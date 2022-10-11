HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Papatya çayı faydaları nelerdir? Papatya çayı nasıl yapılır?

Papatya çayı faydaları nelerdir? Papatya çayı nasıl yapılır?

08.10.2022 20:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Baharla birlikte açan papatya çayı ile birçok derde deva niteliğindedir. İnsan sağlığına son derece faydalı olan papatya çayı yüzyıllardan beri birçok hastalıkta tedavi olarak da kullanılmaktadır. Hazırlanışı birkaç dakika süren papatya çayı birçok konuda insan sağlığına dosttur.

Papatya çayı faydaları nelerdir? Papatya çayı nasıl yapılır?

Papatya bitkisi eski Mısırdan bu yana hastalıkların tedavisinde kullanılır. Uykusuzluğa, gribe, sinüzite, adet düzensizliklerine ve daha birçok sıkıntıya çare olur. Halk arasında rahatlatıcı etkisiyle bilinir. Ancak bunun dışında birçok konuda insan bedenine dost bir bitkidir. Erkekler için zararlı yönleri olduğu halk arasında konuşulsa da bu konuda uzman kişilerden net bir açıklama yapılmamıştır. Papatya çayı birçok rahatsızlığın iyileşmesinde oldukça etkili bir bitki çayı olarak bilinir. Ancak hamileler, emziren anneler ve çocuklar için tüketilmesi tavsiye edilmez. Bu durumlardaki etkileri net olarak tespit edilememiştir.

Papatya çayı faydaları

Birkaç dakikada kolayca hazırlanan papatya çayının bilinen bazı faydaları şu şekilde sıralanabilir:

  • Diş ve diş eti hastalıklarına iyi gelir.
  • Adet düzensizliklerini önler.
  • Adet sancılarını ciddi oranda azaltır.
  • Sindirimi rahatlatır.
  • Mide sorunlarını giderir.
  • Bulantıyı durdurur.
  • Ağızda oluşan iltihapları kurutur.
  • Alerjik bazı hastalıkların iyileştirilmesinde etkilidir.
  • Karaciğeri çalıştırır.
  • Nezle, grip ve sinüziti engeller.
  • Bağışıklık sistemini güçlendirir.
  • Bağırsak iltihaplanmasını olumlu anlamda etkiler.
  • Kan şekerini dengeler.
  • Sinirleri sakinleştirir.
  • Mide şişkinliklerini giderir.
  • Cilt yaralarının daha hızlı iyileşmesine yardımcı olur.
  • Ateş düşürmeye yardımcı olur.
  • Kas ağrılarını hafifletir.
  • Antiseptik etkileri bulunur.
  • İnflamasyonu azaltır.
Zeytin yaprağı çayı faydaları nelerdir? Zeytin yaprağı çayı nasıl yapılır?Zeytin yaprağı çayı faydaları nelerdir? Zeytin yaprağı çayı nasıl yapılır?

Papatya çayı tarifi

Yapımı en kolay bitki çaylarından biri de papatya çayıdır. Aktarlardan kuru papatya bulmak mümkündür. Hazırlanışı ise birkaç dakika sürer. Gerekli malzemeler şu şekildedir:

  • İki ya da üç tatlı kaşığı kurutulmuş papatya
  • Bir su bardağı su

Papatya çayının hazırlanışı ise şu şekildedir:

  • Bir su bardağı su kaynatılır.
  • İki ya da üç tatlı kaşığı kurutulmuş papatya kaynamış olan suyun içine atılır.
  • Beş dakika boyunca demlenmeye bırakılır.
  • Demlendikten sonra süzülür.
  • Tercihe ve ağız tadına göre bal ya da limon suyu eklenerek içilir.

Papatya çayı nasıl yapılır?

Bir bardak kaynatılmış suyun içine bir iki kaşın kurutulmuş papatya atılır. Beş en fazla on dakika demlenir. Süzülen çay gün içinde birkaç kez içilebilir. Hangi özelliğinden faydalanmak amacı ile içiliyorsa ona göre tüketilmelidir. Eğer bağırsak sorunları ve metabolizmayı çalıştırma özelliği için içiliyorsa yemeklerden hemen sonra tüketilebilir. Uyku sorunları nedeni ile içilecekse uyumadan bir ya da en fazla iki saat önce içilmelidir.

Papatya çayı neye iyi gelir?

Birkaç dakika içinde hazırlanabilen papatya çayı birçok rahatsızlığa ve soruna iyi gelir. Genel olarak papatya çayının iyi geldiği sorunlar:

  • Gaz sorunları
  • Hazımsızlık sorunları
  • Bağırsak ve midedeki spazmlar
  • Alerjik durumlar
  • Sinir sistemi sorunları
  • Ateş yüksekliği
  • Uyku sorunu
Kekik çayı faydaları nelerdir? Kekik çayı nasıl yapılır?Kekik çayı faydaları nelerdir? Kekik çayı nasıl yapılır?

Papatya çayı nasıl demlenir?

Aktarlardan alınabilecek olan kurutulmuş papatyalar kaynar suyun içine atılarak birkaç dakika beklenir. Ardından gün içinde birkaç bardak tüketilir. Kurutulmuş papatyalar su ile birlikte kaynatılmamalıdır. Aksi takdirde papatyanın faydaları yok olur. Kaynatmadan, bir bardak kaynatılmış suya kuru papatyalar atılarak hazırlanır. Bir günlük ya da yemeklerden hemen sonra kaynatılan suyun içine atılarak hazırlamak mümkündür.

Papatya çayı ne işe yarar?

Papatya çayı gün içinde ara öğünlerde tüketilebilir. Herhangi bir yan etkisi bulunmaz ancak hangi etkisi için tüketildiği önemlidir. Sakinleştirici etkisinden faydalanmak için içiliyorsa uyumadan bir iki saat önce tüketilmesi tavsiye edilir. Kan şekerini dengeleyici etkisinden yararlanma amacı ile tüketiliyorsa yemekler ile birlikte öğünler sırasında içilebilir. Sindirim sistemini rahatlatıcı etkisi de vardır. Eğer bu etki için içiliyorsa yemeklerin hemen ardından tüketilebilir.

Bitki çaylarının düzenli kullanımının mutlaka doktor kontrolünde olması gerekir. Eğer alerji öykünüz ya da polen alerjiniz varsa mutlaka uzman tavsiyesi almanız gerekir çünkü bitkilerin düzenli kullanımında vücutta alerjik reaksiyon gösterebilir. Hamile ve emziren annelerin doktor kontrolünde bitki çaylarını tüketmesi gerekir.

Papatya çayı zayıflatır mı?

Hiçbir üründe olmadığı gibi papatya çayında da direkt olarak zayıflatıcı bir etki yoktur. Ancak metabolizmayı çalıştırıyor olması kilo vermek isteyenlere yardımcı olan bir özelliktir.

Ekinezya çayı faydaları nelerdir? Ekinezya çayı nasıl yapılır?Ekinezya çayı faydaları nelerdir? Ekinezya çayı nasıl yapılır?

Papatya çayı adet söktürür mü?

Uzmanlar tarafından yapılan açıklamalara göre papatya çayının adet dönemlerinde etkisi oldukça fazladır. Papatya çayı özellikle biberiye bitkisinden yapılan çay ile birlikte tüketildiğinde adet söktürücü bir etkiye sahiptir.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kanser olmak istemiyorsanız bunları asla yememelisinizKanser olmak istemiyorsanız bunları asla yememelisiniz
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısının ardından peş peşe müjdeleri açıkladı! Öğrencilere ulaşım desteği ve esnafa yeni kredi destek paketi...Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısının ardından peş peşe müjdeleri açıkladı! Öğrencilere ulaşım desteği ve esnafa yeni kredi destek paketi...
'Gel, bunu tamamen masadan kaldıralım''Gel, bunu tamamen masadan kaldıralım'
Anahtar Kelimeler:
papatya papatya çayı papatya çayı faydaları papatya cayi zayiflatirmi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kamu bankalarının emekli promosyonu belli oldu

Kamu bankalarının emekli promosyonu belli oldu

Mehmet Ali Çelebi AK Parti'ye katıldı

Mehmet Ali Çelebi AK Parti'ye katıldı

Bakan Bilgin'den 'asgari ücret 9 bin lira olacak' iddiasına yanıt

Bakan Bilgin'den 'asgari ücret 9 bin lira olacak' iddiasına yanıt

144 kilo esrar ele geçirilen minibüsteki şüpheliler tutuklandı

144 kilo esrar ele geçirilen minibüsteki şüpheliler tutuklandı

6 yaşındaki çocuk: Kardeşim doğduğunda boğazını sıkacağım

6 yaşındaki çocuk: Kardeşim doğduğunda boğazını sıkacağım

Halk ikiye bölündü! Gizemli mezar videosunu milyonlar izledi

Halk ikiye bölündü! Gizemli mezar videosunu milyonlar izledi

İlginizi Çekebilir

Tüyler ürperten o anları yakaladı! Kiev patlamasından an be an..

Tüyler ürperten o anları yakaladı! Kiev patlamasından an be an..

Bu hafta yıldız gibi parlayacaksınız! Kendinizi şımartın

Bu hafta yıldız gibi parlayacaksınız! Kendinizi şımartın

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Kocasının sevgilisi olduğunu düşündü! Öyle bir şey yaptı ki...

Kocasının sevgilisi olduğunu düşündü! Öyle bir şey yaptı ki...

Kızını öldürdüğünü fark edince mahvoldu! Defalarca yapma demişti

Kızını öldürdüğünü fark edince mahvoldu! Defalarca yapma demişti

Fiyatı 3000 TL'ye düştü! Airfryer fritözde kaçırılmayacak fırsat

Fiyatı 3000 TL'ye düştü! Airfryer fritözde kaçırılmayacak fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.