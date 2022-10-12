HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Ayva kabuğu çayı faydaları nelerdir? Ayva kabuğu çayı nasıl yapılır?

Ayva kabuğu çayı faydaları nelerdir? Ayva kabuğu çayı nasıl yapılır?

11.10.2022 22:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm bitkiler insan sağlığına faydalı bazı özellikler barındırırlar. Çoğu bitki ilaç yapımında ve tıpta da kullanılır. Ayva da hem meyve olarak hem de çayı yapılarak birçok konuda faydalı olan bir besindir. Öksürüğü azaltması, boğazı yumuşatması, cildi güzelleştirmesi bilinen bazı özellikleridir.

Ayva kabuğu çayı faydaları nelerdir? Ayva kabuğu çayı nasıl yapılır?

Hemen hemen bütün meyvelerden ya da bitkilerden çay yapılabilir. Bu çaylar insan bedeninde farklı organlara ya da rahatsızlıklara iyi gelir. Bazı hastalıkların tedavi süreçlerinde doktorlar tarafından tavsiye edilen bitki çayları da vardır. İçerdiği antioksidan özelliği ile bağışıklık sistemini güçlendirici etkisi olduğu bilinen ayva, evde çayı yapılarak da birçok konuda insan sağlığına fayda sağlar. Soyularak tüketilen meyvesinden kalan kabukların kaynatılması çeşitli sıkıntılara çare niteliği taşır. Peki, ayva kabuğu çayı ne işe yarar?

Cistus çayı faydaları nelerdir? Cistus çayı nasıl yapılır?Cistus çayı faydaları nelerdir? Cistus çayı nasıl yapılır?

Ayva kabuğu çayı faydaları nelerdir?

Diğer bütün gıdalar gibi ayva kabuğu çayı da alerjik bünyeler için zararlı olabilir. Doktor kontrolünde ve onayı ile kullanılmalıdır. Aksi takdirde yaşanabilecek bazı yan etkileri vardır. İshal, kusma gibi yan etkiler görülebilir. Ayva kabuğu çayı faydaları şu şekilde sıralanabilir:

  • Cildi temizler, parlatır ve güzelleştirir.
  • Saç diplerini güçlendirir ve saçların derinlemesine temizlenmesini sağlar.
  • Kansızlık için de birebirdir. Kan yaptığı bilinir.
  • Öksürüğü azaltır.
  • Kilo kontrolünde yardımcı özelliği vardır.
  • Kan basıncını dengeler.
  • Boğazı yumuşatıcı özelliği vardır.
  • Bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlar.
  • Mevsiminde soğuk algınlığına, nezleye ve gribe karşı direnç sağlar.
  • Cilde dost bir bitki çayıdır. Deride oluşan bazı yaraların iyileşmesi için kullanılır.
  • Yüksek dozda C vitamini içeren bir bitki çayıdır. Bu sebeple vücudun hastalıklara karşı korunmasını sağlar.
Rezene çayı faydaları nelerdir? Rezene çayı nasıl yapılır?Rezene çayı faydaları nelerdir? Rezene çayı nasıl yapılır?

Ayva kabuğu çayı nasıl yapılır?

Evde birkaç dakika içinde hazırlanabilecek olan ayva kabuğu çayı için gerekli malzemeler şu şekildedir:

  • Ayva kabukları (Bir adet ayvanın kabuğu bir fincan ayva kabuğu çayı için yeterli olacaktır.)
  • Arzuya göre karanfil
  • Arzuya göre kakule veya tarçın
  • Arzuya göre elma kabuğu ve ıhlamur çiçeği

Ayva kabuğu çayı tarifi şu şekildedir:

  • Bir fincan taze ve temiz içme suyu bir cezvede kaynatılır.
  • Ayva kabukları, elma kabukları, tercihe göre eklenecek olan kakule ve ıhlamur çiçekleri kaynatılmış olan temiz içme suyunun içine atılır.
  • Ağzı kapatılarak on ya da en fazla on beş dakika bekletilir. Bu şekilde demlenmeye bırakılır.
  • Bir süzgeç yardımı ile süzülür.
  • Daha tatlı bir çay elde etmek istenirse hazırlanan çaya bal da eklenebilir.

Arzuya ve damak tadına göre bu malzemeler ile hazırlanan ayva kabuğu çayına bal ya da limon da eklenebilir. Meyve çayları yapılırken mutlaka meyvenin çekirdekleri çıkartılmalı ve kaynatılmamalıdır. Ayva kabuğu çayı nasıl demlenir?

Ayva kabukları diğer malzemeler ile kaynar suyun içinde bekletilerek demlenmelidir. Su ile birlikte kaynatılarak hazırlanması doğru değildir. Aksi takdirde içerdiği vitaminler etkisini kaybedecektir.

Papatya çayı faydaları nelerdir? Papatya çayı nasıl yapılır?Papatya çayı faydaları nelerdir? Papatya çayı nasıl yapılır?

Ayva kabuğu çayı neye iyi gelir?

Özellikle soğuk kış günlerinde bolca tüketilen ayva kabuğuyla hazırlanan çay birçok rahatsızlığa iyi gelir. Ayva kabuğu çayının iyi geldiği bazı durumlar:

  • Boğazı yumuşatıcı özelliği ile bilinir.
  • Sakinleştirici özelliği de vardır.
  • Öksürüğe iyi gelir.

Tüm bu faydalarından yararlanabilmek için günde bir fincan tüketmek yeterli olacaktır. Ancak olası yan etkileri düşünülerek doktor önerisi ya da onayı ile tüketilmesi daha doğrudur. Bitki ya da meyve çayları alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Bu nedenle özellikle hamileler, emziren anneler ve çocuklarda kullanım için doktor tavsiyesi almak gerekir.

Kekik çayı faydaları nelerdir? Kekik çayı nasıl yapılır?Kekik çayı faydaları nelerdir? Kekik çayı nasıl yapılır?

Ayva kabuğu çayı zayıflatır mı?

Hiçbir yiyeceğin ya da içeceğin direkt olarak kilo verdirme özelliği bulunmaz. Ancak uzman doktorların yaptıkları açıklamalara göre bazı bitki çayları kilo vermeye yardımcı bazı etkilere sahiptir. Ayva kabuğu çayı da düzenli tüketilerek kilo vermek isteyenlere yardımcı olan bitki çayları arasında yer alır. Sindirim sistemine olan etkisi ve metabolizmayı çalıştırıcı özelliği ile kilo vermek isteyenlerin yardımcısıdır. Uzman diyetisyen önerisi ve onayı ile kullanılmalıdır.

Ayva kabuğu çayı adet söktürür mü?

Birçok kadın adet dönemini son derece sancılı ve kramplarla geçirir. Bu sancı ve krampları azaltıcı etkisi bulunan bazı bitki çayları vardır. Ayva kabuğu çayı da adet dönemi sancılarını minimuma indirmede yardımcı olur. Adet söktürücü özelliği olduğu da söylenir. Ancak adet dönemi ağrılı geçiyorsa ya da adet düzensizliği varsa mutlaka tedavi için doktor kontrolüne gidilmeli, hiçbir tedavi ya da destekleyici ürün doktor kontrolü olmadan uygulanmamalıdır.

Zeytin yaprağı çayı faydaları nelerdir? Zeytin yaprağı çayı nasıl yapılır?Zeytin yaprağı çayı faydaları nelerdir? Zeytin yaprağı çayı nasıl yapılır?


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Faydalarını duyan markete koşuyor! Baştan aşağı yeniliyorFaydalarını duyan markete koşuyor! Baştan aşağı yeniliyor
Flaş F-16 hamlesi! Satış için o şartlar kaldırıldıFlaş F-16 hamlesi! Satış için o şartlar kaldırıldı
Kiracı, kirayı yüzde 25 artışla güncellemişti! Ev sahibi evden çıkarmak için bakın ne yaptı "Telefon ışığıyla..."Kiracı, kirayı yüzde 25 artışla güncellemişti! Ev sahibi evden çıkarmak için bakın ne yaptı "Telefon ışığıyla..."
Anahtar Kelimeler:
ayva bitki çayı faydaları nelerdir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Atina '12 mil' derse savaş çıkar mı?

Atina '12 mil' derse savaş çıkar mı?

Şoke eden anlar! Suikastı, normal bir şeymiş gibi izlediler

Şoke eden anlar! Suikastı, normal bir şeymiş gibi izlediler

Kadıköy’deki patlamada inanılmaz gerçek! ‘İntikam’ için yapmış…

Kadıköy’deki patlamada inanılmaz gerçek! ‘İntikam’ için yapmış…

Akaryakıtta bir haftalık zam fırtınası duruldu! İndirim...

Akaryakıtta bir haftalık zam fırtınası duruldu! İndirim...

Bu da iPhone turizmi: 20 bin lira daha ucuz...

Bu da iPhone turizmi: 20 bin lira daha ucuz...

AK Parti'ye katıldığını duyurmuştu! Sessizliğini bozdu

AK Parti'ye katıldığını duyurmuştu! Sessizliğini bozdu

İlginizi Çekebilir

Tüyler ürperten o anları yakaladı! Kiev patlamasından an be an..

Tüyler ürperten o anları yakaladı! Kiev patlamasından an be an..

Orijinalinden ayırt edemeyeceksiniz: Harika kıtırlığın sırrı o malzemede!

Orijinalinden ayırt edemeyeceksiniz: Harika kıtırlığın sırrı o malzemede!

Beklenen gün geldi! Binlerce üründe büyük indirim! İşte kaçırmamanız gereken o ürünler

Beklenen gün geldi! Binlerce üründe büyük indirim! İşte kaçırmamanız gereken o ürünler

Hayati öneme sahip: Onsuz yaşayamazsınız!

Hayati öneme sahip: Onsuz yaşayamazsınız!

Kızını öldürdüğünü fark edince mahvoldu! Defalarca yapma demişti

Kızını öldürdüğünü fark edince mahvoldu! Defalarca yapma demişti

3350 TL'nin üzerinde indirim! Robot süpürgede kaçırılmayacak fırsat

3350 TL'nin üzerinde indirim! Robot süpürgede kaçırılmayacak fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.