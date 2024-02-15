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  4. Zehra Güneş'in kız kardeşi İrem Güneş basketbolcu o isimle aşkını ilan etti! O kare sosyal medyayı salladı

Zehra Güneş'in kız kardeşi İrem Güneş basketbolcu o isimle aşkını ilan etti! O kare sosyal medyayı salladı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
15.02.2024 15:46 | Son Güncelleme:
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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızı ve Vakıfbank oyuncusu Zehra Güneş, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor. Sosyal medya hesabını aktif kullanan Güneş'in kız kardeşleri de ablasının izinden gidiyor. Zehra Güneş ile benzerliği çok konuşulan İrem Güneş basketbolcu o isimle aşkını ilan etti.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın oyuncuları başarılarıyla olduğu kadar özel hayatlarıyla da gündeme geliyor. Bu isimlerin başında yer alan Zehra Güneş kız kardeşleriyle yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettiriyor.

Mina ve İrem adından iki kız kardeşi olan Zehra Güneş'in kardeşleri de ablalarının izinden gidiyor. Ablası ile çok benzetilen İrem Güneş voleybol ile ilgileniyor.

irem zehra

2004 doğumlu pasör çaprazı İrem Güneş, Sevgililer Günü'nde yaptığı paylaşımla dikkat çekti. İrem Güneş, basketbolcu o isimle fotoğrafını paylaşarak ilişkisini duyurdu.

irem güneş

İrem Güneş'in sevgilisi Emir Sivas de Gaziantep Basketbol forması giyiyor. 2005 doğumlu Emir Sivas aynı zamanda milli takım alt yaş kategorilerinde forma giyiyor.

SİVAS EMİR


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Zehra Güneş İrem Güneş Oyuncu sevgilisi
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