Kekik çayı faydaları nelerdir? Kekik çayı nasıl yapılır?

Pandemi sürecinde uzmanların açıklamalarına göre insan ait olduğu doğaya bir dönüş yaşamıştır. Çeşitli bitki çayları araştırılmış ve yaşanılan sorunlara göre tüketilmeye başlanmıştır. Kekik çayı da özellikle pandeminin etkisiyle birlikte en sık kullanılan doğal tedavi yöntemleri arasında yer alır. Peki, kekik çayı nasıl yapılır?
Birkaç dakika içinde hazırlanan kekik çayının yapımı da son derece kolaydır. İki tatlı kaşığı ince kıyılmış taze kekik otu, bir bardak kaynamış içme suyu yeterli olacaktır. Kekik, kaynar suya eklenir. Ağzı kapalı bir biçimde beş dakika bekletilir. Demlenen kekik çayı süzüldükten sonra içilir.
Taze kekik bulma imkânı yoksa kuru kekik çayı da yapılabilir. Aynı işlemler kuru kekik için uygulanır. Ancak kaynatılmaması gerekir. Eğer kaynatılırsa tüm etkisi yok olur. Günde bir iki kez içmek faydalarından yararlanmak için yeterli olacaktır. Düzenli kullanım için mutlaka uzman kişilerden görüş alınmalıdır. Kekik çayı çoğu kişi için güvenilir olsa da bazı kişiler için tehlikeli olabilir. Bu nedenle herhangi bir sağlık sorunu olan kişiler ya da hamileler kekik çayını kullanmadan önce mutlaka uzman kişilere danışmalıdır.
Kekik çayı için malzemeler şu şekildedir:
Kekik çayının hazırlanışı ise şöyledir:
Bir gün içinde iki su bardağından fazla içilmemelidir. Her şey için olduğu gibi kekik çayı için de fazla miktarda tüketme durumu zararlı olabilir. Hazır kekik sularını tüketmek yerine evde yapmak daha güvenli olacaktır.
Bazı kadınların adet dönemleri son derece ağrılı geçebilir. Bu durumlarda kekik çayı iyi gelir. Adet sancılarını azaltan etkileri vardır. Ilık tüketilen kekik çayı adet ağrılarını belirgin şekilde azaltır. Spazm azalttığı için regl ağrısı çeken kadınlar için çok faydalıdır. Sinir sistemine olan etkisi de ağrıların azalmasında büyük rol oynar. Adet düzensizliğinin yaşandığı durumlar için de son derece önemlidir. Periyodik düzeni sağlama konusunda yardımcı olur.
Kekik çayının direkt olarak zayıflattığı yönünde uzmanlar tarafından bir açıklama yapılmamıştır. Ancak sindirimi kolaylaştırması ve metabolizmayı çalıştırıcı etkisi zayıflamak için yardımcı olabilir.
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