Benzin fiyatları 8 Mart 2022 güncel liste: Benzin fiyatları ne kadar oldu, 1 litresi kaç TL? Mazotun litresi ne kadar, kaç lira? LPG litresi ne kadar? 8 Mart 2022 Salı

8 Mart benzin fiyatlarında son durum Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın Twitter hesabından yapılan açıklamanın ardından vatandaşlar tarafından merak edildi. 8 Mart 2022 Salı (bugün) motorin ve benzine zam geldi. Bu kapsamda Benzin fiyatları ne kadar oldu, 1 litresi kaç TL? Mazotun litresi ne kadar, kaç lira? LPG litresi ne kadar? soru ve konu başlıkları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. 8 Mart 2022 Salı benzin fiyatları güncel liste ve il il fiyat listesine haberimizde yer verdik.

8 MART BENZİNİN LİTRESİ NE KADAR?

Benzin ve motorin fiyatlarına zam geldi. 8 Mart Salı (bugün) itibariyle geçerli olmak üzere benzine 57, motorine 1 lira 44 kuruş zam geldiği açıklandı.

8 MART BENZİNİN LİTRESİ KAÇ TL?

8 Mart Salı günü bezinin litresi 18,67 TL'den 19,24 TL'ye çıktı. Ankara'da ortalama 18,77 TL'den satılan benzinin litre fiyatı 19,34 TL oldu. İzmir'de 18,79 TL'den 19,36 TL'ye çıktı.

MAZOT, MOTORİN LİTRESİ NE KADAR? 8 MART 2022 SALI

Ankara'da ortalama 19,85 TL'den satılan motorinin litre fiyatı 21,29 TL oldu. Motorinin litresi İstanbul'da 19,75 TL'den 21.19 TL'ye, İzmir'de 19,85 TL'den 21.29 TL'ye çıktı.

İSTANBUL'DA BENZİNİN LİTRESİ KAÇ TL? 8 MART 2022 SALI

8 Mart 2022 Salı günü İstanbul'da benzinin litre fiyatı ortalama 19,25 TL'ye çıktı.

ANKARA'DA BENZİNİN LİTRESİ KAÇ TL? 8 MART 2022 SALI

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın açıklaması doğrultusunda 8 Mart 2022 Salı günü Ankara'da benzinin litre fiyatı 19,34 TL'dir.

İZMİR'DE BENZİNİN LİTRESİ KAÇ TL? 8 MART 2022 SALI

8 Mart 2022 Salı günü İzmir'da benzinin litre fiyatı 19,37 TL'dir.



