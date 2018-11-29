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Zafer gazozlarının sahibi Muzaffer Özdemir hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.11.2018 21:34 | Son Güncelleme

Denizli'nin yerel markalarından Zafer gazozlarının sahibi Muzaffer Özdemir, 83 yaşında hayatını kaybetti. Zafer gazozları, kendine özgü tadı ve klasik şişesiyle Türkiye'nin en köklü meşrubatları arasında...

Zafer gazozlarının sahibi Muzaffer Özdemir hayatını kaybetti

Denizli'de 1934'te babası Mustafa Lütfi Özdemir'in "Yeşil Denizli Zafer Gazozhanesi" adı ile kurduğu ve daha sonra "Zafer" gazozları markası altında faaliyet gösteren şirketin başında bulunan Özdemir, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Denizli'nin yerel markasını üreten aile şirketinin sahibi Özdemir'in cenazesi, 1 Aralık Cumartesi günü Ulu Cami'de öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Kayıhan Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

TÜRKİYE'NİN EN KÖKLÜ MEŞRUBATLARINDAN

Kendine özgü tadı ve klasik şişesiyle Türkiye'nin en köklü meşrubatlarından olan, yurt içinde ve dışında pek çok noktada tüketiciye ulaşan Zafer gazozlarının sahibi Özdemir, 3 çocuk babasıydı. (AA)

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Muzaffer Özdemir Zafer gazozları Denizli meşrubat

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
kesinlikle zafer gazozu içmeyen ben gazoz içtim demesin. üniversitede okurken orda tanıştım zafer gazozoyla. böyle bir lezzet olamaz.
ünü tüm dünyaya yayılmış zafer gazozundan içmeyen, ben yaşıyorum demesin.
Allah rahmet eylesin ama Zafer gazozunu yeni duydum.
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