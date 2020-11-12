Zara McDermott ve Chloe Ferry kırmızı iç çamaşırlarıyla yeni yıl havasına girdi

Zara McDermott ve Chloe Ferry gibi ünlüler kırmızı iç çamaşırlı pozlarıyla şimdiden bayram havasına girmiş görünüyor.

Zara McDermott, yeni yıl kutlamalarına erken başlayan ünlülerden.



Zara McDermott kıskanılası vücut hatlarını kırmızı iç çamaşırları içinde sergileyerek yeni yıl trendine ayak uydurmuş oldu. Kendine güvenmekten uzaklaştığı haberleriyle gündeme gelen Chloe Ferry de şarap rengi iç çamaşırlarıyla poz verdi. Christine McGuiness ise seçtiği iç çamaşırı takımı içinde oldukça şık görünüyor.

Chloe Ferry şarap rengi iç çamaşırı takımı içinde sofistike görünüyor.



Bianca Christine McGuinness koyu kırmızı iç çamaşırlarıyla vücudunu ön plana çıkardı.



Gascoigne de bu trende uyduğunu kanıtladı.



Georgia Steel frambuaz kırmızısı takımı içinde poz verdi.



Marnie Simpson çatı katında verdiği pozla, güneş ışığının tadını çıkardı. Georgia Steel ise frambuaz rengi Boux Avenue marka takımı içinde poz verdi.

Bianca Gascoigne de parlak kırmızı iç çamaşırını, boynuz biçimindeki aksesuarıyla tamamladı. Beden olumlama hareketine katılan Cara Delahoyde, doğum sonrası vücudunu Primark marka iç çamaşırı ile sergiledi.