Zayıflık algısına meydan okuyan kadınlar

Biz de sadece güzelliğin boyutta olduğu inancına meydan okuyan, aynı zamanda sağlıklı görünen kişileri bir araya getirdik.
Zayıflığın iyi olmadığını kanıtlayan kadınlar
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39 kilodan 50 kiloya
Bu kadın şöyle diyor: “Kazandığım tek şey ağırlık değildi. İyileşmemle birlikte, mutluluk ve sağlık kazandım ve zihinsel özgürlük kazandım.”
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47 kilodan 57 kiloya
''Fitness yolculuğumun bir buçuk yılı ve geriye bakınca kendimle gurur duyuyorum.”
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47 kilodan 60 kiloya
“Sıska” olmaya odaklanmayın çalışın ve sadece genel sağlığınıza odaklanın - zihinsel ve fiziksel. Sizi düşürmeye çalışan kimseyi dinlemeyin.''
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İyilik için ters dönüşüm
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42 kilodan daha sağlıklı 56 kiloya
''Kilo alırken birçok kişi beni düşürmeye çalışsa da bedenimle mutlu olmak istedim. Mutlu olduğum yerdeyim.''
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Düz kalçadan yuvarlak hatlara
“Beni geride bırakan alışkanlıkları bıraktım.”
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Mutlu ol ve çikolata ye!
“Yavaş yavaş, yavaş yavaş gerçek beden formuma geliyorum. Benim doğal özüm bu.''
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39 kilodan 63 kiloya
“Gıda yakıttır.”
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53 kilodan 58 kiloya
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İşkenceden mutluluğa
“Bu benim mutlu bedenim!”
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