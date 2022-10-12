Ayva kabuğu çayı faydaları nelerdir? Ayva kabuğu çayı nasıl yapılır?

Hemen hemen bütün meyvelerden ya da bitkilerden çay yapılabilir. Bu çaylar insan bedeninde farklı organlara ya da rahatsızlıklara iyi gelir. Bazı hastalıkların tedavi süreçlerinde doktorlar tarafından tavsiye edilen bitki çayları da vardır. İçerdiği antioksidan özelliği ile bağışıklık sistemini güçlendirici etkisi olduğu bilinen ayva, evde çayı yapılarak da birçok konuda insan sağlığına fayda sağlar. Soyularak tüketilen meyvesinden kalan kabukların kaynatılması çeşitli sıkıntılara çare niteliği taşır. Peki, ayva kabuğu çayı ne işe yarar?

Ayva kabuğu çayı faydaları nelerdir?

Diğer bütün gıdalar gibi ayva kabuğu çayı da alerjik bünyeler için zararlı olabilir. Doktor kontrolünde ve onayı ile kullanılmalıdır. Aksi takdirde yaşanabilecek bazı yan etkileri vardır. İshal, kusma gibi yan etkiler görülebilir. Ayva kabuğu çayı faydaları şu şekilde sıralanabilir:

Cildi temizler, parlatır ve güzelleştirir.

Saç diplerini güçlendirir ve saçların derinlemesine temizlenmesini sağlar.

Kansızlık için de birebirdir. Kan yaptığı bilinir.

Öksürüğü azaltır.

Kilo kontrolünde yardımcı özelliği vardır.

Kan basıncını dengeler.

Boğazı yumuşatıcı özelliği vardır.

Bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlar.

Mevsiminde soğuk algınlığına, nezleye ve gribe karşı direnç sağlar.

Cilde dost bir bitki çayıdır. Deride oluşan bazı yaraların iyileşmesi için kullanılır.

Yüksek dozda C vitamini içeren bir bitki çayıdır. Bu sebeple vücudun hastalıklara karşı korunmasını sağlar.

Ayva kabuğu çayı nasıl yapılır?

Evde birkaç dakika içinde hazırlanabilecek olan ayva kabuğu çayı için gerekli malzemeler şu şekildedir:

Ayva kabukları (Bir adet ayvanın kabuğu bir fincan ayva kabuğu çayı için yeterli olacaktır.)

Arzuya göre karanfil

Arzuya göre kakule veya tarçın

Arzuya göre elma kabuğu ve ıhlamur çiçeği

Ayva kabuğu çayı tarifi şu şekildedir:

Bir fincan taze ve temiz içme suyu bir cezvede kaynatılır.

Ayva kabukları, elma kabukları, tercihe göre eklenecek olan kakule ve ıhlamur çiçekleri kaynatılmış olan temiz içme suyunun içine atılır.

Ağzı kapatılarak on ya da en fazla on beş dakika bekletilir. Bu şekilde demlenmeye bırakılır.

Bir süzgeç yardımı ile süzülür.

Daha tatlı bir çay elde etmek istenirse hazırlanan çaya bal da eklenebilir.

Arzuya ve damak tadına göre bu malzemeler ile hazırlanan ayva kabuğu çayına bal ya da limon da eklenebilir. Meyve çayları yapılırken mutlaka meyvenin çekirdekleri çıkartılmalı ve kaynatılmamalıdır. Ayva kabuğu çayı nasıl demlenir?

Ayva kabukları diğer malzemeler ile kaynar suyun içinde bekletilerek demlenmelidir. Su ile birlikte kaynatılarak hazırlanması doğru değildir. Aksi takdirde içerdiği vitaminler etkisini kaybedecektir.

Ayva kabuğu çayı neye iyi gelir?

Özellikle soğuk kış günlerinde bolca tüketilen ayva kabuğuyla hazırlanan çay birçok rahatsızlığa iyi gelir. Ayva kabuğu çayının iyi geldiği bazı durumlar:

Boğazı yumuşatıcı özelliği ile bilinir.

Sakinleştirici özelliği de vardır.

Öksürüğe iyi gelir.

Tüm bu faydalarından yararlanabilmek için günde bir fincan tüketmek yeterli olacaktır. Ancak olası yan etkileri düşünülerek doktor önerisi ya da onayı ile tüketilmesi daha doğrudur. Bitki ya da meyve çayları alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Bu nedenle özellikle hamileler, emziren anneler ve çocuklarda kullanım için doktor tavsiyesi almak gerekir.

Ayva kabuğu çayı zayıflatır mı?

Hiçbir yiyeceğin ya da içeceğin direkt olarak kilo verdirme özelliği bulunmaz. Ancak uzman doktorların yaptıkları açıklamalara göre bazı bitki çayları kilo vermeye yardımcı bazı etkilere sahiptir. Ayva kabuğu çayı da düzenli tüketilerek kilo vermek isteyenlere yardımcı olan bitki çayları arasında yer alır. Sindirim sistemine olan etkisi ve metabolizmayı çalıştırıcı özelliği ile kilo vermek isteyenlerin yardımcısıdır. Uzman diyetisyen önerisi ve onayı ile kullanılmalıdır.

Ayva kabuğu çayı adet söktürür mü?

Birçok kadın adet dönemini son derece sancılı ve kramplarla geçirir. Bu sancı ve krampları azaltıcı etkisi bulunan bazı bitki çayları vardır. Ayva kabuğu çayı da adet dönemi sancılarını minimuma indirmede yardımcı olur. Adet söktürücü özelliği olduğu da söylenir. Ancak adet dönemi ağrılı geçiyorsa ya da adet düzensizliği varsa mutlaka tedavi için doktor kontrolüne gidilmeli, hiçbir tedavi ya da destekleyici ürün doktor kontrolü olmadan uygulanmamalıdır.



