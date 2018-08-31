Zaviyeden külliyeye 700 yıllık kültürel miras

KIRŞEHİR (AA) - ABDULLAH YILDIZ - Kırşehir'de, Anadolu'dan dünyaya yayılan medeniyet hareketi Ahiliğin kurucusu Ahi Evran-ı Veli'nin türbesinin de bulunduğu, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki zaviye, yaklaşık 700 yıllık kültürel mirası yaşatıyor. Ahi Evran-ı Veli tarafından 1300'lü yıllarda yaptırılan, yüzyıllar boyunca kimsesizler için aşhane, çilehane ve tasavvuf sohbetleri mekanı olarak hizmet veren zaviye, bugün Ahi Evran-ı Veli Camisi ve Türbesi olarak hizmet veriyor. Giriş kısmında Fatih Sultan Mehmet'in, iç kısmında ise 2. Mahmut'un tuğralarının orijinal halleriyle muhafaza edildiği camide, Ahi Evran-ı Veli'nin türbesi ile 6 yakının mezarları yer alıyor. Türkiye'nin birçok yerinden başta esnaf teşkilatları olmak üzere sürekli ziyaretçilerin bulunduğu camide Kırşehir Kültür ve Turizm Müdürlüğü bilgilendirme çalışmaları yapıyor. Kırşehir Belediyesi, Ahi Evran-ı Veli'nin mirasını devam ettirmek ve vasiyetini yerine getirmek için caminin ve türbenin de içinde bulunduğu alanda Ahi Evran Külliyesi Projesi başlattı. Zanaatkarlar Çarşısı, Ahi Kütüphanesi, Ahilik Haftası Kutlamaları Meydanı, Ahilik Araştırma Merkezi gibi birçok mekanın yer aldığı projenin birinci etabı bitirildi, ikinci etap çalışmaları devam ediyor.

Külliye çalışmalarını AA muhabirine anlatan İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Eyüp Temur, 1300'lü yıllarda yaptırılan zaviyede Ahi Evran-ı Veli'nin gündüz vakitlerinde esnafı eğitirken geceleri de tasavvuf dersleri verdiğini söyledi. Şimdilerde cami olarak kullanılan zaviyenin 2014 yılında UNESCO tarafından Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alındığını belirten Temur, buranın 1450, 1972 ve 2009 yıllarında restorasyondan geçirildiğini ifade etti. Zaviyedeki Fatih Sultan Mehmet ve 2. Mahmut'un tuğralarının orijinal haliyle korunduğunu dile getiren Temur, "İçeride çilehane, yemekhane, sohbet mekanları var, yani burası zaviye. İbni Batuta, 'Anadolu ve Balkanları gezdim, 500 civarında Ahi zaviyesi olduğunu tespit ettim' diyor. Bu da onlardan bir tanesi." dedi. - Gurbetçiler de ilgi gösteriyor Cami ve türbenin çok sayıda ziyaretçi aldığına vurgu yapan Temur, şu değerlendirmelerde bulundu: "Burası çok fazla ziyaretçi alıyor. Temmuz-ağustos aylarında Almanya, Belçika, Hollanda, Avusturya gibi ülkelerde yaşayan gurbetçi kardeşlerimiz çok ziyaret ediyor. Kırşehir dışından çok sayıda ziyaretçi geliyor. Ahi Evran- Veli’nin türbesini ziyaret ettikten sonra diğer tarihi ve kültürel mekanları da geziyorlar. Burada adeta bir nostalji yaşıyorlar. Tarihimizi öğrenerek bilinçleniyorlar. 81 ilden esnaf teşkilatları ve federasyonları zaman zaman buraya gelip ziyarette bulunuyorlar."