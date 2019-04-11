KADIN

Zamanı durduran kadınlar! Hepsi 40 üstünde ama bakın zamana karşı nasıl direniyorlar

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 11.04.2019 13:57 | Son Güncelleme

Bazı insanların zamana karşı direndiğini ve asla yaşlanmadığını düşünürsünüz. Gerçek yaşlarını duyduğunuz zaman büyük şaşkınlık yaşayabilirsiniz. İşte hepsi ünlü olmasa da özellikle sosyal medya aracılığı ile dikkatleri çeken ve zamanı durduran 10 kadın.

Hepsi 40 yaşın üzerinde olan bu kadınların gerçek yaşını doğru tahmin edebilmeniz neredeyse imkansız.

40 yaşından sonra da muhteşem görünebilirsiniz

LURE HSU, 43 YAŞINDA

LURE HSU, 43 YAŞINDA
Tayvanlı bir tasarımcı olan 43 yaşındaki Lure Hsu , genç görünüşüyle Instagram’da dikkatleri çekiyor. Lure, et yemiyor, sebze ve meyveleri seviyor, spor sever ve güneş koruyucu olmadan asla dışarı çıkmıyor. Lure, kadınlara kırışıklıkları önlemek için nemlendirici krem seçiminde dikkatli olmalarını öneriyor.

DOMİNİQUE SACHSE, 51 YAŞINDA

DOMİNİQUE SACHSE, 51 YAŞINDA
Amerikalı haber spikeri Dominique Sachse , 51 yaşında. Şimdiye kadar , 2 Emmy ödülü kazandı. Bu aralar ünlü bir blogger. Dominique, cildi genç tutmak için sağlıklı beslenmemiz ve spor yapmamız gerektiğini düşünüyor. 51 yaşında ve gerçektende çok genç görünüyor.

MARİNA DE'BOSHİR, 54 YAŞINDA

MARİNA DE'BOSHİR, 54 YAŞINDA
Marina, 50 olan yaşının kendisi için sadece bir rakamdan ibaret olduğunu söylüyor. Kendisiyle ilgilenmek için çok vakit harcadığını anlatan Marina, sonucun buna kesinlikle değdiğini düşünüyor. Dengeli diyetleri ve yüz egzersizlerinin ona bu genç görünümü kattığını iddia ediyor.

LİU YELİN, 50 YAŞINDA

LİU YELİN, 50 YAŞINDA
Eski bir kütüphane çalışanı olan Liu Yelin, 50 yaşında ancak görenleri buna inandırması çok mümkün değil. Gerçekten sağlıklı bir yaşam tarzı sürüyor ve kışın yüzmeyi seviyor. Onun en büyük sıkıntısı ise oğlunun kız arkadaşının olmaması ve buna kendisinin neden olduğunu düşünmesi. Çünkü onunla olduğu sürede herkesin onu, oğlunun kız arkadaşı sandığını anlatıyor.

CARELİA MORAN, 48 YAŞINDA

CARELİA MORAN, 48 YAŞINDA
Careila Moran henüz yolun başında olan bir blog yazarı olmasına rağmen Elle ve Marie Claire Spain gibi ünlü dergiler onunla ilgileniyor. Carelia, çalışmanın, spor yapmanın ve yürüşe çıkmanın kendisini dinç tuttuğunu ifade ediyor.

ELİZEBETH HURLEY, 53 YAŞINDA

ELİZEBETH HURLEY, 53 YAŞINDA
Evet gerçekten şaşırtıcı ama 53 yaşında. Pek çok ünlü gibi onunda genç göründüğünü düşünebilirsiniz ama 7 yıl sonra tam 60 yaşında olacak. Kafalardaki soru ise 60’ına geldiğinde daha genç bir görünüme sahip olup olmayacağı. 17 yaşında bir çocuk annesi olan model ve aktris, dengeli yemek yemeye ve sağlıklı oksijen almaya dikkat ettiğini belirtiyor.

ANGELİQUE MİLES, 52 YAŞINDA

ANGELİQUE MİLES, 52 YAŞINDA
Angelique Miles , 52 yaşında. 40 yaşından sonra, CrossFit dünyasını keşfetti ve şimdi bu en sevdiği hobisi. Çok çalışıyor ve boş zamanlarında farklı egzersizler yapıyor. Angelique, şeker ve süt ürünleri yemeyi bıraktı. Egzersizleri sayesinde vücudu inanılmaz derecede genç görünüyor.

LİZ WEBSTER, 51 yaşında

LİZ WEBSTER, 51 yaşında
51 yaşındaki Liz Webster , 3 yaşında bir çocuk annesi. 2014 yılında vücut geliştirme sporunda gümüş madalya sahibi olmuş. Liz, aynı zamanda sporcular ve sağlıklı bir yaşam tarzı arayanlar için doğal takviyeler üreten bir şirketin sahibi. Instagram’ı takipçileri için çok aktif kullanıyor. Spor yapmanın, dengeli bir diyetin ve faydalı besin takviyelerinin 50 yaşında değil 20 yaşında görünmesine yardımcı olduğunu düşünüyor.

REGİNA HALL, 48 YAŞINDA

REGİNA HALL, 48 YAŞINDA
48 yaşındaki Regina Hall , Scary Movie'deki rolüyle biliniyor. Aslında her zaman bir gazeteci olmak istemişti, ama oyuncu oldu. Belki de bunun onun için daha iyi bir seçim olduğuna inanabiliriz. Aynı zamanda bir gönüllü ve yaşlı insanlarla ilgileniyor. Görüntüsü ise 48 yaşındaki bir insandan çok hayatını yaşayan 20’li yaşlarda genç bir kızı andırıyor.

FOLAKE HUNTOON, 42 YAŞINDA

FOLAKE HUNTOON, 42 YAŞINDA
42 yaşındaki Folake Huntoon , 3 yaşında bir çocuk annesi. Kendisi aynı zamanda popüler bir stilist ve tasarımcı. “Folake ailesi ile çok zaman geçirir, sağlıklı yiyecekleri tercih eder, çok çalışır ve hayatından zevk alır.” Kendisini bu sözlerle tanımlıyor. İşi gereği kıyafetlerini de özenle seçen Huntoon’un 48 yaşında olduğuna inanmak çok zor.
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