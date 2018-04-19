Zayıflık algısına meydan okuyan kadınlar

Biz de sadece güzelliğin boyutta olduğu inancına meydan okuyan, aynı zamanda sağlıklı görünen kişileri bir araya getirdik.

Zayıflığın iyi olmadığını kanıtlayan kadınlar

1 / 10 39 kilodan 50 kiloya Bu kadın şöyle diyor: “Kazandığım tek şey ağırlık değildi. İyileşmemle birlikte, mutluluk ve sağlık kazandım ve zihinsel özgürlük kazandım.”

2 / 10 47 kilodan 57 kiloya ''Fitness yolculuğumun bir buçuk yılı ve geriye bakınca kendimle gurur duyuyorum.”

3 / 10 47 kilodan 60 kiloya “Sıska” olmaya odaklanmayın çalışın ve sadece genel sağlığınıza odaklanın - zihinsel ve fiziksel. Sizi düşürmeye çalışan kimseyi dinlemeyin.''

4 / 10 İyilik için ters dönüşüm

5 / 10 42 kilodan daha sağlıklı 56 kiloya ''Kilo alırken birçok kişi beni düşürmeye çalışsa da bedenimle mutlu olmak istedim. Mutlu olduğum yerdeyim.''

6 / 10 Düz kalçadan yuvarlak hatlara “Beni geride bırakan alışkanlıkları bıraktım.”

7 / 10 Mutlu ol ve çikolata ye! “Yavaş yavaş, yavaş yavaş gerçek beden formuma geliyorum. Benim doğal özüm bu.''

8 / 10 39 kilodan 63 kiloya “Gıda yakıttır.”

9 / 10 53 kilodan 58 kiloya