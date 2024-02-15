Zehra Güneş'in kız kardeşi İrem Güneş basketbolcu o isimle aşkını ilan etti! O kare sosyal medyayı salladı

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın oyuncuları başarılarıyla olduğu kadar özel hayatlarıyla da gündeme geliyor. Bu isimlerin başında yer alan Zehra Güneş kız kardeşleriyle yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettiriyor.

Mina ve İrem adından iki kız kardeşi olan Zehra Güneş'in kardeşleri de ablalarının izinden gidiyor. Ablası ile çok benzetilen İrem Güneş voleybol ile ilgileniyor.

2004 doğumlu pasör çaprazı İrem Güneş, Sevgililer Günü'nde yaptığı paylaşımla dikkat çekti. İrem Güneş, basketbolcu o isimle fotoğrafını paylaşarak ilişkisini duyurdu.

İrem Güneş'in sevgilisi Emir Sivas de Gaziantep Basketbol forması giyiyor. 2005 doğumlu Emir Sivas aynı zamanda milli takım alt yaş kategorilerinde forma giyiyor.







