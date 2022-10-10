Kekik çayı faydaları nelerdir? Kekik çayı nasıl yapılır?

Pandemi sürecinde uzmanların açıklamalarına göre insan ait olduğu doğaya bir dönüş yaşamıştır. Çeşitli bitki çayları araştırılmış ve yaşanılan sorunlara göre tüketilmeye başlanmıştır. Kekik çayı da özellikle pandeminin etkisiyle birlikte en sık kullanılan doğal tedavi yöntemleri arasında yer alır. Peki, kekik çayı nasıl yapılır?

Kekik çayı faydaları neler?

Kekik çayının antioksidan etkisi vardır.

Kekik bitkisinin iltihap giderici, güçlendirici, ağrıları dindirici, balgam söktürücü, bağışıklık güçlendirici etkileri vardır.

Mide sorunları için birebir olduğu da açıklanmıştır. Sindirimi kolaylaştırır.

Ağırlıklı olarak A ve C vitamini içerir. Doğru ve düzenli tüketimde bağışıklık sistemine ciddi oranda katkı sağlar. Sık hasta olanlar, bağışıklık sistemi çok kuvvetli olmayanlar için son derece faydalı bir çaydır.

Depresyonu, ankisiyeteyi yatıştırabilir. Serotonin ve dopamin seviyelerinde ciddi oranda artış sağlar. Sinirleri yatıştırır.

Cilt problemi yaşayan kişiler de kekik çayı içebilir. Ruh hâline olduğu kadar cilde de olumlu etkileri vardır.

Kekik çayı neye iyi gelir?

Öksürüğü azaltır ve düzenli kullanımda tamamen giderir.

Sindirim sorunları için birebirdir.

Çay olarak içildiğinde ya da gargara şeklinde kullanıldığında mide problemlerine iyi gelir.

Bağışıklığın güçlenmesini sağlar.

Ağrılara iyi gelir.

Balgam söktürücü özelliği vardır.

Doğru ve düzenli olarak tüketildiğinde kişileri virüslerden korur.

Birkaç dakika içinde hazırlanan kekik çayının yapımı da son derece kolaydır. İki tatlı kaşığı ince kıyılmış taze kekik otu, bir bardak kaynamış içme suyu yeterli olacaktır. Kekik, kaynar suya eklenir. Ağzı kapalı bir biçimde beş dakika bekletilir. Demlenen kekik çayı süzüldükten sonra içilir.

Taze kekik bulma imkânı yoksa kuru kekik çayı da yapılabilir. Aynı işlemler kuru kekik için uygulanır. Ancak kaynatılmaması gerekir. Eğer kaynatılırsa tüm etkisi yok olur. Günde bir iki kez içmek faydalarından yararlanmak için yeterli olacaktır. Düzenli kullanım için mutlaka uzman kişilerden görüş alınmalıdır. Kekik çayı çoğu kişi için güvenilir olsa da bazı kişiler için tehlikeli olabilir. Bu nedenle herhangi bir sağlık sorunu olan kişiler ya da hamileler kekik çayını kullanmadan önce mutlaka uzman kişilere danışmalıdır.

Kekik çayı tarifi

Kekik çayı için malzemeler şu şekildedir:

İki tatlı kaşığı ince kıyılmış ya da kurutulmuş kekik

İki su bardağı temiz içme suyu

Kekik çayının hazırlanışı ise şöyledir:

İki su bardağı temiz içme suyu kaynatılır.

Kaynayan su ateşten alındıktan sonra bekletmeden içine kekik atılır.

En fazla on beş dakika boyunca demlenir.

Süzgeçten geçirilir.

Bir gün içinde iki su bardağından fazla içilmemelidir. Her şey için olduğu gibi kekik çayı için de fazla miktarda tüketme durumu zararlı olabilir. Hazır kekik sularını tüketmek yerine evde yapmak daha güvenli olacaktır.

Kekik çayı ne işe yarar?

Kekik çayı tüketiminin sinirlere de etkisi vardır. Nörolojik açıdan sakinleştirici etkisi bulunduğu açıklanmıştır.

Kronik öksürük şikâyetlerini azaltır.

Adet ağrıları için de oldukça etkilidir.

Romatizma ağrılarına da iyi gelir.

Kansere karşı direnci arttırır.

Bağırsak solucanı sıkıntısı yaşayan kişiler için de faydalıdır.

Kekik çayı gargara yapıldığı zaman ağız kokusu sorunlarını da giderir. Diş ve tüm diş eti hastalıkları için faydalıdır.

Kekik çayı adet söktürür mü?

Bazı kadınların adet dönemleri son derece ağrılı geçebilir. Bu durumlarda kekik çayı iyi gelir. Adet sancılarını azaltan etkileri vardır. Ilık tüketilen kekik çayı adet ağrılarını belirgin şekilde azaltır. Spazm azalttığı için regl ağrısı çeken kadınlar için çok faydalıdır. Sinir sistemine olan etkisi de ağrıların azalmasında büyük rol oynar. Adet düzensizliğinin yaşandığı durumlar için de son derece önemlidir. Periyodik düzeni sağlama konusunda yardımcı olur.

Kekik çayı zayıflatır mı?

Kekik çayının direkt olarak zayıflattığı yönünde uzmanlar tarafından bir açıklama yapılmamıştır. Ancak sindirimi kolaylaştırması ve metabolizmayı çalıştırıcı etkisi zayıflamak için yardımcı olabilir.



