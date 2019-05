Zalim İstanbul'da ilişki takvimi kriz çıkardı!

Geçtiğimiz günlerde bekaret sahnesiyle büyük tepki toplayan Kanal D'nin iddialı dizisi Zalim İstanbul'da bu kez de cinsel ilişki takvimi sahnesi kriz çıkardı.

CİNSEL İLİŞKİ TAKVİMİ KRİZ ÇIKARDI

İlk bölümleriyle reyting yarışında Çukur ve Söz gibi iddialı dizilere kafa tutmayı başaran Zalim İstanbul, adından söz ettirmeye devam ediyor. Farklı senaryosu ve başarılı oyunculukları ile daha ilk bölümden seyirciyi yakalayan dizinin son bölümlerindeki 'cinsel ilişki takvimi' sahneleri kriz yarattı. Sosyal medyada izleyici bu durumu eleştirdi.

ELİNDEKİ HER KOZU KULLANIYOR

Her bölümü ile konuşulan dizide özellikle Seher'in asi kızı Ceren'in oyunculuk performansı dikkatlerden kaçmıyor. Cenk Karaçay ile evlenip Karaçay soyadını almak için elindeki her kozu değerlendiren Ceren'in hırsı izleyiciden tam not alıyor.

SOSYAL MEDYANIN DİLİNE DÜŞTÜ

Fakat dizide izleyicinin gözüne takılan ve sosyal medyanın diline düşen olaylar da var. Bunlardan biri geçtiğimiz bölümlerde yayınlanan bekaret sahnesiydi. Dizinin bu sahnesi RTÜK'ü harekete geçirmiş ve dizi ceza almıştı. Şimdi ise cinsel ilişki takvimi krizi sosyal medyanın yeni konusu oldu.