Zaman yolculuğu teorisini alevlendirdi! 1882 yılında yapılan tablodaki o detay sosyal medyada gündem yarattı

19.yüzyıldan günümüze ulaşan bir tablodaki detay sosyal medyada kullanıcıların ilgisini çekti. R. Josey ve James Archer tarafından 1882 civarında tamamlanan “The Betrothal of Burns and Highland Mary” isimli tablo dünyaca ünlü İskoç şair Robert Burns ve sevgilisi Mary Campbell'ın birbirlerine aşklarını ilan etmelerini anlatıyor. Tablo sanatseverlerin beğenisini kazanmasının yanında son dönemde sosyal medyada popüler. Çünkü tabloda İskoç şair Robert Burns olduğu iddia edilen adamın elinde Iphone’a şekil olarak benzeyen bir cisim tuttuğu söyledi. Sosyal medyada gündeme gelen iddia zaman yolculuğu teorilerini bir kez daha ateşledi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

1882 yılında yapılan tabloda Ayr Nehri’nin kıyısında duran çift birbirlerine aşk dolu bakışlar atarken eski bir Iphone’u anımsatan köşeleri yuvarlatılmış koyu renkli bir dikdörtgeni tutuyor. Tablonun sosyal medyada gündem yaratmasından sonra kullanıcıların bazıları İskoçya'nın ulusal şairinin gizli zamanda yolculuk güçlerine sahip olup olmadığını sorguladı.

Zamanda yolculuk söylentilerinin gölgesinde ise tabloda resmedilen an Burns ve sevgilisinin 1786 yılında evlilik planlarını eski bir İskoç geleneği olarak birbirlerine İncil vererek kutlamaları olarak açıklandı.