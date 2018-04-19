KADIN

Zayıflık algısına meydan okuyan kadınlar

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 19.04.2018 16:52 | Son Güncelleme

Günümüzde 'zayıf' olarak adlandırılmak bir iltifat olarak görülüyorken, 'şişman' olarak adlandırılmak kötü bir damga gibi yapıştırılıyor. Ancak bu popüler inanışın aksine, sıska olmak formda olmakla aynı anlama gelmiyor. Düzenli egzersiz yapmayan zayıf insanlar düşük kondisyon, düşük kas seviyelerine ve daha az dayanıklılığa eğilimli oluyor. Son zamanlarda birçok tanınmış moda markası da sıfır beden modeller yerine farklılıkları olan ve balık etli diyebileceğimiz modelleri tercih etmeye başladı

Biz de sadece güzelliğin boyutta olduğu inancına meydan okuyan, aynı zamanda sağlıklı görünen kişileri bir araya getirdik.

Zayıflığın iyi olmadığını kanıtlayan kadınlar

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39 kilodan 50 kiloya

39 kilodan 50 kiloya
Bu kadın şöyle diyor: “Kazandığım tek şey ağırlık değildi. İyileşmemle birlikte, mutluluk ve sağlık kazandım ve zihinsel özgürlük kazandım.”
2 / 10

47 kilodan 57 kiloya

47 kilodan 57 kiloya
''Fitness yolculuğumun bir buçuk yılı ve geriye bakınca kendimle gurur duyuyorum.”
3 / 10

47 kilodan 60 kiloya

47 kilodan 60 kiloya
“Sıska” olmaya odaklanmayın çalışın ve sadece genel sağlığınıza odaklanın - zihinsel ve fiziksel. Sizi düşürmeye çalışan kimseyi dinlemeyin.''
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İyilik için ters dönüşüm

İyilik için ters dönüşüm
5 / 10

42 kilodan daha sağlıklı 56 kiloya

42 kilodan daha sağlıklı 56 kiloya
''Kilo alırken birçok kişi beni düşürmeye çalışsa da bedenimle mutlu olmak istedim. Mutlu olduğum yerdeyim.''
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Düz kalçadan yuvarlak hatlara

Düz kalçadan yuvarlak hatlara
“Beni geride bırakan alışkanlıkları bıraktım.”
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Mutlu ol ve çikolata ye!

Mutlu ol ve çikolata ye!
“Yavaş yavaş, yavaş yavaş gerçek beden formuma geliyorum. Benim doğal özüm bu.''
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39 kilodan 63 kiloya

39 kilodan 63 kiloya
“Gıda yakıttır.”
9 / 10

53 kilodan 58 kiloya

53 kilodan 58 kiloya
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İşkenceden mutluluğa

İşkenceden mutluluğa
“Bu benim mutlu bedenim!”
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Anahtar Kelimeler:
farklılıkları olan modeller balık etli modeller

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