Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Zaman yolculuğu teorisini alevlendirdi! 1882 yılında yapılan tablodaki o detay sosyal medyada gündem yarattı

Zaman yolculuğu teorisini alevlendirdi! 1882 yılında yapılan tablodaki o detay sosyal medyada gündem yarattı

31.05.2023 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1882 yılında yapılan bir tablo sosyal medyada gündem yaratmayı başardı. Akıllı telefonların icadından tam 125 yıl öncesinde ünlü İskoç şair Robert Burns'ün resmedildiği tabloda sosyal medya kullanıcıları Iphone benzeyen bir cismin olduğunu iddia etti. İddia kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekerken zaman yolculuğu teorilerini de güçlendirdi.

Zaman yolculuğu teorisini alevlendirdi! 1882 yılında yapılan tablodaki o detay sosyal medyada gündem yarattı

19.yüzyıldan günümüze ulaşan bir tablodaki detay sosyal medyada kullanıcıların ilgisini çekti. R. Josey ve James Archer tarafından 1882 civarında tamamlanan “The Betrothal of Burns and Highland Mary” isimli tablo dünyaca ünlü İskoç şair Robert Burns ve sevgilisi Mary Campbell'ın birbirlerine aşklarını ilan etmelerini anlatıyor. Tablo sanatseverlerin beğenisini kazanmasının yanında son dönemde sosyal medyada popüler. Çünkü tabloda İskoç şair Robert Burns olduğu iddia edilen adamın elinde Iphone’a şekil olarak benzeyen bir cisim tuttuğu söyledi. Sosyal medyada gündeme gelen iddia zaman yolculuğu teorilerini bir kez daha ateşledi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

3

1882 yılında yapılan tabloda Ayr Nehri’nin kıyısında duran çift birbirlerine aşk dolu bakışlar atarken eski bir Iphone’u anımsatan köşeleri yuvarlatılmış koyu renkli bir dikdörtgeni tutuyor. Tablonun sosyal medyada gündem yaratmasından sonra kullanıcıların bazıları İskoçya'nın ulusal şairinin gizli zamanda yolculuk güçlerine sahip olup olmadığını sorguladı.

2

Zamanda yolculuk söylentilerinin gölgesinde ise tabloda resmedilen an Burns ve sevgilisinin 1786 yılında evlilik planlarını eski bir İskoç geleneği olarak birbirlerine İncil vererek kutlamaları olarak açıklandı.

İlginizi Çekebilir

3036’dan geldiğini iddia etti! Kehanetleri tüyler ürpertti

3036’dan geldiğini iddia etti! Kehanetleri tüyler ürpertti

 Mars'tan gelen görüntülerdeki akıl almaz detay!

Mars'tan gelen görüntülerdeki akıl almaz detay!

 2047 yılından gelerek genç haliyle yüzleşti!

2047 yılından gelerek genç haliyle yüzleşti!

 Yapışık ikizlerden cinsellik itirafı! “Ortak bir vajinayı kullanıyoruz...”

Yapışık ikizlerden cinsellik itirafı! “Ortak bir vajinayı kullanıyoruz...”

 Koronavirüsü bilmişti! 2023 yılı kehanetleri herkesi şaşkına çevirdi

Koronavirüsü bilmişti! 2023 yılı kehanetleri herkesi şaşkına çevirdi

 2011 yılında hayatını kaybetmişti! Kehanetleri tüyler ürpertti

2011 yılında hayatını kaybetmişti! Kehanetleri tüyler ürpertti

 2671 yılından geldiğini söyledi! “Dünya yok olmanın eşiğinde”

2671 yılından geldiğini söyledi! “Dünya yok olmanın eşiğinde”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Derin göğüs dekoltesiyle Türk lezzetlerini tattı! “Şerefe” deyip...Derin göğüs dekoltesiyle Türk lezzetlerini tattı! “Şerefe” deyip...
Onu kimse durduramıyor! Kokpitte pantolonunu aşağı indirdiOnu kimse durduramıyor! Kokpitte pantolonunu aşağı indirdi
Karısı ve sevgilisini arabada yakaladı! Sosyal medyadan böyle ifşa ettiKarısı ve sevgilisini arabada yakaladı! Sosyal medyadan böyle ifşa etti
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya zaman yolcusu

En Çok Okunan Trend Haberler

Kızının doğum gününde transparan elbisesiyle twerk yaptı! Tepki yağdı

Kızının doğum gününde transparan elbisesiyle twerk yaptı! Tepki yağdı

“Karımı ve babamı beni aldatırken bebek telsiziyle yakaladım”

“Karımı ve babamı beni aldatırken bebek telsiziyle yakaladım”

Bikini üzerini atıp cesur poz! Havuzda üstsüz keyif yaptı

Bikini üzerini atıp cesur poz! Havuzda üstsüz keyif yaptı

Öğretmen ve 13 yaşındaki öğrencisinin ilişkisini “oyuncaklar” ele verdi

Öğretmen ve 13 yaşındaki öğrencisinin ilişkisini “oyuncaklar” ele verdi

İlginizi Çekebilir

Şaka yapmak istemişti! Bir anda kanlar içinde kaldı

Şaka yapmak istemişti! Bir anda kanlar içinde kaldı

Tren doluydu! Genç kızın yüzüne oturmak istedi

Tren doluydu! Genç kızın yüzüne oturmak istedi

Çabasız şıklık spor giyimle mümkün! Puma'da %65'e varan indirim

Çabasız şıklık spor giyimle mümkün! Puma'da %65'e varan indirim

Çocukları bile gözleri görmedi! Dönme dolapta cinsel ilişki skandalı...

Çocukları bile gözleri görmedi! Dönme dolapta cinsel ilişki skandalı...

“Karımı ve babamı beni aldatırken bebek telsiziyle yakaladım”

“Karımı ve babamı beni aldatırken bebek telsiziyle yakaladım”

Puma spor ayakkabıda 950 TL'nin üzerinde indirim!

Puma spor ayakkabıda 950 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.