, damar sertliğine, depresyona, strese, her türlü ağrılara iyi gelmesi ile bilinir. Uyku sorunlarına, cilde, unutkanlığa iyi geldiğine de inanılır. Doktor önerisi ve onayı ile düzenli olarak kullanılabilir. Peki, zafaran çayı neye iyi gelir?

Zafaran çayı faydaları nelerdir?

Uzman doktorlara danışarak kullanıldığında sindirim sistemine, sinir sistemine, cilde, göze, kalbe, adet döneminde yaşanan kramplara ve sancılara, mideye iyi gelen etkileri vardır. Safran ya da zafaran çayı faydaları şu şekildedir:

Strese iyi gelir.

Sakinleştirici etkisi ile bilinir.

Adet döneminde yaşanan ağrılara, kramplara iyi gelir.

Adet düzenlemesinde yardımcıdır.

Kanser tedavisinde önerilen bir bitki çayıdır.

Kalp dostudur.

Sindirimi kolaylaştırır.

Kalın bağırsağı temizlediği bilinir.

Göz sağlığı için de faydalıdır.

Kan basıncını dengeler.

Cilde iyi gelir.

Libidoya destek verdiği bu özelliği ile afrodizyak içerdiği bilinir.

Soğuk kış günlerinde sıkça tercih edilir. Gribe, nezleye, soğuk algınlığına iyi gelir.

Mide rahatsızlıklarında tavsiye edilen bir bitki çayıdır. Mideyi rahatlatır.

Gaz ya da ülser gibi sıkıntılarda yardımcı olur.

Zafaran çayı nasıl yapılır?

Zafaran çayını evde hazırlamak son derece kolaydır. Aktarlardan temin edilebilecek malzemeler ile birkaç dakika içinde hazırlanabilir. Bu malzemeler şu şekildedir:

Bir fincan temiz içme suyu

Çay kaşığının ucu ile saftan

Tercihe göre ek olarak yeşil çay ya da siyah çay kullanılabilir.

Damak tadına göre de bal ile tatlandırmak mümkün olur. Taze nane ya da zencefil ekleyerek tüketmeyi tercih edenler de vardır. Safran ya da diğer adı ile zafaran çayı tarifi şu şekildedir:

Temiz içme suyu kaynatılır.

Suyu bekletmeden zafaran eklenir.

On beş dakika bekletilerek demlenir.

İlk sıcaklığı çıktığı zaman tüketilebilir.

Arzuya göre bal, siyah çay, yeşil çay ya da bal gibi malzemeler ile tatlandırabilmek de mümkündür. Limon ile tüketmeyi tercih edenler de vardır. Ancak önemli nokta taze olarak tüketmektir. Zafaran çayı nasıl demlenir?

Kaynatılmış temiz içme suyunun içine atılarak birkaç dakika beklenir. Su ile birlikte kaynatılmamalıdır. Aksi takdirde içerdiği vitaminler ve faydalar yok olur. Kaynatılmış olan suyun içinde bekletilerek demlenmelidir.

Zafaran çayı ne işe yarar?

Zafaran çayının bir çok faydası vardır. Astım, öksürük, balgam söktürücü olarak kullanılabilir bu nedenle üst solunum yolu sorunlarındaki tedavilerde destekleyici olarak içilebilir. Bunun yanı sıra bağırsak gazı gibi sindirim sorunlarında da destekleyici etkisi vardır. Fiziksel rahatsızlıkların yanı sıra anksiyete, uykusuzluk, Alzehimer gibi ruhsal rahatsızlıkların tedavisinde de destekleyici olarak kullanılabilir. Ancak zafaran dâhil hiçbir bitki ve bitkiden elde edilmiş ürünler direkt olarak tedavi niyetinde kullanılmamalıdır. Eğer böyle rahatsızlıklar yaşıyorsanız mutlaka doktor kontrolüne başvurmanız gerekir.

Zafaran çayı bir fincandan fazla tüketilmemelidir. Ayrıca her bitki çayının olduğu gibi bünyeye göre değişiklik gösteren bazı yan etkiler zafaran çayı için de geçerlidir. Bu olası yan etkilerden bazıları şunlardır:

Göz ve ciltte sıkıntılar

Baş dönmesi, gözde, dudaklar da ya da burunda kanama

Kanlı ishal

Kusma

Alerjik reaksiyonlar

Hamilelik ve emzirmede zafaran kullanımı güvenli değildir. Fazla miktarlarda tüketilirse düşük riski yaratabilir.

Zafaran çayı zayıflatır mı?

Yapılan uzman doktor açıklamalarına göre hiçbir gıda direkt olarak zayıflama etkisine sahip özellikler barındırmaz. Ancak bazı etkileri ile kilo vermek isteyen, rejim yapan ya da bazı diyetler uygulayan kişilere destek olabilirler. Uzman diyetisyen önerisi ya da onayı ile tüketilebilen birçok bitki çayı vardır. Safran çayının da uzman önerisine istinaden bazı bünyeler için danışanlara önerildiği durumlar olur. Metabolizmayı çalıştırıcı etkisi ile kilo vermeye yardımcı olabilir.

Zafaran çayı adet söktürür mü?

Zafaran çayının adet söktürücü özelliği olduğu bilinir. Menstrüasyon dönemine yardımcı olur. Fakat hamilelik şüphesi ya da durumu varsa kullanılmamalıdır çünkü zafaran çayı kullanımı düşük riski yaratabilir. Doktor tavsiyesi olmadan düzenli tüketimi doğru değildir. Ağrılı adet dönemi ya da düzensiz adet dönemi problemleri varsa hiçbir ürünü, doğal ürünler olsa bile, doktor kontrolü olmadan tedavi amaçlı kullanmak doğru değildir.



