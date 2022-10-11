Papatya çayı faydaları nelerdir? Papatya çayı nasıl yapılır?

Papatya bitkisi eski Mısırdan bu yana hastalıkların tedavisinde kullanılır. Uykusuzluğa, gribe, sinüzite, adet düzensizliklerine ve daha birçok sıkıntıya çare olur. Halk arasında rahatlatıcı etkisiyle bilinir. Ancak bunun dışında birçok konuda insan bedenine dost bir bitkidir. Erkekler için zararlı yönleri olduğu halk arasında konuşulsa da bu konuda uzman kişilerden net bir açıklama yapılmamıştır. Papatya çayı birçok rahatsızlığın iyileşmesinde oldukça etkili bir bitki çayı olarak bilinir. Ancak hamileler, emziren anneler ve çocuklar için tüketilmesi tavsiye edilmez. Bu durumlardaki etkileri net olarak tespit edilememiştir.

Birkaç dakikada kolayca hazırlanan papatya çayının bilinen bazı faydaları şu şekilde sıralanabilir:

Diş ve diş eti hastalıklarına iyi gelir.

Adet düzensizliklerini önler.

Adet sancılarını ciddi oranda azaltır.

Sindirimi rahatlatır.

Mide sorunlarını giderir.

Bulantıyı durdurur.

Ağızda oluşan iltihapları kurutur.

Alerjik bazı hastalıkların iyileştirilmesinde etkilidir.

Karaciğeri çalıştırır.

Nezle, grip ve sinüziti engeller.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Bağırsak iltihaplanmasını olumlu anlamda etkiler.

Kan şekerini dengeler.

Sinirleri sakinleştirir.

Mide şişkinliklerini giderir.

Cilt yaralarının daha hızlı iyileşmesine yardımcı olur.

Ateş düşürmeye yardımcı olur.

Kas ağrılarını hafifletir.

Antiseptik etkileri bulunur.

İnflamasyonu azaltır.

Papatya çayı tarifi

Yapımı en kolay bitki çaylarından biri de papatya çayıdır. Aktarlardan kuru papatya bulmak mümkündür. Hazırlanışı ise birkaç dakika sürer. Gerekli malzemeler şu şekildedir:

İki ya da üç tatlı kaşığı kurutulmuş papatya

Bir su bardağı su

Papatya çayının hazırlanışı ise şu şekildedir:

Bir su bardağı su kaynatılır.

İki ya da üç tatlı kaşığı kurutulmuş papatya kaynamış olan suyun içine atılır.

Beş dakika boyunca demlenmeye bırakılır.

Demlendikten sonra süzülür.

Tercihe ve ağız tadına göre bal ya da limon suyu eklenerek içilir.

Papatya çayı nasıl yapılır?

Bir bardak kaynatılmış suyun içine bir iki kaşın kurutulmuş papatya atılır. Beş en fazla on dakika demlenir. Süzülen çay gün içinde birkaç kez içilebilir. Hangi özelliğinden faydalanmak amacı ile içiliyorsa ona göre tüketilmelidir. Eğer bağırsak sorunları ve metabolizmayı çalıştırma özelliği için içiliyorsa yemeklerden hemen sonra tüketilebilir. Uyku sorunları nedeni ile içilecekse uyumadan bir ya da en fazla iki saat önce içilmelidir.

Papatya çayı neye iyi gelir?

Birkaç dakika içinde hazırlanabilen papatya çayı birçok rahatsızlığa ve soruna iyi gelir. Genel olarak papatya çayının iyi geldiği sorunlar:

Gaz sorunları

Hazımsızlık sorunları

Bağırsak ve midedeki spazmlar

Alerjik durumlar

Sinir sistemi sorunları

Ateş yüksekliği

Uyku sorunu

Papatya çayı nasıl demlenir?

Aktarlardan alınabilecek olan kurutulmuş papatyalar kaynar suyun içine atılarak birkaç dakika beklenir. Ardından gün içinde birkaç bardak tüketilir. Kurutulmuş papatyalar su ile birlikte kaynatılmamalıdır. Aksi takdirde papatyanın faydaları yok olur. Kaynatmadan, bir bardak kaynatılmış suya kuru papatyalar atılarak hazırlanır. Bir günlük ya da yemeklerden hemen sonra kaynatılan suyun içine atılarak hazırlamak mümkündür.

Papatya çayı ne işe yarar?

Papatya çayı gün içinde ara öğünlerde tüketilebilir. Herhangi bir yan etkisi bulunmaz ancak hangi etkisi için tüketildiği önemlidir. Sakinleştirici etkisinden faydalanmak için içiliyorsa uyumadan bir iki saat önce tüketilmesi tavsiye edilir. Kan şekerini dengeleyici etkisinden yararlanma amacı ile tüketiliyorsa yemekler ile birlikte öğünler sırasında içilebilir. Sindirim sistemini rahatlatıcı etkisi de vardır. Eğer bu etki için içiliyorsa yemeklerin hemen ardından tüketilebilir.

Bitki çaylarının düzenli kullanımının mutlaka doktor kontrolünde olması gerekir. Eğer alerji öykünüz ya da polen alerjiniz varsa mutlaka uzman tavsiyesi almanız gerekir çünkü bitkilerin düzenli kullanımında vücutta alerjik reaksiyon gösterebilir. Hamile ve emziren annelerin doktor kontrolünde bitki çaylarını tüketmesi gerekir.

Papatya çayı zayıflatır mı?

Hiçbir üründe olmadığı gibi papatya çayında da direkt olarak zayıflatıcı bir etki yoktur. Ancak metabolizmayı çalıştırıyor olması kilo vermek isteyenlere yardımcı olan bir özelliktir.

Papatya çayı adet söktürür mü?

Uzmanlar tarafından yapılan açıklamalara göre papatya çayının adet dönemlerinde etkisi oldukça fazladır. Papatya çayı özellikle biberiye bitkisinden yapılan çay ile birlikte tüketildiğinde adet söktürücü bir etkiye sahiptir.



