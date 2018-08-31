HABER

Zaviyeden külliyeye 700 yıllık kültürel miras

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2018 11:23 | Son Güncelleme

Anadolu'dan dünyaya yayılan medeniyet hareketi Ahiliğin kurucusu Ahi Evran-ı Veli'nin türbesinin de bulunduğu Kırşehir'deki zaviye, 700 yıldır Anadolu insanına ilham kaynağı olmaya devam ediyor - Kültür ve Turizm Müdür Vekili Eyüp Temur: - "Burası çok fazla ziyaretçi alıyor. Temmuz-ağustos aylarında Almanya, Belçika, Hollanda, Avusturya gibi ülkelerde yaşayan gurbetçi kardeşlerimiz çok ziyaret ediyor"

KIRŞEHİR (AA) - ABDULLAH YILDIZ - Kırşehir'de, Anadolu'dan dünyaya yayılan medeniyet hareketi Ahiliğin kurucusu Ahi Evran-ı Veli'nin türbesinin de bulunduğu, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki zaviye, yaklaşık 700 yıllık kültürel mirası yaşatıyor.

Ahi Evran-ı Veli tarafından 1300'lü yıllarda yaptırılan, yüzyıllar boyunca kimsesizler için aşhane, çilehane ve tasavvuf sohbetleri mekanı olarak hizmet veren zaviye, bugün Ahi Evran-ı Veli Camisi ve Türbesi olarak hizmet veriyor.

Giriş kısmında Fatih Sultan Mehmet'in, iç kısmında ise 2. Mahmut'un tuğralarının orijinal halleriyle muhafaza edildiği camide, Ahi Evran-ı Veli'nin türbesi ile 6 yakının mezarları yer alıyor. Türkiye'nin birçok yerinden başta esnaf teşkilatları olmak üzere sürekli ziyaretçilerin bulunduğu camide Kırşehir Kültür ve Turizm Müdürlüğü bilgilendirme çalışmaları yapıyor.

Kırşehir Belediyesi, Ahi Evran-ı Veli'nin mirasını devam ettirmek ve vasiyetini yerine getirmek için caminin ve türbenin de içinde bulunduğu alanda Ahi Evran Külliyesi Projesi başlattı. Zanaatkarlar Çarşısı, Ahi Kütüphanesi, Ahilik Haftası Kutlamaları Meydanı, Ahilik Araştırma Merkezi gibi birçok mekanın yer aldığı projenin birinci etabı bitirildi, ikinci etap çalışmaları devam ediyor.

Külliye çalışmalarını AA muhabirine anlatan İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Eyüp Temur, 1300'lü yıllarda yaptırılan zaviyede Ahi Evran-ı Veli'nin gündüz vakitlerinde esnafı eğitirken geceleri de tasavvuf dersleri verdiğini söyledi.

Şimdilerde cami olarak kullanılan zaviyenin 2014 yılında UNESCO tarafından Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alındığını belirten Temur, buranın 1450, 1972 ve 2009 yıllarında restorasyondan geçirildiğini ifade etti.

Zaviyedeki Fatih Sultan Mehmet ve 2. Mahmut'un tuğralarının orijinal haliyle korunduğunu dile getiren Temur, "İçeride çilehane, yemekhane, sohbet mekanları var, yani burası zaviye. İbni Batuta, 'Anadolu ve Balkanları gezdim, 500 civarında Ahi zaviyesi olduğunu tespit ettim' diyor. Bu da onlardan bir tanesi." dedi.

- Gurbetçiler de ilgi gösteriyor

Cami ve türbenin çok sayıda ziyaretçi aldığına vurgu yapan Temur, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Burası çok fazla ziyaretçi alıyor. Temmuz-ağustos aylarında Almanya, Belçika, Hollanda, Avusturya gibi ülkelerde yaşayan gurbetçi kardeşlerimiz çok ziyaret ediyor. Kırşehir dışından çok sayıda ziyaretçi geliyor. Ahi Evran- Veli’nin türbesini ziyaret ettikten sonra diğer tarihi ve kültürel mekanları da geziyorlar. Burada adeta bir nostalji yaşıyorlar. Tarihimizi öğrenerek bilinçleniyorlar. 81 ilden esnaf teşkilatları ve federasyonları zaman zaman buraya gelip ziyarette bulunuyorlar."

Anadolu'daki ilk esnaf teşkilatı burada başladığı için Kırşehir’in çok önemsendiğini dile getiren Temur, "Turlar düzenleyerek geziyorlar. Ulusal televizyonlar gelip çekimler yapıyorlar. Cami ve türbemiz dünyaya mal oldu." dedi.

Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci de daha önce zaviye olarak kullanılan cami ve türbenin de içinde olduğu mekanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Ahi Evran Külliyesi Projesi başlattıklarını aktardı.

Türbenin etrafının temizlenmesiyle başlayan çalışmanın ikinci etabının devam ettiğini anlatan Bahçeci, şunları kaydetti:

"Her yıl düzenlenen Ahilik kutlamalarına tören alanı oluşturulması, sanat galerileri, Ahiliğin geçmişinin anlatılacağı müze, esnafın ticaretini yapacakları zanaatkarlar çarşısı, kurulacak olan Ahilik Araştırma Enstitüsünün merkezinin yer aldığı, Ahilik ile ilgili bütün eserlerin bir arada olacağı kütüphanesiyle, arastasıyla, odaların faaliyetlerinin yer aldığı bir külliye projelendirdik. Projenin birinci etabını Cumhurbaşkanımızın himayesinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığımızın destekleriyle, TOBB, TESKOMB ve TESK’in mali destekleriyle tamamladık. İkinci etap için de 15 milyon liralık destek sağlandı."

Kırşehir Valisi İbrahim Akın da 2014 yılında Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan Ahi Evran Camisi ve Türbesi'nin yaşatılarak gelecek nesillere aktarılması için her türlü gayretin gösterildiğine dikkati çekerek, Ahi Evran Külliyesi Projesi için destek sağlayanlara teşekkür etti.

PARTNEREvsiz kalan ünlü yıldız ormanda çırılçıplak yıkanırken yakalandı!Evsiz kalan ünlü yıldız ormanda çırılçıplak yıkanırken yakalandı!
ABD'li McGurk, İran yanlısı Iraklı lider Amiri ile görüştüABD'li McGurk, İran yanlısı Iraklı lider Amiri ile görüştü
Foça'da Zafer Bayramı, fener alayı ve konserle kutlandıFoça'da Zafer Bayramı, fener alayı ve konserle kutlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ahi Evran Külliyesi Projesi Ahi Evran-ı Veli Camisi ve türbesi Kırşehir Miras Listesi Türkiye'nin kültür hazineleri UNESCO

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Türk lirası tasarrufuna teşvik kararnamesi yayımlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Türk lirası tasarrufuna teşvik kararnamesi yayımlandı

Donald Trump'tan Erdoğan açıklaması: Büyük hayal kırıklığına uğradım!

Donald Trump'tan Erdoğan açıklaması: Büyük hayal kırıklığına uğradım!

Denize girip saatlerce geri dönmüyordu! Sebebi şaşkına çevirdi

Denize girip saatlerce geri dönmüyordu! Sebebi şaşkına çevirdi

YKS yerleştirme sonuçları açıklandı, sosyal medya yıkıldı

YKS yerleştirme sonuçları açıklandı, sosyal medya yıkıldı

Sibel Can kızına yavru domuz aldı!

Sibel Can kızına yavru domuz aldı!

Dershanelerle ilgili yeni gelişme! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Kapatın

Dershanelerle ilgili yeni gelişme! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Kapatın

İlginizi Çekebilir

YKS tercih sonuçları açıklandı! İşte YKS yerleştirme sonuçları sorgulama sayfası

YKS tercih sonuçları açıklandı! İşte YKS yerleştirme sonuçları sorgulama sayfası

Bedellide büyük müjde! Süre düşüyor

Bedellide büyük müjde! Süre düşüyor

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken açıklama!

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken açıklama!

Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in ailesinden tepki

Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in ailesinden tepki

Diyarbakır'da hastaneyi karıştıran iddia! Hemşire, erkek diyetisyeni...

Diyarbakır'da hastaneyi karıştıran iddia! Hemşire, erkek diyetisyeni...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Danıştay saldırısı faili Alparslan Arslan'ın cezası belli oldu

Danıştay saldırısı faili Alparslan Arslan'ın cezası belli oldu

Türkiye'nin yüreğini yakan olayla ilgili kan donduran iddia

Türkiye'nin yüreğini yakan olayla ilgili kan donduran iddia

LGS 3. nakil sonuçları ne zaman ilan edilecek, 4. nakil başvuruları ne zaman alınacak?

LGS 3. nakil sonuçları ne zaman ilan edilecek, 4. nakil başvuruları ne zaman alınacak?

İstanbul için korkutan tsunami uyarısı: Dalgaların yüksekliği 6 metre olabilir, Ataköy'e kadar ilerler

İstanbul için korkutan tsunami uyarısı: Dalgaların yüksekliği 6 metre olabilir, Ataköy'e kadar ilerler

İğrenç hareketi yapan kocasına böyle bağırdı

İğrenç hareketi yapan kocasına böyle bağırdı

Son dakika! Batman'da çatışma! Acı haber geldi

Son dakika! Batman'da çatışma! Acı haber geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.