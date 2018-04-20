Zaman kazandıran pratik fikirler

İşte hayat kurtaran ipuçları...

Zaman kazandıran 12 ev hilesi

1 / 12 Fön makinesi ile etiketleri kaldırın Bazen tüm çabalarımıza rağmen kutuların üzerindeki etiketleri çıkaramayız. Bir de fön makinesini deneyin etiketlerin kolaylıkla ayrıldığını göreceksiniz.

2 / 12 İğneyi kolay geçirmenin yolu Yapmanız gereken ipliği avuç içine düzgün bir şekilde koymak ve iğnenin deliği ipliğin üzerinde gelecek şekilde yerleştirmek. Sonra bastırarak iğneyi ipliğin üzerinde hareket ettirin. İplik delikten kolayca geçecektir. Şaşı olmaya gerek yok

3 / 12 Muzu korumak için folyo kullanın Muzları görseldeki gibi folyoyla sararsanız raf ömrünü uzatmış olursunuz.

4 / 12 Koltuklarınız evdeki hayvanlarınızın tüyleriyle mi kaplı? Endişelenmeyin kurtulmanın yolu neyse ki çok kolay. Lateks eldivene 1-2 damla tutkal sürün ve kanepenizdeki tüylerden ekstra bir çaba harcamadan kurtulun. İşte bu kadar!

5 / 12 Elektrikli diş fırçaları ile temiz fayans Eski bir elektrikli diş fırçanız fayans aralarındaki ulaşılması zor kirleri kolaylıkla temizleyecektir.

6 / 12 Duş balığındaki kireçlerden kurtulmak için Duş başlığındaki pasları temizlemek için bir torba içine sirke koyun ve sarın. Bir gece bekletin. Sabah, pas tamamen gitmiş olacak.

7 / 12 Temizlik malzemeleri için ayakkabı deposu kullanın Temizlik malzemelerini depolama hemen hemen her evde yaşanabilen problemlerden biri. Neyse ki bunun da bir çözümü var. Tüm temizlik malzemelerini kolayca saklamak için asılı bir ayakkabı rafı kullanın.

8 / 12 Şarj cihazını korumak için Şarj cihazlarınızı istenmeyen burulma ve kırılmaya karşı korumak için eski bir kalemin yayını kullabilirsiniz.

9 / 12 Çocuklarınız ellerini yıkamıyor mu? Sıvı sabun şişenize biraz eğlence katın ve birkaç legoyu içine atın.

10 / 12 Mikrodalgaya bir bardak su koyun Dün geceden kalan bir hamur işini tekrar ısıttığınızda sert ve kuru bir yiyecekle karşılaşabilirsiniz. Bundan kurtulamk için mikrodalga içine bir bardak su koyun. Tazeliği sizi şaşırtacak.

11 / 12 Matkabı fırça olarak kullanın Matkabınıza bir fırça takın ve temizlik daha etkili ve verimli hale getirin.