MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Zara McDermott ve Chloe Ferry kırmızı iç çamaşırlarıyla yeni yıl havasına girdi

Zara McDermott ve Chloe Ferry kırmızı iç çamaşırlarıyla yeni yıl havasına girdi

12.11.2020 11:44 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Zara McDermott ve Chloe Ferry kırmızı iç çamaşırlarıyla yeni yıl havasına girdi

Koronavirüs yasakları ve kısıtlamaları devam etse de bazı ünlüler bu durumu umursamıyor ve tatil planlarını bozmuyor! Zara McDermott ve Chloe Ferry de kırmızı iç çamaşırlarıyla yeni yıl havasına girdi.

Zara McDermott ve Chloe Ferry gibi ünlüler kırmızı iç çamaşırlı pozlarıyla şimdiden bayram havasına girmiş görünüyor.

Zara McDermott, yeni yıl kutlamalarına erken başlayan ünlülerden.
1

Zara McDermott kıskanılası vücut hatlarını kırmızı iç çamaşırları içinde sergileyerek yeni yıl trendine ayak uydurmuş oldu. Kendine güvenmekten uzaklaştığı haberleriyle gündeme gelen Chloe Ferry de şarap rengi iç çamaşırlarıyla poz verdi. Christine McGuiness ise seçtiği iç çamaşırı takımı içinde oldukça şık görünüyor.

Chloe Ferry şarap rengi iç çamaşırı takımı içinde sofistike görünüyor.
2

Bianca Christine McGuinness koyu kırmızı iç çamaşırlarıyla vücudunu ön plana çıkardı.
3

Gascoigne de bu trende uyduğunu kanıtladı.
4

Georgia Steel frambuaz kırmızısı takımı içinde poz verdi.
5

Marnie Simpson çatı katında verdiği pozla, güneş ışığının tadını çıkardı. Georgia Steel ise frambuaz rengi Boux Avenue marka takımı içinde poz verdi.

Bianca Gascoigne de parlak kırmızı iç çamaşırını, boynuz biçimindeki aksesuarıyla tamamladı. Beden olumlama hareketine katılan Cara Delahoyde, doğum sonrası vücudunu Primark marka iç çamaşırı ile sergiledi.

Marnie Simpson çatı katındaki çekimlerde güneş ışığının tadını çıkardı.
6

Cara Delahoyde ise doğum sonrası vücudu ile poz verdi.
7

Anna Vakili seçtiği iç çamaşırı takımı içinde oldukça ateşli görünüyor.
8

Ireland Baldwin’in seçimi, hayal gücüne pek yer bırakmadı.
9

Molly Smith, kırmızılar içinde karantinayı karşıladı.
10

Karren Brady’nin kızı Sophia Peschisolido da kırmızı iç çamaşırı akımına katıldı.
11


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kazayı görüp yardım için durdular, hayatlarının şokunu yaşadılar! Kazayı görüp yardım için durdular, hayatlarının şokunu yaşadılar!
Keyfi yerinde! Küvetten paylaştıKeyfi yerinde! Küvetten paylaştı
Aşk hayatı gündemde! Kimlerle sevgili oldu?Aşk hayatı gündemde! Kimlerle sevgili oldu?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Altın güne düşüşle başladı...

Altın güne düşüşle başladı...

Ermenistan karıştı! Muhalefet liderleri Paşinyan'ı arıyor

Ermenistan karıştı! Muhalefet liderleri Paşinyan'ı arıyor

DSÖ, Bakan Koca'nın önerisini kabul etti! Resmen ilan edildi

DSÖ, Bakan Koca'nın önerisini kabul etti! Resmen ilan edildi

Yeni koronavirüs genelgesi! Tüm illerde kısıtlama kararı

Yeni koronavirüs genelgesi! Tüm illerde kısıtlama kararı

Korkunç kaza! Otomobil ortadan ikiye ayrıldı: 1 ölü 1 yaralı

Korkunç kaza! Otomobil ortadan ikiye ayrıldı: 1 ölü 1 yaralı

Yasak Elma'ya böyle veda etti: Öldü dediler, omuzlarda taşındım

Yasak Elma'ya böyle veda etti: Öldü dediler, omuzlarda taşındım

İlginizi Çekebilir

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Sevilen dizi ekrana veda ediyor! Yerine gelen dizi belli oldu

Sevilen dizi ekrana veda ediyor! Yerine gelen dizi belli oldu

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Kızı dudak dudağa... Sevgilisi paylaştı

Kızı dudak dudağa... Sevgilisi paylaştı

Türkiye bu skandalla çalkalanmıştı! Aradan yıllar geçti ama...

Türkiye bu skandalla çalkalanmıştı! Aradan yıllar geçti ama...

Bu görüntü Altuğ'u isyan ettirdi! 'Yazıklar olsun'

Bu görüntü Altuğ'u isyan ettirdi! 'Yazıklar olsun'

Diğer Haberler

Koronavirüsü atlatan Eser Yenenler’in eşi Berfu Yenenler evlilik kurallarını açıkladı! ‘Hata yaparsan...’

Tektaşlı gönderme! ‘Hata yaparsan...’

Eşini döven Ferman Toprak'tan şoke eden savunma

Eşini dövmüştü! Şoke eden savunma

Şevval Şahin’in küvet pozu sosyal medyayı salladı!

Keyfi yerinde! Küvetten paylaştı

Cemal Can Canseven, Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı’yla buluştu!

Beklenen buluşma sonunda gerçekleşti

Kaya Çilingiroğlu ve oğlu alışverişte! Bir anda sinirlendi

Bir anda sinirlendi! 'Benden uzak durun'

Sibel Bilgiç kimdir? Sibel Bilgiç kaç yaşında, nereli? Sibel Bilgiç ne yapıyor? İşte Sibel Bilgiç son hali

Bir dönemin en popüler isminin son hali!

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.